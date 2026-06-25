Mati d’Arabia: super offerta dell’Al-Ahli a Soulè, la Roma è pronta a dire sì a 35 milioni

La Roma cerca la cessione giusta per avvicinarsi all’obiettivo plusvalenze entro il 30 giugno e il nome più caldo resta quello di Matias Soulé. L’attaccante argentino è da giorni al centro delle valutazioni del club giallorosso, che vorrebbe provare a chiudere un’operazione importante prima della fine del mese per sistemare una parte significativa del dossier legato agli accordi con la UEFA.

Sul giocatore si muovono da tempo diversi club europei. In Bundesliga, Borussia Dortmund e Stoccarda hanno manifestato interesse e sembravano le piste più concrete per il futuro dell’ex Juventus. Nelle ultime ore, però, lo scenario potrebbe cambiare con decisione a causa dell’inserimento dei club dell’Arabia Saudita. La pista più calda porta all’Al-Ahli, pronto a mettere sul tavolo una proposta importante per convincere la Roma. L’offerta potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club giallorosso di realizzare una plusvalenza di circa 15 milioni. Non basterebbe da sola a completare il percorso richiesto entro il 30 giugno, ma rappresenterebbe comunque un primo passo concreto verso l’obiettivo fissato.

Il vero nodo, però, resta la volontà del giocatore. Per convincere Soulé ad accettare il trasferimento, i club sauditi sarebbero pronti a garantirgli un contratto molto pesante, da circa 10 milioni di euro a stagione. Una proposta economica difficilmente pareggiabile dalle società europee interessate e capace, almeno sulla carta, di modificare gli equilibri della trattativa. Anche l’Al-Hilal potrebbe presto farsi sotto visto che potrebbe cedere Malcom, attaccante brasiliano che gioca nella stessa posizione di Soulè.

Nella giornata di ieri, intanto, il calciatore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae circondato dalle maglie della Roma, accompagnata da diversi cuori giallorossi. Un messaggio che ha raffreddato l’ipotesi di una partenza imminente, almeno sul piano emotivo, ma il mercato segue logiche diverse e un’offerta concreta dall’Arabia potrebbe spingere tutte le parti a nuove riflessioni.

La Roma resta in attesa di capire se l’interesse saudita si trasformerà in una proposta formale. Il tempo stringe, la scadenza del 30 giugno si avvicina e Soulé è oggi uno dei giocatori in grado di garantire un incasso significativo senza toccare quei profili che Gasperini considera centrali nel nuovo progetto tecnico.

Fonti: Il Romanista, Il Tempo, Corsport