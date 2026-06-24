CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 24 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – Pulisic riflette, la Roma osserva

Christian Pulisic (27) resta uno dei profili monitorati dalla Roma per rinforzare l’attacco. L’esterno del Milan sta riflettendo sul proprio futuro e ha ricevuto una ricca proposta dal New York City da 10 milioni di dollari a stagione per cinque anni. La priorità dello statunitense, però, sarebbe quella di restare in Europa: i giallorossi osservano gli sviluppi, con l’eventuale trattativa legata anche alle richieste del Milan e alla volontà del giocatore. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 11:20 – Pisilli, sondaggio del Como

Niccolò Pisilli (21) è finito nel mirino del Como. Il club lombardo ha effettuato un sondaggio per il centrocampista della Roma, senza però avviare contatti diretti con Trigoria: l’interesse, al momento, sarebbe stato manifestato soltanto con l’entourage del giocatore. (Il Messaggero)

Ore 10:30 – Molina è il preferito per la fascia destra

Nahuel Molina (28) è il profilo preferito dalla Roma per rinforzare la corsia destra. L’esterno dell’Atletico Madrid piace molto a Gasperini e resta davanti agli altri nomi valutati dal club giallorosso per le fasce. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Camara nome concreto per il centrocampo

Lamine Camara (22) è uno dei nomi valutati dalla Roma per rinforzare la mediana in caso di partenza di Koné. Il centrocampista del Monaco viene considerato un obiettivo più concreto rispetto ad Ayyoub Bouaddi (18), il cui costo resta molto elevato. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Moreira resta tra gli obiettivi per le corsie

Diego Moreira (21) continua a essere seguito dalla Roma per rinforzare le corsie esterne. L’esterno dello Strasburgo resta uno dei nomi presenti sulla lista di Gasperini, insieme a Molina e Dodò, anche se l’operazione dipenderà dai costi e dalle uscite. (Leggo)

Ore 8:45 – A sinistra sfuma Summerville e risale Nkunku

Crysencio Summerville (24) si allontana definitivamente dalla Roma a causa dei costi troppo elevati, soprattutto per l’ingaggio richiesto. Per rinforzare la corsia sinistra offensiva torna così d’attualità Christopher Nkunku (28), già cercato in inverno, mentre resta nel mirino anche…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Koné sempre più vicino all’addio

Manu Koné (25) resta il principale candidato alla cessione entro il 30 giugno. L’Atletico Madrid aveva messo sul tavolo circa 45 milioni, ma il francese continua a preferire Premier League o Francia. Arsenal e Chelsea lo seguono, ma finora non hanno ancora presentato offerte concrete alla Roma. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Bergvall e O’Riley idee in prestito per il dopo Koné

In caso di cessione di Manu Koné (25), la Roma dovrà intervenire a centrocampo. Tra i profili monitorati ci sono Lucas Bergvall (20) del Tottenham e Matt O’Riley (25) del Brighton…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:55 – Soulé, offerte ancora ferme

Matias Soulé (23) resta tra i giocatori indicati per finanziare il mercato della Roma, ma al momento non sono arrivati affondi concreti. Borussia Dortmund, Aston Villa e Bournemouth hanno manifestato interesse, senza però avvicinarsi alla richiesta giallorossa di circa 40 milioni. Nelle ultime ore sono tornate a bussare anche alcune squadre arabe. (Il Messaggero)

Ore 7:20 – Salah-Eddine, la Roma vuole almeno 10 milioni

Anass Salah-Eddine (24) resta in uscita dalla Roma. Il club giallorosso aspetta offerte da almeno 10 milioni di euro per il terzino, considerato uno dei profili utili per generare plusvalenze entro la scadenza del 30 giugno. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Cagliari su Romano, ma non è l’unica

Alessandro Romano (20) continua ad avere mercato in Italia. Al Palermo e al Bologna si è aggiunto anche il Cagliari, interessato al giovane centrocampista della Roma. La sua cessione può aiutare i giallorossi nella corsa alle plusvalenze. (Il Messaggero)

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