Greenwood, dalla Turchia: ha detto sì al Fenerbahce, super-contratto da 12 milioni

Arriva una nuova indiscrezione dalla Turchia sul futuro di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, l’attaccante inglese avrebbe accettato l’offerta contrattuale presentata dal Fenerbahce, pronta a mettere sul tavolo una proposta molto pesante dal punto di vista economico.

Il contratto, stando a quanto riferito dal giornalista turco, sarebbe da circa 12 milioni di euro più bonus. Una cifra imponente, alla quale andrebbero aggiunti diversi premi legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra. Nel dettaglio, Greenwood riceverebbe 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 mila euro al raggiungimento dei 20 e un milione qualora arrivasse a quota 25. A questi bonus si aggiungerebbe un altro milione in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League.

Non solo. L’accordo prevederebbe anche premi legati ai trofei: un milione di euro in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la conquista della Coppa di Turchia e 200 mila euro per la Supercoppa. Una proposta economicamente molto forte, che confermerebbe la volontà del Fenerbahce di inserirsi con decisione nella corsa a Greenwood. La notizia, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta importante in una trattativa finora seguita con grande attenzione anche fuori dalla Turchia.