Gasp dice no: la Roma rifiuta 100 milioni per Svilar e Wesley

La Roma avrebbe potuto incassare una cifra pesantissima, ma la linea tecnica ha prevalso sulla tentazione di fare cassa. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con un titolo netto, “Gasp dice no”, raccontando il muro alzato dal club giallorosso davanti agli assalti della Premier League per Mile Svilar e Wesley.
Secondo il quotidiano, dall’Inghilterra sarebbero arrivate offerte per il portiere e per il terzino brasiliano per un totale di circa 100 milioni di euro. Una somma che avrebbe permesso alla Roma di sistemare rapidamente e ampiamente il dossier plusvalenze, ma Gian Piero Gasperini ha posto il veto sulla cessione dei due giocatori. Svilar e Wesley vengono infatti considerati intoccabili dall’allenatore, due elementi centrali nella costruzione della nuova Roma. Per questo il club ha deciso di respingere la possibilità di sacrificare i suoi big, nonostante l’esigenza sempre più stringente di trovare incassi importanti entro la fine del mese.
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Il Chelsea, un club che di certo non bada a spese, era pronto a riempire le casse di Trigoria: l’assalto a Wesley prima di virare su Palestra dopo il no secco della Roma è ormai cosa nota. Ma anche Svilar era un giocatore finito da tempo nel mirino degli inglesi: tutto vano, per Gasp i due sono intoccabili. La scadenza del 30 giugno però si avvicina rapidamente: mancano ormai cinque giorni e la Roma deve ancora provare ad avvicinarsi all’obiettivo dei 50 milioni di plusvalenze richiesto per sistemare la propria posizione con la UEFA.
Esclusi Svilar e Wesley dal tavolo delle cessioni, il nome più caldo in uscita resta quello di Matias Soulé per il quale si sta infiammando la pista araba. Parallelamente il club lavora anche ad altre operazioni minori. Salah-Eddine e Romano dovrebbero garantire un’altra decina di milioni di euro di plusvalenze, contribuendo così a completare il quadro delle uscite necessarie entro la scadenza. La strategia appare chiara: proteggere i giocatori considerati fondamentali da Gasperini e provare a raggiungere l’obiettivo economico attraverso cessioni più sostenibili dal punto di vista tecnico. Una linea ambiziosa, ma il tempo stringe.
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Fonte: Corriere dello Sport
25⏳ la Roma continua a non ascoltare offerte per i suoi giocatori migliori perché nella realtà tutta questa situazione tragica non esiste… a fine bilancio mancano 5 giorni e per raggiungere l’obbiettivo basteranno le cessioni delle seconde linee ed esuberi… ormai manca di rientrare intorno ai 10 milioni di plusvalenza
Ma non si sono stufati di dire sempre le stesse cose da mesi… E gli anni passati uguale. Sto 30 giugno che chissà cosa dovrà succedere infatti gli anni passati non è successo nulla. Quest’anno pure sta storia di greenwood che è una baggianata chiarissima, come fa il Marsiglia a vendere entro il 30 giugno alla roma che può comprare solo dopo quella data? Forse lo può vendere anche dopo cosa che magari succederà. Senza contare poi che su 100 nomi che escono la Roma poi compra uno mai sentito
Che poi ad Aprile erano 50.
Ne abbiamo incassati 25-30 su vari fronti.
So’ rimasti 50.
Prodigi della Matematica.
Ciao Daniele, sono d’accordo su tutto, tranne che sul fatto che la Roma non possa acquistare Greenwood prima del 30 giugno. C’è grande differenza finanziariamente parlando tra vendere e comprare. Quando vendi, inserisci tutta la cifra a bilancio immediatamente, con relativa plusvalenza, mentre, quando compri, spalmi la cifra per gli anni di contratto del calciatore. Sono cose separate e diverse. In più, è possibile vendere a luglio, ma iscrivere la cessione nel bilancio precedente per la UEFA
300 mln
nn bastano
la as Roma 💛❤️ nn ha necessità di vendere
forza Roma 💛❤️
“Qui non c’è un cartello con scritto ‘se vende’, ma un cartello con scritto ‘se gana’”.
Chi pronunciò questa frase a effetto fu sbugiardato dai fatti.
Ora tocca ai Friedkins.
Kawa62, di solito ti becchi tanti pollici versi, na stavolta stai battendo il record. Di tutte le cose inesatte che scrivi su questo forum, questa di oggi è una delle peggiori. Aripijate dimo noi a Roma!
di nuovo 50 milioni…..sembra che non sia vero( molto meno )……ma sembra che tutti godano a dirlo…..se sarà si vedrà….se non sarà spariranno tutti sotto la solita tavoletta wc.
Almeno 150 mln di sterline per tutti e due…
Si parla della Roma come se fosse una squadra in fallimento e retrocessa che dovrebbe svendere i suoi talenti per fare cassa ma non c’è niente di tutto questo.
Premesso che le quotazioni di alcuni giocatori, per come hanno reso, se solo fossero in Premier avrebbero già un valore del 20% in più la Roma si sta muovendo per assottiglia il debito ma anche oer prolungare l’accordo di un anno visto i proventi che la Champions garantisce.
Disfarsi dei riferimenti in rosa sarebbe la peggiore mossa.
100 milioni per due calciatori che se giocassero nell’Atalanta verrebbero venduti a 160 come minimo. Belli affari madame Maria Calzetta. Rifiutarsi di regalarli a questa cifra mi pare il minimo signori del Corriere dello sport
Svilar da solo ne vale 100
Wesly da solo nel vale 100
….
Esattamente festuzio, Svilar dovrebbe avere una quotazione pari al costo del portiere più pagato, tale kepa, preso dal chealse pagando la clausola di 80ml. Wesley, almeno i 70ml fantasticati per palestra… e farebbero 150ml minimo. Con 100ml, vuol dire che si sono fermati a circa 50ml l’uno, ben al di sotto del loro reale valore… e non perché detto da noi che siamo tifosi, ma perché Svilar è riconosciuto come uno dei tre migliori portieri anche fuori dall’Italia e Wesley è un top player.
Perchè deve essere sempre tutto così macchinoso? Mancano 5 giorni, si infiamma la pista araba… i soldi li hanno, il giocatore gli interessa , quindi, che stamo ad aspettà? Se avessimo avuto la possibilità Greenwood starebbe già a Trigoria da un pezzo. Questo stillicidio di date, di nomi, di entrate ed uscite è logorante. Accadrà tutto negli ultimi 2/3 giorni ? Lo spero!
Non sanno + come sporcare il foglio
offerta straordinaria,ben 100 milioni, ma al corriere li sanno fare i conti o gli piace prendere per il c… la Roma e i Romanisti
anche ammettendo che vorresti venderli,
Allison fu venduto per 70 milioni se non erro quando i prezzi erano più bassi
se calcoliamo che Palestra , che non è detto che si confermi verrà pagato sui 60 milioni
la Roma per entrambi dovrebbe incassare almeno sui 150 ,milioni, ma proprio a fare un regalo
Beh sono offerte che puoi solo rifiutare 50 milioni a testa??? ma scherziamo neanche alle svendite estive… poi se veramente vuoi costruire una squadra che giochi ai vertici in campionato e possa non sfigurare in Champions, devi avere alcuni punti fermi (Malen, Svilar, Wesley) a cui aggiungerei anche Ndicka, Koné e anche Soulé. Capisco che vada sacrificato qualcuno, ma spero al massino uno e non due…
si parla di palestra a 60 e tonali a 80 e più e qua ci vengono a dire di accontentarci di 100 milioni per due pilastri della squadra che l’anno scorso solo loro 2 hanno portato più di 20 punti.. invece palestra un anno fatto bene 1 gol 4 assist in 37 partite e via con i 60 milioni…Wesley 5 gol in 30 partite e cello valutano 50 mah
ad oggi per wesley non bastano 70 mioni…. diciamo che è una base di partenza.
svilar ne vale almeno 80 a volerlo vendere ma se qualcuno si avvicina ne chiedi almeno 100…
te credo che hanno rifiutato
ribussa con 200 mioni in mano e ne parliamo.
Ci risiamo , 100 milioni per entrambi ? Ma se il Chelsea ha pagato Palestra 57 più 3 di bonus e siamo a 60 più il 20 di percentuale sulla rivendita , quanto vale Wesley che qualcosa di più di Palestra ha dimostrato ? Se poi parliamo di Svilar , da solo vale i 100 milioni.
Mai vendere Svilar Welsey.. Svilar e Welsey sono importanti per la Roma..
ora siamo all’apice delle notizie false
Ma basta sono invenzioni per scrivere la dose quotidiana di c…
Oramai sono vent’anni solite cose ma neanche 100 cadauno, che strazio
Ma giustamente mai una secca smentita, perciò continuano nello sciacallaggio mediatico
rifiutati 100 milioni e certo palstra 55 wesley nazionake brasiliano come minino 20 di piu e quindi diciamo 65/70 e svilar 30 milioni? direi 60 senza andare oltre quindi hanno rifiutato perche con le caciotte ce compri quelli della lazie metti sul tavolo 130/150 e vedrai come partivano
questa proprietà non ha mai venduto un solo big, anzi, non ha mai neache ascoltato le offerte, però se non mette sul mercato Svilar e Wesley è merito di Gasp che mette il veto… queste narrazioni sono insopportabili, i Friedkin stanno sotto di almeno 1 miliardo di euro, continuano a mettere soldi e stanno pure per fare lo stadio e non gli interessa di incassare, ma continuano ad essere trattati dalla stampa come fossero un lotito qualsiasi, che schifo!
ma 100 per ognuno di loro forse?!?!
ahahahahahah, ma non mi fate ridere per favore
E non sprecate la carta dei giornali, che l’Amazzonia sta finendo
FORZA MAGGICA
e certo solo noi regaliamo i giocatori
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.