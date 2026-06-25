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Tuttosport: “Svilar, occasione per la Juve”

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La prima pagina di Tuttosport prova ad accendere una nuova pista di mercato per Mile Svilar. Il quotidiano torinese titola oggi “Juve e Svilar, l’occasione”, inserendo il portiere della Roma tra i profili che potrebbero intrigare il club bianconero per la porta.

La prima scelta della Juventus, secondo quanto riportato dal quotidiano, resta Emiliano Martinez, il “Dibu”, portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina. Un obiettivo però complicato, non semplice da raggiungere sul piano economico e tecnico. Per questo, sullo sfondo, Tuttosport indica proprio Svilar come possibile alternativa.

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Al momento, però, non si parla di una vera trattativa né di offerte concrete. Il ragionamento parte dalla necessità della Roma di trovare circa 50 milioni entro il 30 giugno per rispettare gli impegni economici legati al settlement agreement. In questo scenario, il quotidiano ipotizza che una proposta importante della Juventus potrebbe teoricamente aprire uno spiraglio.

La posizione della Roma, però, resta molto diversa. Svilar viene considerato un giocatore intoccabile sia dal club sia da Gian Piero Gasperini, che lo ritiene uno dei punti fermi da cui ripartire. Proprio per questo, al momento, l’ipotesi bianconera appare più come una suggestione di mercato che come una pista realmente avviata. Perché la situazione possa cambiare servirebbe un’offerta molto alta e soprattutto una valutazione diversa da parte del club giallorosso. Ad oggi, però, non risultano passi concreti della Juventus e il portiere resta blindato a Trigoria.

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Fonte: Tuttosport

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38 Commenti

  1. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    • vabbè, Tuttosport, il quotidiano bianconero per eccellenza.
      se volevano toccare il fondo inserivano una contropartita, del tipo, Di Gregorio o Openda…

    • Come al solito non si smentiscono mai.. stanno peggio di noi con i conti, stanno fuori dalla Champions e già questo basterebbe per far dire di no a Svilar, se proprio devo fare il sacrificio lo vendo in Inghilterra che cacciano li sordi, ma se la Juve lo vuole davvero me deve mette sul pitto 100 milioni, e forse ne riparliamo.. stanno tutti a di che stiamo con l’acqua alla gola per il FFP e quindi voglio comprare a stralcio, strano che l’OM che sta peggio per Greenwood vole sempre 55 milioni!

    • Facciamo uno scambio: noi prendiamo Di Gregorio e alla rube diamo Svilar e 20 mln.
      Mi sembra ragionevole, Tuttosport domani lo scriverà

  3. No vabbè ragazzi le comiche prima tutti i giocatori della Roma all’ Inter in cambio di Frattesi e due spicci mo ce mancava Svilar alla Juve

  4. Un nuovo contendente scende in campo per accaparrarsi la coppa per il “Giornale più sveglio d’Italia”. La competizione si fa avvicincente

  6. 😂😂😂
    A ridicoliiiiiiii !
    SVILAR guarda in alto, che c’entra la juve?
    È NOSTROOOOOOOOOOO
    ah ah ah ah ah
    FORZA ROMA

  10. Non sanno più come vendere quel giornaletto.
    Perché non scrivono che la Rube deve andare a sottoscrivere con l’UEFA un bel settlement agreement della durata di 3 anni?

  11. Sarà una risata che seppellirà queste notizie riportate da Tuttosport: perchè viene fatto? Come mai continua questo bombardamento ansiogeno h 24 su presunta ed inesistente acqua alla gola economica, che non sussiste? Ma chi ce casca? Ahahahaha

  15. quanto mi piacciono questi “articoli” 😅😅

    l’importante è che a torino (nelle puglie) un pò ci credano !

    ❤️🧡💛

  16. ahahahahahahahahahhaha non hanno 15 milioni per prendere Martinez ahahahahahhahahahahahaha ma poi hanno problemi molto più gravi dei nostri. ora devono trovare i 40 di openda e quelli di zegrova🤣🤣🤣 li davvero dovranno togliere 2/3 titolare oltre ad avere giá perso vlaovic

  21. nooo
    giuro questa è troppo da ridere
    occasione addirittura

    me sa che la juve pe come stanno messi ora se je presenti 50 mln te da la rosa intera e pure lo stadio

  22. come no, svilar è molto più semplice… venite venite…
    comunque questo ci fa capire perché non dovremmo neanche commentare le voci di mercato.
    tutto fiato sprecato

  25. questa e meravigliosa poi mi chiedo sempre 50 sono pure adesso che ne entrano 20 dai diritti tv so fissi ,,,, vendi x 100 sempre 50 restano sembra una tassa , io mi chiedo , ma puta cosa scade fine giugno entriamo i n luglio e non hanno venduto nessuno che fanno sti giornalai da 4 soldi ci fanno le scuse o sparano altro letame e poi quando sara il momento che uno dei nostri dirigenti in conferneza stampa mette tutti in riga perche e ora di finirla con ste boiate quotidiane

  28. Detto dal giornale più inaffidabile e servile del mondo, è come se lo avesse detto Pinocchio
    Come è brutto quando devi per forza fare qualcosa per il padrone………
    Risparmiate la carta e il colorante………..ahahahahahah

    FORZA MAGGICA

  29. da quelle parti mi sa che si sono dimenticati che non giocano la Champions e questo fa tutta la differenza del mondo nella testa dei giocatori, vedete per esempio Celik, ad aprile era praticamente scontato che sarebbe andato alla Juve a parametro zero, oggi invece eccolo che pur di rimanere ha abbassato le pretese, mettiamoci pure che Svilar ha dimostrato un attaccamento alla maglia fuori dal normale (a differenza di un certo Konè)… diciamo che devono riempire le pagine

  30. ahaaaahhaaaa, ma poi titolare occasione, come a significare che il portiere costa poco e loro possono permetterselo… al di la di ogni fantasticheria juventina, ad oggi per un qualsiasi calciatore romanista, l’appeal della juve è nettamente inferiore… dubito fortemente che Svilar possa ambire a giocare nella juventus l’anno prossimo più di quanto non lo affascini giocare la Champions League con la Roma!!!

  31. Tuttosport scandaloso.. ahahahahahahahahah. Ma come si può essere così approssimativi e illogici? Praticamente è come dire… ” la Roma ha difficoltà nel raggiungere Greenwood sotto l’aspetto economico e tecnico e decide di buttarsi su Jamal, per il quale potrebbero aprirsi spiragli..” . La cosa fastidiosa, oltre a questa continua mancanza di considerazione verso di noi, è la mancanza di rispetto verso l’intelligenza dei lettori… anche verso quelli Juventini.

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