La Roma guarda in Premier per il dopo Konè: idea Bergvall, rispunta O’Riley

La Roma comincia a muoversi anche per il dopo Manu Koné. Il centrocampista francese, scrive oggi Leggo, è sempre più vicino all’addio, con l’Arsenal in pressing e il club giallorosso costretto a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la cessione dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la partenza di Koné aprirebbe una lacuna importante nel centrocampo romanista, che la dirigenza potrebbe provare a colmare anche attraverso operazioni in prestito dalla Premier League. Una soluzione che permetterebbe alla Roma di inserire un rinforzo di livello senza appesantire subito il bilancio con un investimento definitivo.

Il primo nome indicato dal quotidiano è quello di Lucas Bergvall, centrocampista svedese classe 2006 del Tottenham. Il giocatore viene valutato circa 35 milioni di euro, una cifra elevata per un acquisto a titolo definitivo, ma proprio per questo la formula del prestito potrebbe diventare una strada da monitorare con attenzione.

L’altro profilo accostato alla Roma è quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 del Brighton reduce da una stagione in prestito al Marsiglia. Il suo nome non è nuovo per Gian Piero Gasperini, che lo aveva già seguito con grande interesse ai tempi dell’Atalanta. O’Riley potrebbe proseguire la propria carriera lontano dalla Premier League e rappresenta uno dei profili da tenere d’occhio nel caso in cui la Roma dovesse intervenire rapidamente per sostituire Koné.

La situazione resta legata agli sviluppi del mercato in uscita. Finché il futuro del francese non sarà definito, la Roma continuerà a valutare possibili soluzioni senza affondare il colpo. Ma l’orientamento sembra chiaro: se Koné dovesse salutare, il club proverà a muoversi su un centrocampista giovane, pronto e possibilmente accessibile con una formula sostenibile.

Fonte: Leggo