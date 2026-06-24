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Greenwood, dalla Turchia: ha detto sì al Fenerbahce, super-contratto da 12 milioni

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Arriva una nuova indiscrezione dalla Turchia sul futuro di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, l’attaccante inglese avrebbe accettato l’offerta contrattuale presentata dal Fenerbahce, pronta a mettere sul tavolo una proposta molto pesante dal punto di vista economico.

Il contratto, stando a quanto riferito dal giornalista turco, sarebbe da circa 12 milioni di euro più bonus. Una cifra imponente, alla quale andrebbero aggiunti diversi premi legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. Nel dettaglio, Greenwood riceverebbe 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 mila euro al raggiungimento dei 20 e un milione qualora arrivasse a quota 25. A questi bonus si aggiungerebbe un altro milione in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League.

Non solo. L’accordo prevederebbe anche premi legati ai trofei: un milione di euro in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la conquista della Coppa di Turchia e 200 mila euro per la Supercoppa. Una proposta economicamente molto forte, che confermerebbe la volontà del Fenerbahce di inserirsi con decisione nella corsa a Greenwood. La notizia, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta importante in una trattativa finora seguita con grande attenzione anche fuori dalla Turchia.

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6 Commenti

  2. Saranno certamente panzane. Ma che viene a fare, Greenwood, alla Roma? Può trovare stipendi più alti in tutte le parti del mondo. Se va bene, si giocherebbe l’accesso in Champions in un campionato in netto declino. I gironi della Champions li fanno decine di squadre. Il vero calcio è in Inghilterra. Si è rilanciato, la Roma sarebbe per forza un ripiego. Se poi continuiamo a ragionare da romanisti, continuiamo pure a illuderci per questa tiritera infinita.

  3. certo che sono veramente incredibili, l’ altro giorno hanno scritto che i Turchi volevano fare abbassare le richieste del giocatore e oggi invece contratto faraonico, la coerenza questa sconosciuta

  6. Per questo non commento il calciomercato, andremo avanti così fino ad agosto con decine di nomi sparati qua e là. Mi esprimo solo su giocatori effettivaceduti e quelli che atterrano a FCO.

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