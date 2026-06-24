Calciomercato Roma: si ragiona sull’affare Freuler a zero, possibile accelerazione

La Roma continua a valutare possibili soluzioni per rinforzare il centrocampo e tra i nomi finiti sul tavolo giallorosso c’è anche quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero può rappresentare un’opportunità interessante, soprattutto per la sua situazione contrattuale. Freuler è infatti in scadenza con il Bologna e il suo futuro resta ancora da definire. Una condizione che potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato per la Roma, alla ricerca di profili affidabili e già pronti per aumentare le alternative a disposizione in mezzo al campo.
Il nome dello svizzero è legato anche al rapporto con Gian Piero Gasperini. L’ex Atalanta è considerato un pupillo del tecnico e tra i due esiste una stima reciproca ben nota. Proprio questo elemento potrebbe rendere la pista particolarmente interessante, soprattutto nel caso in cui il club giallorosso decidesse di puntare su un innesto di esperienza a parametro zero.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Freuler ha già ricevuto diversi sondaggi e sarebbe un’idea anche per la Roma. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’accelerata, con il club capitolino chiamato a valutare se affondare il colpo per un centrocampista che conosce bene le richieste di Gasperini. L’operazione, almeno sulla carta, avrebbe il vantaggio di non richiedere un investimento per il cartellino. Resta da capire se la Roma deciderà di trasformare il semplice interesse in una vera trattativa.
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Fonte: Tuttomercatoweb.com
Se gioca Modric può pure lui e farà comodo, sarebbe perfetto se prendiamo anche Brandt, un ottimo centrocampo… 💛❤️
34 anni, giocatore sul viale del tramonto senza nulla più dire in carriera, ma un fidato di Gasperini.
Nel ruolo di centrale avresti Freuler e Crsitante con Pisilli, EA e Kone (il francese in uscita).
Non mi sembra un colpo da champions ne tanto meno un colpo che può essere anche lontanamente un titolare.
Ci sono tanti giocatori oltre i 30 anni a zero.
Non capisco questo acquisto se non il fatto che sia un fidato del mister… ma non può essere un fattore questo.
Non esiste al posto di Konè.
Ma aggiunto extra perchè no: pronto al day one, sa già tutto quello che deve fare, può dare una mano concreta se e quando serve.
E per chi dice mejo allora un ragazzino: no.
E’ quest’anno e il prossimo che dobbiamo fare la squadra migliore e la rosa più lunga e affidabile possibile, non fra 5.
nessuna certezza cari giornalisti anche in questo caso e parliamo di un parametro a zero andate avanti con i dovrebbe o potrebbe, contenti loro. Forza Roma
Visti i 34 anni, Remo Freuler potrebbe andar bene a paramentro con un contratto di 1 anno + opzione per un altro, mao solo se si aggiunge ai 4 che abbiamo già e non in sostituzione. Se parte Kone serve un titolare equivalente + eventualmente Freuler
evvaiiiii col cimitero degli elefanti…..
a questo punto chiediamo a DDR di tornare a giocare …
Un quinto centrocampista serve, ma se devi puntare su un parametro zero prova prima strappare delle condizioni accettabili con Goretzka, Schlager, Brozovic, Casemiro o Kessie, prima di pensare a Freuler.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.