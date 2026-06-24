Greenwood, smentite sull’accordo col Fenerbahce. Roma sempre avanti, affare possibile dopo il 30 giugno

Il caso Greenwood si arricchisce di un nuovo aggiornamento dopo le indiscrezioni arrivate nella notte dalla Turchia. Secondo le ricostruzioni del giornalista Yagiz Sabuncuoglu su X, l’attaccante inglese avrebbe accettato una proposta contrattuale molto ricca del Fenerbahce, ma dall’Italia arrivano smentite nette su questo scenario.

Greenwood non ha un accordo con il club turco e la pista Fenerbahce, al momento, sembra ormai tramontata. Una frenata importante, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore, che avevano raccontato di un possibile inserimento deciso della società di Istanbul nella corsa al giocatore del Marsiglia. La Roma resta dunque in vantaggio. Il club giallorosso è la società che si è mossa con maggiore convinzione, ha già raggiunto un’intesa con il calciatore e continua a trattare con il Marsiglia per arrivare alla fumata bianca. L’operazione resta complessa, ma la direzione non è cambiata: Greenwood è il grande obiettivo indicato per rinforzare l’attacco.

Il rischio, semmai, riguarda i tempi. Nei prossimi giorni potrebbero infatti inserirsi altri club, con l’Atletico Madrid e alcune società saudite già accostate all’inglese nelle ultime settimane. Proprio per questo Gian Piero Gasperini spera che la trattativa possa essere chiusa prima di eventuali nuovi rilanci, evitando così che l’asta si allarghi ulteriormente.

La Roma, però, deve prima completare un altro passaggio fondamentale. Prima di affondare definitivamente per Greenwood, il club dovrà sistemare il fronte cessioni e rispettare i paletti del settlement agreement con la UEFA entro il 30 giugno. Solo dopo quella scadenza sarà possibile provare a chiudere l’acquisto dell’attaccante. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, somma necessaria per trovare un accordo con il Marsiglia. I contatti proseguono, la pista turca si raffredda e la Roma resta davanti. Ora il vero nodo è trasformare il vantaggio accumulato in una chiusura concreta, prima che il mercato internazionale provi a rimettere tutto in discussione.

Redazione Giallorossi.net