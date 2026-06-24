Calciomercato Roma: in arrivo le offerte di Arsenal e Chelsea per Konè. I Blues pronti a spingersi fino a 50 milioni

Manu Koné potrebbe essere sacrificato dal club giallorosso davanti a una proposta ritenuta realmente importante. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, Arsenal e Chelsea sono pronte a muoversi con decisione per il giocatore. I Gunners avrebbero già messo sul tavolo un’offerta da 45 milioni di euro, mentre i Blues sarebbero pronti ad avvicinarsi a quota 50 milioni. Due cifre importanti, che potrebbero spingere la Roma a valutare seriamente la cessione.
Un elemento non secondario riguarda la posizione del calciatore: entrambe le destinazioni sarebbero gradite a Koné, dettaglio che potrebbe facilitare l’evoluzione della trattativa nel caso in cui uno dei due club inglesi decidesse di affondare definitivamente il colpo. La Roma, nonostante le esigenze legate alle plusvalenze, non intende però svendere il proprio calciatore.
La linea sembra essere chiara: Koné può partire, ma solo davanti a una proposta capace di soddisfare pienamente le casse giallorosse. La Premier League osserva, la Roma aspetta il rilancio giusto.
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Fonte: Teleradiostereo
quindi palestra giovane di belle speranze che ha un anno di A 55 milioni sempre da una squadra inglese , kone 2 campionati in A nazionale francese che sta giocando da titolare il campionato del mondo 50 milioni se ci arrivano , bene se vendono kone a sta cifra fanno bene a scrivere dei siamo dei……
Ma infatti a ste cifre la Roma non lo vende
L’Atalanta non è sotto FFP però….
La Roma di suo non vorrebbe svendere Kone’, ma va trovato un compromesso perché la cosa sia fattibile.
È inutile che frignamo, a 70, a 80, il prezzo lo fanno il mercato e le contingenze che lo riguardano!
Ricordiamoci Salah….🤷🏻♂️
FORZA ROMA
Fermo: Koné ha giocato titolare una partita su due, al mondiale.
Per il resto, il cv di Manu è sicuramente più importante di quello di Palestra.
Va anche detto che solitamente i centrocampisti hanno una valutazione superiore rispetto ai difensori. Io non riesco a capire perché l’Atalanta – che ora non ha D’amico – riesce a vendere giocatori a cifre folli e noi no.
Tra le altre cose, Palestra non ha esperienza internazionale.
l’Atalanta non ha problemi di bilancio ne tantomeno di FFP… noi si! Procuratori e dirigenti lo sanno bene e giustamente ne approfittano per risparmiare dei soldi! Se la cessione serve per uscire definitivamente da questo Gentleman agreement allora si faccia e amen, l’importante è che poi si sostituisca con qualcuno più utile alla causa e che ci sia dentro con la testa, per esempio un paio di vcentrocampisti affamati e che sappiano almeno tirare in porta.
Perchè un terzino tutta fascia così giovane, con quella corsa, quella qualità e quella continuità è merce estremamente più rara di un (per quanto forte e prezioso) mero faticatore del centrocampo inesistente negli ultimi 25 metri.
Per ogni Palestra di Konè ne trovi 10.
Solo per questo.
ma se tonali e costato 70 milioni per kone non meno di 80, vedendo che un palestra che non ha fatto ancora nulla e costato 60,
koné negli ultimi 30 metri e nullo. È un rubapalloni, un gregario di lusso. Non può costare più di Tonali.
Offerte in arrivo, si prepara l’offerta, stanno per inviare l’offerta…Devono scrivere tutti i giorni, quindi oggi preparano l’offerta, domani non sono interessati , dopodomani la stanno per affidare al piccione viaggiatore!
Se Tonali va via a 100 Koné meno di 65 nun po’ esse dài, Tonali i mondiali li sta vedendo dal divano, Koné li gioca con una squadra che potrebbe vincerli.
Siamo seri.
@idi daccordo al 100% con te, ma vogliamo anche perlare di Frattesi che ne vogliono 40 di mln?
Se palestra costa 60 Kone’ non può valere meno di 50
Speriamo che arriva presto il 30 giugno……
nn co credo.
kone vale più di palestra
mah…. io dico… a prescindere dal fatto che sono due squadre di premier, ma siamo proprio sicuri che 50 mln viste le cifre che girano per semipippe o pippe totali, siano congrui? Forse da 60 a crescere non sarebbe la valutazione più realistica?
50 sono pochi, 80 milioni o niente.
ma come si fa a valutare un ragazzino come palestra 60 e Kone’ titolare della nazionale francese 40 spero che la Roma abbia la forza di dire no
Queste offerte che sono sempre in arrivo e non arrivano mai…. eheheheh
Ma non ho capito siamo andati in Champions dopo 7 anni per mettersi a vendere i giocatori buoni?
Sorry non bastano ritentate
In arrivo le offerte di Arsenal e Chelsea: questi non sono giornalisti sono veggenti
sono pienamente d’accordo con l’osservazione più sopra dell’amico “Andrea Lab”: posto che Tonali è costato 70 mln, come si fa a valutare KONE’ meno di Tonali???!! Ma siamo rincretiniti??
Konè è un 2001 e Tonali un 2000 intanto ha 1 anno in meno. Io non sono nessuno, ma il mio pensiero è che Konè per gli inglesi sempre propensi a spendere e spandere, debbano pagarlo NON meno di 60 milioni.
Sarebbero offerte irrinunciabili queste? Ma fatela finita fino al 30 giugno vediamo quanto vi renderete ridicoli
al di là della cifra la mia sensazione è che sia Konè stesso a voler andare oppure i suoi intermediari che si sbattono per portarlo in premier. Per me comunque è sostituibile ottimo giocatore come ce ne sono altri. fa due goal all’anno se va bene.. prenderei Ekkelenkamp e Freuler a zero
Kone va tenuto sotto i 65ml.
Se poi il giocatore preme per andare via ed è demotivato è un altro paio di maniche… ma non mi pare.
50 ml in un calciomercato ormai folle sono davvero pochi
Se vendi Konè c’hai da ricomprarlo un altro……….e quanto te costa?
La gente non capisce (o fa finta) che la necessità di operare cessioni entro il 30 giugno, è un fattore sfavorevole per il venditore e viceversa per il compratore.
Ciò premesso, ricavare 50 milioni per Kone’ è un prezzo giusto è se fosse veritiero mi congratulerei con D’Amico, in quanto stiamo parlando di un onesto pedatore o poco più.
Scommettiamo che alla fine non ci sara’ una cessione di un “big”?
Se Palestra vale 55M, allora Kone (che gioca il mondiale con la Francia) non può valere mono di 70M. E mi tengo stretto.
tu Chelsea compri il sig. nessuno palestra a 55 e ti presenti per kone titolare della probabile squadra campione del mondo a 45? anche il ds più scemo rifiuterebbe inizia a metterli 65/70 e ragioniamo.
bye bye kone. grazie di tutto.
A parte che non sappiamo l’offerta, dovete essere più obiettivi nelle valutazioni. Palestra vale 35 però è giovanissimo (21 anni), ricopre un ruolo in cui c’è poca concorrenza, è ambidestro e guadagna una miseria, per cui ci può stare che qualche squadra investa di più rispetto alla quotazione attuale.
Tonali, invece, quando andò in GB (estate 2023) aveva 23 anni, già diverse partire in CL, gol e assist, valeva 50 e fu pagato 60, la differenza con Konè ci può stare.
Detto questo spero resti!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.