Roma, il calendario delle prime cinque giornate: debutto di lunedì sera con la Fiorentina

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prime cinque giornate del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto. Definito quindi anche il percorso iniziale della Roma, attesa da un avvio con due posticipi consecutivi e da un primo big match già alla quinta giornata.

Il debutto dei giallorossi è fissato per lunedì 24 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una settimana più tardi, la squadra tornerà in campo ancora di lunedì, questa volta in trasferta: appuntamento a Lecce il 31 agosto alle 18:30.

Alla terza giornata la Roma ritroverà l’Olimpico per la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 5 settembre. Poi sarà la volta della trasferta contro il Torino, fissata per domenica 13 settembre alle 12:30: una gara che potrebbe però slittare al lunedì nel caso in cui i giallorossi dovessero disputare la prima partita di Champions League nella giornata di giovedì.

Il primo vero incrocio di alto livello arriverà alla quinta giornata, quando all’Olimpico arriverà l’Inter campione d’Italia. La sfida è stata programmata per sabato 19 settembre alle ore 18:00.

Di seguito il calendario completo delle prime cinque giornate della Roma:

1ª giornata Roma-Fiorentina Lunedì 24 agosto 20:45

2ª giornata Lecce-Roma Lunedì 31 agosto 18:30

3ª giornata Roma-Atalanta Sabato 5 settembre Da definire

4ª giornata Torino-Roma Domenica 13 settembre 12:30*

5ª giornata Roma-Inter Sabato 19 settembre 18:00

*Torino-Roma potrebbe essere posticipata al lunedì in caso di impegno della Roma in Champions League nella giornata di giovedì.

Fonte: Lega Serie A