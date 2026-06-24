Non solo Greenwood: Gasp ripensa a Nkunku e non molla Pulisic

Il dossier Greenwood resta aperto, nonostante le indiscrezioni arrivate nelle ultime ore dalla Turchia. La Roma continua a seguire l’attaccante, ma il mercato offensivo giallorosso non si ferma a un solo nome. Gian Piero Gasperini ha infatti chiesto rinforzi anche sulla corsia sinistra, zona del campo nella quale il club sta valutando più soluzioni.

Nelle ultime ore stanno tornando d’attualità due profili già circolati a Trigoria: Christian Pulisic e Christopher Nkunku, entrambi legati al Milan. Due nomi diversi per caratteristiche e storia recente, ma accomunati dalla possibilità di diventare piste concrete qualora la Roma decidesse di accelerare su un rinforzo offensivo in grado di alzare subito la qualità del reparto.

Il nome di Nkunku non è nuovo nei pensieri di Gasperini. Il tecnico lo aveva già cercato con insistenza durante il mercato di gennaio, senza però riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ora quell’interesse potrebbe riaccendersi, soprattutto se nelle prossime settimane dovessero aprirsi margini favorevoli per impostare una trattativa.

Nei radar della Roma è finito anche Pulisic, proposto nei giorni scorsi dal suo agente. Il calciatore piace a Trigoria e piace anche a Gasperini, ma il suo profilo viene valutato con attenzione soprattutto per un aspetto: la tenuta fisica. L’esterno ha avuto diversi problemi nel corso della sua carriera e anche durante questo Mondiale ha già accusato alcuni stop legati a fastidi muscolari. Un elemento che inevitabilmente pesa nelle riflessioni del club.

Sul fondo restano altri nomi già seguiti nelle scorse settimane. A Gasp sarebbe piaciuto soprattutto Summerville, ma l’esterno si sta mettendo in grande evidenza al Mondiale con l’Olanda ed è ormai finito nella vetrina dei grandi club europei. Il suo stipendio, inoltre, viene considerato fuori dalla portata della Roma. Intriga anche Mathys Tel del Tottenham, altro profilo offensivo seguito con interesse. In questo caso, però, la strada appare complicata: De Zerbi avrebbe chiuso alla possibilità di una sua cessione, rendendo al momento difficile immaginare un affondo concreto.

Per questo le piste Pulisic e Nkunku sembrano tornare di moda. Greenwood resta il grande obiettivo per l’attacco, ma la Roma sa di dover allargare il campo delle valutazioni. Il reparto offensivo va rinforzato in più zone e la corsia sinistra è diventata uno dei punti su cui Gasperini attende risposte dal mercato.

Fonti: Leggo, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport