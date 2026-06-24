Roma, è tempo di cessioni: l’Arabia tenta Soulè, Atletico Madrid all’assalto di Konè

L’ora delle scelte si avvicina. La deadline del 30 giugno è sempre più vicina e la Roma è chiamata ad accelerare sul mercato in uscita per sistemare i conti e rispettare gli impegni legati al settlement agreement. A Trigoria il dossier cessioni resta il più urgente e nelle ultime ore si stanno muovendo i primi contatti per provare a sbloccare almeno una delle operazioni più pesanti.

I nomi maggiormente in bilico restano due: Matias Soulé e Manu Koné. Due situazioni diverse, ma accomunate dalla stessa esigenza: capire in tempi brevi se gli interessamenti registrati finora potranno trasformarsi in offerte concrete. Per Soulé il mercato continua a muoversi soprattutto all’estero. Dopo l’interesse del Borussia Dortmund, in Germania si sarebbe aggiunto anche lo Stoccarda, altro club che ha iniziato a seguire con attenzione l’attaccante argentino. La pista tedesca resta dunque da monitorare, ma nelle ultime ore si è aperto anche un possibile scenario saudita.

Dall’Arabia Saudita, infatti, due club sarebbero pronti a formulare un’offerta per Soulé. Tra questi ci sarebbe l’Al Ahli, destinazione che potrebbe diventare particolarmente insidiosa per la concorrenza europea grazie alla possibilità di mettere sul tavolo un ingaggio molto elevato. Proprio la forza economica dei club sauditi potrebbe rappresentare un elemento capace di sparigliare il quadro e convincere il giocatore a valutare una soluzione finora rimasta sullo sfondo.

L’altro nome centrale resta quello di Manu Koné. Il centrocampista francese ha già ricevuto l’interesse concreto dell’Atletico Madrid, che aveva tentato la Roma con una proposta intorno ai 45 milioni di euro. Una cifra importante, vicina alle valutazioni del club giallorosso, ma l’operazione non si è ancora concretizzata, anche per la posizione del giocatore. Koné ha infatti preso tempo davanti alla possibilità di trasferirsi in Spagna, consapevole dell’interesse della Premier League e soprattutto dell’Arsenal. Il nodo, però, resta lo stesso: capire se l’interesse inglese si tradurrà davvero in un’offerta ufficiale oppure resterà soltanto una pista gradita al calciatore ma non ancora concreta per la Roma.

Il tempo, però, comincia a pesare. Con il 30 giugno ormai alle porte, la società giallorossa non può permettersi di restare ferma ad aspettare troppo a lungo. Per questo il club sembra intenzionato ad accelerare su entrambi i dossier, cercando di capire quale tra Soulé e Koné possa garantire l’uscita giusta nei tempi necessari. La Roma ha bisogno di muovere il mercato in uscita e i primi segnali iniziano ad arrivare. Ora serviranno offerte reali, cifre adeguate e tempi rapidi: tre condizioni non semplici da far coincidere, ma indispensabili per chiudere una cessione pesante prima della scadenza.

Fonti: Corriere dello Sport, Il Romanista, Corsera