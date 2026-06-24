Calciomercato: la Roma ha chiesto a Soulè di trovarsi una nuova squadra

Matias Soulé è sempre più lontano dalla Roma. L’argentino non è soltanto il primo nome nella lista dei possibili sacrificati: il club giallorosso non lo considera un futuro pilastro del progetto e, nelle ultime ore, gli avrebbe chiesto di valutare una nuova sistemazione insieme al suo entourage da qui alla fine del mese. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta in questi minuti sui propri canali social.

La Roma ha bisogno di generare plusvalenze per chiudere definitivamente il percorso legato all’accordo con la UEFA e Soulé è uno dei profili individuati per raggiungere l’obiettivo. Le cessioni potranno essere formalizzate anche nei primi giorni del prossimo mese, ma a Trigoria la necessità di muoversi resta concreta e il tempo a disposizione per impostare l’operazione non è molto. Secondo quanto rivelato da Eleonora Trotta, il club avrebbe ormai messo il giocatore davanti alla possibilità di lasciare la Capitale. La posizione tecnica è chiara: Gasperini considera Soulé una terza scelta (Greenwood e Dybala sarebbero davanti nelle gerarchie del tecnico) ed è dei pochi elementi realmente sacrificabili e la sua uscita potrebbe diventare decisiva per finanziare il mercato in entrata.

Il piano della Roma resta infatti quello di arrivare a Mason Greenwood. Per farlo, però, servirà una cessione importante proprio nella zona offensiva di destra, dove è presente anche Paulo Dybala, ormai vicino al rinnovo. In questo quadro, Soulé diventa il principale candidato a lasciare spazio all’eventuale arrivo dell’attaccante inglese. Le piste non mancano. In Arabia Saudita, destinazione già rifiutata dal giocatore nel 2024, restano vive le opzioni Al-Ahli e Al-Ittihad. Entrambi i club sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti dalla Roma, oltre a un ingaggio molto elevato per l’argentino.

Sul fondo restano anche le piste europee. Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa hanno effettuato sondaggi, ma finora non hanno mosso passi concreti. Per questo la Roma guarda con attenzione soprattutto agli sviluppi provenienti dall’Arabia, dove la forza economica dei club interessati potrebbe accelerare una trattativa altrimenti più complicata.

Fonte: Eleonora Trotta