FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 24 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, linea dura sulle cessioni: vendere sì, svendere no

La Roma non vuole farsi prendere per il collo nella corsa alle plusvalenze entro il 30 giugno. Il club, con Tony D’Amico in prima linea, è disposto a valutare eventuali offerte utili per rispettare gli obblighi del financial fair play, ma solo davanti a proposte ritenute adeguate. In caso contrario, Trigoria è pronta a percorrere strade alternative: nelle ultime settimane sono proseguiti i dialoghi con la UEFA e tra le ipotesi discusse ci sarebbe anche uno slittamento di 12 mesi del settlement agreement. (Corsera)

Ore 8:55 – Mariani racconta Totti: “Aveva paura della sala operatoria”

Pier Paolo Mariani, storico chirurgo di Francesco Totti e di tanti giocatori della Roma, ha raccontato i due interventi effettuati sull’ex capitano: “L’ho operato alla caviglia e al crociato”. Il medico ha ricordato l’infortunio del 2006 e la corsa verso il Mondiale: “Dentro di sé ci aveva rinunciato, poi Lippi gli promise: ‘Ti aspetto ad ogni costo’”. Decisiva anche la sua rassicurazione: “Gli dissi: ‘Giocherai’”. (Corsera)

Ore 8:00 – Stadio Roma, la Soprintendenza dà il via libera con prescrizioni

Il parere della Soprintendenza sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata è arrivato e non blocca l’iter. I lavori potranno proseguire, ma il club dovrà completare le indagini archeologiche e riportare alla luce i resti dell’antica villa romana presenti nell’area, adottando misure di tutela e protezione. Per i tecnici dei Friedkin saranno necessari nuovi saggi e trincee di scavo, ma il pronunciamento viene considerato di fatto un nulla osta alla prosecuzione del progetto. (La Repubblica)

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