Greenwood, dalla Turchia: ha detto sì al Fenerbahce, super-contratto da 12 milioni

Arriva una nuova indiscrezione dalla Turchia sul futuro di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, l’attaccante inglese avrebbe accettato l’offerta contrattuale presentata dal Fenerbahce, pronta a mettere sul tavolo una proposta molto pesante dal punto di vista economico.
Il contratto, stando a quanto riferito dal giornalista turco, sarebbe da circa 12 milioni di euro più bonus. Una cifra imponente, alla quale andrebbero aggiunti diversi premi legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. Nel dettaglio, Greenwood riceverebbe 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 mila euro al raggiungimento dei 20 e un milione qualora arrivasse a quota 25. A questi bonus si aggiungerebbe un altro milione in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League.
Non solo. L’accordo prevederebbe anche premi legati ai trofei: un milione di euro in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la conquista della Coppa di Turchia e 200 mila euro per la Supercoppa. Una proposta economicamente molto forte, che confermerebbe la volontà del Fenerbahce di inserirsi con decisione nella corsa a Greenwood. La notizia, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta importante in una trattativa finora seguita con grande attenzione anche fuori dalla Turchia.
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ÖZEL | Mason Greenwood’un seçim sürecinde Fenerbahçe’ye ‘evet’ dediği teklif 👇
Maaş | 12 milyon Euro
15 gole katkı | 500 bin Euro
20 gole katkı | 750 bin Euro
25 gole katkı | 1 milyon Euro
ŞL Grup Katılım | 1 milyon Euro
Lig Şampiyonluğu | 1 milyon Euro
Türkiye Kupası | 100 bin…
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 23, 2026
Aridanghete..
Saranno certamente panzane. Ma che viene a fare, Greenwood, alla Roma? Può trovare stipendi più alti in tutte le parti del mondo. Se va bene, si giocherebbe l’accesso in Champions in un campionato in netto declino. I gironi della Champions li fanno decine di squadre. Il vero calcio è in Inghilterra. Si è rilanciato, la Roma sarebbe per forza un ripiego. Se poi continuiamo a ragionare da romanisti, continuiamo pure a illuderci per questa tiritera infinita.
certo che sono veramente incredibili, l’ altro giorno hanno scritto che i Turchi volevano fare abbassare le richieste del giocatore e oggi invece contratto faraonico, la coerenza questa sconosciuta
ma guarda un po’ mesi a parlare di un giocatore che per costi la Roma non può permettersi vi ricorda qualcosa?
sono come a Roma…
quando non hanno notizie le inventano..
e poi le cavalcano…
😂😂😂😂
Per questo non commento il calciomercato, andremo avanti così fino ad agosto con decine di nomi sparati qua e là. Mi esprimo solo su giocatori effettivaceduti e quelli che atterrano a FCO.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.