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Roma, il calendario delle prime cinque giornate: debutto di lunedì sera con la Fiorentina

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La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prime cinque giornate del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto. Definito quindi anche il percorso iniziale della Roma, attesa da un avvio con due posticipi consecutivi e da un primo big match già alla quinta giornata.

Il debutto dei giallorossi è fissato per lunedì 24 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una settimana più tardi, la squadra tornerà in campo ancora di lunedì, questa volta in trasferta: appuntamento a Lecce il 31 agosto alle 18:30.

Alla terza giornata la Roma ritroverà l’Olimpico per la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 5 settembre. Poi sarà la volta della trasferta contro il Torino, fissata per domenica 13 settembre alle 12:30: una gara che potrebbe però slittare al lunedì nel caso in cui i giallorossi dovessero disputare la prima partita di Champions League nella giornata di giovedì.

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Il primo vero incrocio di alto livello arriverà alla quinta giornata, quando all’Olimpico arriverà l’Inter campione d’Italia. La sfida è stata programmata per sabato 19 settembre alle ore 18:00.

Di seguito il calendario completo delle prime cinque giornate della Roma:

1ª giornata Roma-Fiorentina Lunedì 24 agosto 20:45
2ª giornata Lecce-Roma Lunedì 31 agosto 18:30
3ª giornata Roma-Atalanta Sabato 5 settembre Da definire
4ª giornata Torino-Roma Domenica 13 settembre 12:30*
5ª giornata Roma-Inter Sabato 19 settembre 18:00

*Torino-Roma potrebbe essere posticipata al lunedì in caso di impegno della Roma in Champions League nella giornata di giovedì.

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Fonte: Lega Serie A

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