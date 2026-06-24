Calciomercato Roma: si ragiona sull’affare Freuler a zero, possibile accelerazione

La Roma continua a valutare possibili soluzioni per rinforzare il centrocampo e tra i nomi finiti sul tavolo giallorosso c’è anche quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero può rappresentare un’opportunità interessante, soprattutto per la sua situazione contrattuale. Freuler è infatti in scadenza con il Bologna e il suo futuro resta ancora da definire. Una condizione che potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato per la Roma, alla ricerca di profili affidabili e già pronti per aumentare le alternative a disposizione in mezzo al campo.

Il nome dello svizzero è legato anche al rapporto con Gian Piero Gasperini. L’ex Atalanta è considerato un pupillo del tecnico e tra i due esiste una stima reciproca ben nota. Proprio questo elemento potrebbe rendere la pista particolarmente interessante, soprattutto nel caso in cui il club giallorosso decidesse di puntare su un innesto di esperienza a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Freuler ha già ricevuto diversi sondaggi e sarebbe un’idea anche per la Roma. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’accelerata, con il club capitolino chiamato a valutare se affondare il colpo per un centrocampista che conosce bene le richieste di Gasperini. L’operazione, almeno sulla carta, avrebbe il vantaggio di non richiedere un investimento per il cartellino. Resta da capire se la Roma deciderà di trasformare il semplice interesse in una vera trattativa.

Fonte: Tuttomercatoweb.com