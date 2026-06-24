Calciomercato: la Roma ha chiesto a Soulè di trovarsi una nuova squadra

Matias Soulé è sempre più lontano dalla Roma. L’argentino non è soltanto il primo nome nella lista dei possibili sacrificati: il club giallorosso non lo considera un futuro pilastro del progetto e, nelle ultime ore, gli avrebbe chiesto di valutare una nuova sistemazione insieme al suo entourage da qui alla fine del mese. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta in questi minuti sui propri canali social.
La Roma ha bisogno di generare plusvalenze per chiudere definitivamente il percorso legato all’accordo con la UEFA e Soulé è uno dei profili individuati per raggiungere l’obiettivo. Le cessioni potranno essere formalizzate anche nei primi giorni del prossimo mese, ma a Trigoria la necessità di muoversi resta concreta e il tempo a disposizione per impostare l’operazione non è molto. Secondo quanto rivelato da Eleonora Trotta, il club avrebbe ormai messo il giocatore davanti alla possibilità di lasciare la Capitale. La posizione tecnica è chiara: Gasperini considera Soulé una terza scelta (Greenwood e Dybala sarebbero davanti nelle gerarchie del tecnico) ed è dei pochi elementi realmente sacrificabili e la sua uscita potrebbe diventare decisiva per finanziare il mercato in entrata.
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Il piano della Roma resta infatti quello di arrivare a Mason Greenwood. Per farlo, però, servirà una cessione importante proprio nella zona offensiva di destra, dove è presente anche Paulo Dybala, ormai vicino al rinnovo. In questo quadro, Soulé diventa il principale candidato a lasciare spazio all’eventuale arrivo dell’attaccante inglese. Le piste non mancano. In Arabia Saudita, destinazione già rifiutata dal giocatore nel 2024, restano vive le opzioni Al-Ahli e Al-Ittihad. Entrambi i club sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti dalla Roma, oltre a un ingaggio molto elevato per l’argentino.
Sul fondo restano anche le piste europee. Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa hanno effettuato sondaggi, ma finora non hanno mosso passi concreti. Per questo la Roma guarda con attenzione soprattutto agli sviluppi provenienti dall’Arabia, dove la forza economica dei club interessati potrebbe accelerare una trattativa altrimenti più complicata.
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Fonte: Eleonora Trotta
Mi sembra evidente che se puntiamo Greenwood ed alla conferma di Dybala, Soulè sia in uscita.
Non c’era bisogno delle rivelazioni della sóra Trotta.
Mi sembra evidente a mio avviso che sia sbagliata come scelta rinnovare Dybala cedere Soule’ e spendere un cinquantesimo però vedremo cosa dirà il campo
Hai ragione… ma bisogna stare attenti come si commenta su Soule… si accumulano i pollici in giù 👎… 💛❤️
Con le cifre che girano se Soule’ viene pagato meno di 40 milioni è una svendita ma se serve ad evitare la cessione di Kone’ ben venga
Lo dico da settimane che la Roma vuole vendere Soule’ e non Kone’ ma non a meno di 40 milioni però
Ha un senso. Giocatore tenuto in piedi da Gasperini, per chi lo ha visto un intero campionato sa che le sue partite decenti si contano sul palmo di un mano. La differenza sono le solite narrazioni ad esaltare 4 gol nascondendo quelli mangiati l assist sbagliati, palloni persi , ripartenze fallite dai suoi non dribling. Per quanto mi riguarda un grande Ciaone. Non è da Roma costruita per vincere o provare a vincere uno scudetto.
La cessione di Soule’ più altre cessioni minori basta alla Roma per chiudere il conto con la UEFA senza dover sacrificare per forza pure Kone’ che che ne dicano i giornalisti
Soulé, a meno di offerte fuori mercato, plusvalenze grosse non può generarne, quindi se si vende, non si vende per quello
Il valore a bilancio del giocatore è intorno ai 17 mln. Il valore di mercato è ragionevolmente tra 32 e 36. Giocatori dello stesso ruolo che costano di più hanno fatto molti più gol e assist negli ultimi 2 campionati.
Se lo vendi a 30 milioni ce ne fai 15 di plusvalenza, a quanto lo vuoi vendere, a 100? Vabbè che qui si sparano trentelli a ogni angolo di marciapiede, ma sinora di movimenti reali se ne sono visti pochini, mica hanno tutti la sveglia al collo e l’orecchino al naso…
credibilissima, la signora
Certo Eleonora Trotta certo….. il 24 di giugno “la Roma” si alza e chiede a Soulè di trovarsi un altra squadra.
Mi ci gioco quello che volete che nel prossimo campionato Ndicka, Ela, Konè e Soulè saranno ancora tutti giocatori della Roma.
Da qui non parte nessuno dei principali giocatori e fossi la società imporrei a Gasperini i non rinnovi di Dybala e Celik
“la Roma ha detto a Soule di cercarsi una nuova squadra”: ma che linguaggio è? Caso mai (se fosse vero) avrà messo, la Roma, Soule sul mercato, quindi la squadra gliela trova, a Soule, la Roma, proprietaria del cartellino, per venderlo. Non Soule che si cerca una squadra e, quando la trova, ci fa un fischio 🤣
Il fatto che Soulè sia un papabile per la cessione, soprattutto se dovesse arrivare greenwood, non è propriamente il mistero de Fatima.
Da qui ad arrivare a dire che la roma gli avrebbe detto de cercasse n’artra squadra e che per la roma sia la terza scelta, é una fantasiosa rivisitazione della realtà da parte della Trotta
ci pensa Marotta 🙈
Non so quanto ci azzecchi la Trotta, che altre volte mi è parsa avere delle notizie vere e non solo fuffA. Fattosta che sarebbe strano trattare così il miglior U23 almeno per statistiche della A. Soprattutto se l’unica offerta è araba e un U23 difficilmente è disposto ad accettare quel campionato. Che il big da vendere sia lui mi pare lo abbaiano detto in tanti…ma staremo a vedere.
Se la cessione di Soule’ serve ad evitare quella di Kone’ a malincuore ben venga un pari livello si trova mentre per gli eventuali sostituti di Kone’ girano nomi da brividi
No di fronte a 40 milioni non sarebbe strano per niente.
Di fronte a Greenwood al suo posto non sarebbe strano per niente.
Di fronte all’ alternativa di perdere giocatori più difficilmente sostituibili ancora meno.
Anzi, normalissimo che lo spingi pure e ci mancherebbe che ti autolesioni per tenere a tutti i costi proprio lui e non gli altri.
Forse una volta era così, ora non più.
Ibanez aveva 23 anni quando l’abbiamo venduto agli arabi e ti ricordo che lo stesso Al-Hilal ci ha soffiato l’all’epoca ventenne Marcos Leonardo.
Maty potrebbe valutare di andare lì a guadagnare in 3-4 anni più di quello che avrebbe percepito in Europa nell’intera carriera e poi tornare nel calcio che conta ancora in età top.
Un giovane di talento come El Mati non è facile da trovare. Sempre a favore del calcio dei piedi buoni, per l’atletica leggera cambiare federazione.
Sicuramente è un buon giorcatore, ma in passato abbiamo avuto talenti bisfrattati che hanno fatto meglio e che avevano piu colpi, per esempio kluivert e under che oggi sarebbero stati incensati a fenomeni.
Ripeto, buon giocatore, buon sx e buona visione di gioco, ma finisce qua secondo me.
In un campionato piu lento con più spazi potrà fare meglio, ma in serie A o cmq sia a livelli alti lo vedo limitato.
Una specie di Suso per livello, per chi ricorda.
per Mati spiace ma con Gasperini e un pesce fuor d’acqua
si anche anche casa, macchina e fidanzata🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Da quello che filtra Gasperini non si strapperebbe i capelli per Soule’ mentre vorrebbe la permanenza di Kone’ almeno che non arrivino offerte irrinunciabili
se lo dice Trotta allora apposto Soule non si muove, altro che gli è stato chiesto di trovarsi un altra squadra, solite storie. Forza Roma
soule’ in Arabia saudita per me non ci va e per il resto a parte offerte che non arrivano ai 40 che vorrebbe la Roma altre proposte concrete non ce ne sono perciò me pare tanto una notizia buttata li
L’articolo non diceva chi lo acquista e tratta con la Roma ma dice altro….si deve trovare una squadra, quindi ha rifiutato tutte le squadre proposte,l la Roma deve vendere entro 5 giorni quindi non c’e’ tempo per il sistemare il FPF credo che Kone sia gia’ venduto.
Una cosa sono le fantasie, altro i propri desideri. Poi c’è la realtà. La quale dice, in una qualsiasi compravendita, che se vai davanti il venditore a carte scoperte, ovvero facendo capire che sei fortemente interessato al suo prodotto e non hai alternative per le mani, ti stai consegnando, mani e piedi, a lui. Per questo Sabatini inbastiva tre o quattro trattative parallele. Per concluderne una, magari proprio quella che gli interessava.
Gli avrebbe chiesto di valutare una nuova sistemazione insieme al suo entourage, condizionale sempre condizionale…
Soulé è forte e lo vedremo tra 4 anni nell’Argentina titolare al posto di Messi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.