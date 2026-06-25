Gasp dice no: la Roma rifiuta 100 milioni per Svilar e Wesley

La Roma avrebbe potuto incassare una cifra pesantissima, ma la linea tecnica ha prevalso sulla tentazione di fare cassa. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con un titolo netto, “Gasp dice no”, raccontando il muro alzato dal club giallorosso davanti agli assalti della Premier League per Mile Svilar e Wesley.

Secondo il quotidiano, dall’Inghilterra sarebbero arrivate offerte per il portiere e per il terzino brasiliano per un totale di circa 100 milioni di euro. Una somma che avrebbe permesso alla Roma di sistemare rapidamente e ampiamente il dossier plusvalenze, ma Gian Piero Gasperini ha posto il veto sulla cessione dei due giocatori. Svilar e Wesley vengono infatti considerati intoccabili dall’allenatore, due elementi centrali nella costruzione della nuova Roma. Per questo il club ha deciso di respingere la possibilità di sacrificare i suoi big, nonostante l’esigenza sempre più stringente di trovare incassi importanti entro la fine del mese.

Il Chelsea, un club che di certo non bada a spese, era pronto a riempire le casse di Trigoria: l’assalto a Wesley prima di virare su Palestra dopo il no secco della Roma è ormai cosa nota. Ma anche Svilar era un giocatore finito da tempo nel mirino degli inglesi: tutto vano, per Gasp i due sono intoccabili. La scadenza del 30 giugno però si avvicina rapidamente: mancano ormai cinque giorni e la Roma deve ancora provare ad avvicinarsi all’obiettivo dei 50 milioni di plusvalenze richiesto per sistemare la propria posizione con la UEFA.

Esclusi Svilar e Wesley dal tavolo delle cessioni, il nome più caldo in uscita resta quello di Matias Soulé per il quale si sta infiammando la pista araba. Parallelamente il club lavora anche ad altre operazioni minori. Salah-Eddine e Romano dovrebbero garantire un’altra decina di milioni di euro di plusvalenze, contribuendo così a completare il quadro delle uscite necessarie entro la scadenza. La strategia appare chiara: proteggere i giocatori considerati fondamentali da Gasperini e provare a raggiungere l’obiettivo economico attraverso cessioni più sostenibili dal punto di vista tecnico. Una linea ambiziosa, ma il tempo stringe.

Fonte: Corriere dello Sport