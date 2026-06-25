Tuttosport: “Svilar, occasione per la Juve”

La prima pagina di Tuttosport prova ad accendere una nuova pista di mercato per Mile Svilar. Il quotidiano torinese titola oggi “Juve e Svilar, l’occasione”, inserendo il portiere della Roma tra i profili che potrebbero intrigare il club bianconero per la porta.

La prima scelta della Juventus, secondo quanto riportato dal quotidiano, resta Emiliano Martinez, il “Dibu”, portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina. Un obiettivo però complicato, non semplice da raggiungere sul piano economico e tecnico. Per questo, sullo sfondo, Tuttosport indica proprio Svilar come possibile alternativa.

Al momento, però, non si parla di una vera trattativa né di offerte concrete. Il ragionamento parte dalla necessità della Roma di trovare circa 50 milioni entro il 30 giugno per rispettare gli impegni economici legati al settlement agreement. In questo scenario, il quotidiano ipotizza che una proposta importante della Juventus potrebbe teoricamente aprire uno spiraglio.

La posizione della Roma, però, resta molto diversa. Svilar viene considerato un giocatore intoccabile sia dal club sia da Gian Piero Gasperini, che lo ritiene uno dei punti fermi da cui ripartire. Proprio per questo, al momento, l’ipotesi bianconera appare più come una suggestione di mercato che come una pista realmente avviata. Perché la situazione possa cambiare servirebbe un’offerta molto alta e soprattutto una valutazione diversa da parte del club giallorosso. Ad oggi, però, non risultano passi concreti della Juventus e il portiere resta blindato a Trigoria.

Fonte: Tuttosport