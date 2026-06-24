Calciomercato Roma: in arrivo le offerte di Arsenal e Chelsea per Konè. I Blues pronti a spingersi fino a 50 milioni

Manu Koné potrebbe essere sacrificato dal club giallorosso davanti a una proposta ritenuta realmente importante. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, Arsenal e Chelsea sono pronte a muoversi con decisione per il giocatore. I Gunners avrebbero già messo sul tavolo un’offerta da 45 milioni di euro, mentre i Blues sarebbero pronti ad avvicinarsi a quota 50 milioni. Due cifre importanti, che potrebbero spingere la Roma a valutare seriamente la cessione.

Un elemento non secondario riguarda la posizione del calciatore: entrambe le destinazioni sarebbero gradite a Koné, dettaglio che potrebbe facilitare l’evoluzione della trattativa nel caso in cui uno dei due club inglesi decidesse di affondare definitivamente il colpo. La Roma, nonostante le esigenze legate alle plusvalenze, non intende però svendere il proprio calciatore.

La linea sembra essere chiara: Koné può partire, ma solo davanti a una proposta capace di soddisfare pienamente le casse giallorosse. La Premier League osserva, la Roma aspetta il rilancio giusto.

Fonte: Teleradiostereo