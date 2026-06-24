Greenwood, smentite sull’accordo col Fenerbahce. Roma sempre avanti, affare possibile dopo il 30 giugno

Il caso Greenwood si arricchisce di un nuovo aggiornamento dopo le indiscrezioni arrivate nella notte dalla Turchia. Secondo le ricostruzioni del giornalista Yagiz Sabuncuoglu su X, l’attaccante inglese avrebbe accettato una proposta contrattuale molto ricca del Fenerbahce, ma dall’Italia arrivano smentite nette su questo scenario.
Greenwood non ha un accordo con il club turco e la pista Fenerbahce, al momento, sembra ormai tramontata. Una frenata importante, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore, che avevano raccontato di un possibile inserimento deciso della società di Istanbul nella corsa al giocatore del Marsiglia. La Roma resta dunque in vantaggio. Il club giallorosso è la società che si è mossa con maggiore convinzione, ha già raggiunto un’intesa con il calciatore e continua a trattare con il Marsiglia per arrivare alla fumata bianca. L’operazione resta complessa, ma la direzione non è cambiata: Greenwood è il grande obiettivo indicato per rinforzare l’attacco.
LEGGI ANCHE – Greenwood, dalla Turchia: ha detto sì al Fenerbahce, super-contratto da 12 milioni
Il rischio, semmai, riguarda i tempi. Nei prossimi giorni potrebbero infatti inserirsi altri club, con l’Atletico Madrid e alcune società saudite già accostate all’inglese nelle ultime settimane. Proprio per questo Gian Piero Gasperini spera che la trattativa possa essere chiusa prima di eventuali nuovi rilanci, evitando così che l’asta si allarghi ulteriormente.
La Roma, però, deve prima completare un altro passaggio fondamentale. Prima di affondare definitivamente per Greenwood, il club dovrà sistemare il fronte cessioni e rispettare i paletti del settlement agreement con la UEFA entro il 30 giugno. Solo dopo quella scadenza sarà possibile provare a chiudere l’acquisto dell’attaccante. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, somma necessaria per trovare un accordo con il Marsiglia. I contatti proseguono, la pista turca si raffredda e la Roma resta davanti. Ora il vero nodo è trasformare il vantaggio accumulato in una chiusura concreta, prima che il mercato internazionale provi a rimettere tutto in discussione.
LEGGI ANCHE – Greenwood vale 50 milioni? Numeri, talento e ruolo nella Roma di Gasperini
Redazione Giallorossi.net
dajeeeeeeeeeee Greenwood
mi sembra il bis di xhaka chiesa frattesi etc etc che poi e meglio che non sono arrivati secondo me questo qui non e male ma il prezzo e troppo alto
più che altro va evitata la frase fatidica “la Roma ha l’accordo col giocatore ma non col club”, che invece puntualmente scrivono. L’ho letta, invariabilmente (e al di là del valore dei singoli calciatori) con Mahrez, Xhaka, Raspadori, Zirkzee, Malcom, Scamacca, Etcheverry, ecc. ecc.
Credo che sia solouna questione di tempistica, per me è fatta. 💛❤️🤞
sarebbe un ottimo giocatore per la roma
Ma certo, se lo prendiamo prima del 30 giugno si rischia di aggravare il bilancio per una cinquantina di migliaia di euro al giorno, come possiamo fare?
comunque ci vuole abilità nel fare ogni giorno lo stesso articolo rimescolando le stesse informazioni. a parte questo speriamo che questo ottimismo venga ripagato, per me è un top player che se non fosse per le sue vicende giudiziarie oggi sarebbe in qualche super big europea
Dopo il 30 giugno non sta nè in cielo, nè in terra. Dopo quella data, con l’OM che ti odia perchè l’hai rovinato, costa 60 mln se è vera questa scrittura privata altrimenti te lo scordi pure a quella cifra perchè non te lo vendono e basta.
La pista turca è sempre stata inesistente, solo propaganda da parte dei turchi.
ci vogliono i soldini , a roma purtroppo ce be sono pochi ; visto il caso palestra ? sembrava tuttochiuso con l’inter poi è arrivato xabi alonso con lo zainetto pieno di milionate di sterline e il ragazzo ha preso la via di chelsea
Ma và!? Ma che me stai a dì!?
la verità è che non hanno notizie di alcun tipo e girano e ritirano sempre le stesse notizie.
anche la Roma non ha secondo me offerte per nessuno o cmq offerte che possono delineare le strategie di mercato da qui al 30 giugno .
ad oggi se non esce nessuno di importante dal punto di vista economico il mercato si farà a luglio e con il far Play rinviato al prossimo anno. credo da tifoso perché non sono un esperto che l’unica offerta sia arrivata per Svilar e niente più..
palestra all’ inter? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 settimane a parlare di Marotta e l’Inter e dei super colpi fatti. ma quali? tutta fuffa…. quando hai la stampa dalla tua parte è più facile.
ci andrei piano con questo, non vorrei un sancho n.2. se l’uk l’ha liquidato un moivo ci sara. per le cifre e per quanto esprime io non rischierei 50 M su un giocatore come lui, io prenderei ue da 25 come fece massara con il marocchino ed il brasiliano. meno rischi, piu prospetttiva di plusvalenza e stipendi piu bassi. poi gli inglesi non e’ che si ambientano cosi bene in italia. la storia insegna.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.