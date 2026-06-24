Roma, è tempo di cessioni: l’Arabia tenta Soulè, Atletico Madrid all’assalto di Konè

L’ora delle scelte si avvicina. La deadline del 30 giugno è sempre più vicina e la Roma è chiamata ad accelerare sul mercato in uscita per sistemare i conti e rispettare gli impegni legati al settlement agreement. A Trigoria il dossier cessioni resta il più urgente e nelle ultime ore si stanno muovendo i primi contatti per provare a sbloccare almeno una delle operazioni più pesanti.
I nomi maggiormente in bilico restano due: Matias Soulé e Manu Koné. Due situazioni diverse, ma accomunate dalla stessa esigenza: capire in tempi brevi se gli interessamenti registrati finora potranno trasformarsi in offerte concrete. Per Soulé il mercato continua a muoversi soprattutto all’estero. Dopo l’interesse del Borussia Dortmund, in Germania si sarebbe aggiunto anche lo Stoccarda, altro club che ha iniziato a seguire con attenzione l’attaccante argentino. La pista tedesca resta dunque da monitorare, ma nelle ultime ore si è aperto anche un possibile scenario saudita.
Dall’Arabia Saudita, infatti, due club sarebbero pronti a formulare un’offerta per Soulé. Tra questi ci sarebbe l’Al Ahli, destinazione che potrebbe diventare particolarmente insidiosa per la concorrenza europea grazie alla possibilità di mettere sul tavolo un ingaggio molto elevato. Proprio la forza economica dei club sauditi potrebbe rappresentare un elemento capace di sparigliare il quadro e convincere il giocatore a valutare una soluzione finora rimasta sullo sfondo.
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L’altro nome centrale resta quello di Manu Koné. Il centrocampista francese ha già ricevuto l’interesse concreto dell’Atletico Madrid, che aveva tentato la Roma con una proposta intorno ai 45 milioni di euro. Una cifra importante, vicina alle valutazioni del club giallorosso, ma l’operazione non si è ancora concretizzata, anche per la posizione del giocatore. Koné ha infatti preso tempo davanti alla possibilità di trasferirsi in Spagna, consapevole dell’interesse della Premier League e soprattutto dell’Arsenal. Il nodo, però, resta lo stesso: capire se l’interesse inglese si tradurrà davvero in un’offerta ufficiale oppure resterà soltanto una pista gradita al calciatore ma non ancora concreta per la Roma.
Il tempo, però, comincia a pesare. Con il 30 giugno ormai alle porte, la società giallorossa non può permettersi di restare ferma ad aspettare troppo a lungo. Per questo il club sembra intenzionato ad accelerare su entrambi i dossier, cercando di capire quale tra Soulé e Koné possa garantire l’uscita giusta nei tempi necessari. La Roma ha bisogno di muovere il mercato in uscita e i primi segnali iniziano ad arrivare. Ora serviranno offerte reali, cifre adeguate e tempi rapidi: tre condizioni non semplici da far coincidere, ma indispensabili per chiudere una cessione pesante prima della scadenza.
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Fonti: Corriere dello Sport, Il Romanista, Corsera
Continuate con questa campagna di stampa poi ci meravigliamo perché l’Atalanta incassa 60 per Palestra e i giocatori della Roma invece vengono valutati poco più della metà
L’unica cessione che ha senso, se l’obiettivo è vincere, è quella di Soulé che sarebbe sostituito in attacco da qualche nuovo arrivato di cui si parla in questi giorni come Greenwood o altri.
La cessione di Kone o Ndicka dimostrerebbe invece che non c’è volontà di competere perché apriresti un buco che non colmi visto che non si parla di acquisto di difensori o centrocampisti.
45 milioni per Kone’ è valutazione importante? Se la Roma accetta queste cifre lo svende
Corriere dello sport e il romanista stanno facendo il tifo per le cessioni la grande stampa romana eh
si va bene ma non cedere kone…altrimenti ti ritrovo sempre cristante titolare ..per carità!
Credo che se venderanno qualcuno saranno soule e ziolkowsky non stravisti dal tecnico, se kone vuole andare via allora andrà via con un offerta adeguata. Si dipinge la Roma come una situazione disperata come l’anno scorso quando poi non è stato venduto nessuno… Un po’ di buon senso e di incoraggiamento please.. Allora dei sbiaditi della regione cosa dovrebbero dire
quando l’ho sentita la stessa storia?
ah sì, nel 2024.
e nel 2025, con Svilar partente sicuro.
e poi…
magia!
24⏳altro giorno, altro giro..in attesa di fine mese quando come al solito i migliori non si muoveranno da qui…. ♥️
i have a dream: veder scadere certi contratti e questi 2 che restano.
a me qualcuno deve spiegare come fa palestra a costare più di Mati
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.