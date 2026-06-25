Mati d’Arabia: super offerta dell’Al-Ahli a Soulè, la Roma è pronta a dire sì a 35 milioni

La Roma cerca la cessione giusta per avvicinarsi all’obiettivo plusvalenze entro il 30 giugno e il nome più caldo resta quello di Matias Soulé. L’attaccante argentino è da giorni al centro delle valutazioni del club giallorosso, che vorrebbe provare a chiudere un’operazione importante prima della fine del mese per sistemare una parte significativa del dossier legato agli accordi con la UEFA.
Sul giocatore si muovono da tempo diversi club europei. In Bundesliga, Borussia Dortmund e Stoccarda hanno manifestato interesse e sembravano le piste più concrete per il futuro dell’ex Juventus. Nelle ultime ore, però, lo scenario potrebbe cambiare con decisione a causa dell’inserimento dei club dell’Arabia Saudita. La pista più calda porta all’Al-Ahli, pronto a mettere sul tavolo una proposta importante per convincere la Roma. L’offerta potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club giallorosso di realizzare una plusvalenza di circa 15 milioni. Non basterebbe da sola a completare il percorso richiesto entro il 30 giugno, ma rappresenterebbe comunque un primo passo concreto verso l’obiettivo fissato.
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Il vero nodo, però, resta la volontà del giocatore. Per convincere Soulé ad accettare il trasferimento, i club sauditi sarebbero pronti a garantirgli un contratto molto pesante, da circa 10 milioni di euro a stagione. Una proposta economica difficilmente pareggiabile dalle società europee interessate e capace, almeno sulla carta, di modificare gli equilibri della trattativa. Anche l’Al-Hilal potrebbe presto farsi sotto visto che potrebbe cedere Malcom, attaccante brasiliano che gioca nella stessa posizione di Soulè.
Nella giornata di ieri, intanto, il calciatore ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae circondato dalle maglie della Roma, accompagnata da diversi cuori giallorossi. Un messaggio che ha raffreddato l’ipotesi di una partenza imminente, almeno sul piano emotivo, ma il mercato segue logiche diverse e un’offerta concreta dall’Arabia potrebbe spingere tutte le parti a nuove riflessioni.
La Roma resta in attesa di capire se l’interesse saudita si trasformerà in una proposta formale. Il tempo stringe, la scadenza del 30 giugno si avvicina e Soulé è oggi uno dei giocatori in grado di garantire un incasso significativo senza toccare quei profili che Gasperini considera centrali nel nuovo progetto tecnico.
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Fonti: Il Romanista, Il Tempo, Corsport
Irrinunciabile…
Se prendiamo Greenwood e rinnoviamo Dybala ha un senso la sua cessione (con enorme dispiacere…)💛❤️
ha un senso ma non ha queste cifre
non ha senso, perchè dybala non lo avrai a disposizione per 50 partite e quando sarà infortunato, sarai costretto a spremere greenwood come un limone, come è successo quest’anno con soulè che ha dovuto giocare da infortunato.
Paulo è un campione!, ma se non tieni conto della tua tenuta fisica resti scoperto. bisogna costruire la squadra facndo finta che non sia in rosa. Paulo è un lusso che nella stagione della champions possiamo permetterci.
35 ml super offerta? forse 20 anni fa 🤣
Stai parlando di Soulè. La narrazione romanista come sempre non fa il palio con la realtà dei fatti. Prendete i prezzi/offerte per Nico Paz o Palestra e capirete che Soulè grande giocatore è solo nella testa di qualche tifoso. Un giocatore che non fa la differenza e Gasperini lo sa.
ah ecco, la super offerta è per soule…me sembrava strano 🤣
Super offerta 35 milioni con il 10% da dare alla Juve? A queste cifre non conviene
ma possibile che solo i nostri sono valutati così poco?
Perchè deve essere sempre tutto così macchinoso? Mancano 5 giorni, si infiamma la pista araba… i soldi li hanno, il giocatore gli interessa , quindi, che stamo ad aspettà? Se avessimo avuto la possibilità Greenwood starebbe già a Trigoria da un pezzo. Questo stillicidio di date, di nomi, di entrate ed uscite è logorante. Accadrà tutto negli ultimi 2/3 giorni ? Lo spero!
Bah, non sono convinto…30 o 35 non sono i 40 di cui si era parlato e così si rischia di doverne vendere un’altro di forte.
E che ci fai con 15 milioni di plusvalenza? A queste cifre conviene tenerlo se si mette in luce in Champions il prossimo anno almeno 40 ce li fai
35M non sono un’offerta importante è il prezzo per questo ragazzo che a 23 anni ha ancora molto da dire.
Ma sappiamo tutti come lavorano gli arabi, non si sbilanciano per pagare il cartellino ma investono sull’ingaggio per attrarre il più possibile il giocatore.
In ogni caso i 35M più altri incassi sparsi si avvicinerebbero molto ai 50 richiesti.
Purtroppo che qualcuno dobbiamo cedere è fuori discussione.
se soule lo paghi 30 in italia e per ricavarci qualcosa lo devi vendere in arabia più o k meno allo stesso prezzo dobbiamo farci una domanda sulla validità dell’acquisto.
negli ultimi 3 anni in attacco sono stati spesi 100 mil per dobvikr soule e vaz, investimenti che se fatti da dirigenti capaci avrebbero alzato molto il livello.
Resta a Roma caro Mati e dimostra quanto sei forte
super offerta? me pare più una svendita
super offerta per il giocatore non per la Roma lo dice l’articolo stesso che 15 milioni di plusvalenza alla Roma non bastano
35 sono pochi, ma in tal caso la plusvalenza sarebbe di 20.
Aggiunti ai 20 dei diritti TV fanno circa 40.
Poi ci sono le plusvalenze minori già incassate: 4 x Buba, 2,5 x Saud, 4 x Baldanzi e siamo già a 50.
Se aggiuingi quelle prossime: 7 x Romano?, 6 forse dal Basilea x Calafiori etc… saremmo già ben oltre i 60. Possono bastare x chiudere con il FPF?
se queste so le offerte alla Roma conviene estendere il settlement agremeent un altro anno altrimenti perché sennò c’è la svendita
sono valutati poco grazie ai giornali che ogni volta non fanno altro che ricordare e aumentare la necessità delle plusvalenze
Non ne usciremo mai. Ma come si fa a cedere un giocatore di ventitre anni che tutto sommato ha fatto bene per ricavarne una solo decina di milioni di plusvalenza e comprare al suo posto uno che ne costa cinquanta, che non è sicuro che valga tutti quei soldi e che guadagnerebbe quasi il doppio? Il calcio è una Repubblica fondata sui debiti. L’anno prossimo saremo punto e a capo.
Dirà di no come fece Angelino scorso anno
Quando un giocatore preferisce l’Arabia ad altre offerte siamo sempre stati molto critici, onestamente non possiamo pretendere che un ragazzo con delle prospettive interessanti accetti quella destinazione, sarebbe la fine della sua carriera ancor prima di cominciare
in Arabia non ci va e come avevo ampiamente preventivato offerte da 40 milioni solo nei sogni
L’offerta è ridicola e Mati (che vuole conquistare un posto nella Nazionale) non accetterà mai…di che stamo a parlà???
Bastoni, che viene da una stagione così così, viene valutato 70 milioni. I nostri, a quei prezzi, sarei capace di venderli anche io…
Se gli organi di stampa tutti i giorni non fanno altro che ricordare che la Roma deve sbrigarsi a vendere entro il 30 giugno per forza che arrivano offerte basse, se poi tali offerte vengono pure spacciate per maxi offerte è un modo per mettere la Roma con le spalle al muro
Vassallaggio spudorato. Gli arabi se si presentano con quelle cifre, anche per loro vale il discorso: avanti un’altro più serio.
compri vaz a 25 dal Marsiglia e vendi soule a 30-35… no sense!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.