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Greenwood, la Roma rimanda l’assalto. E ora il Fenerbahce preme

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La Roma continua a tenere Mason Greenwood al centro del proprio mercato estivo. L’attaccante inglese resta l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo, ma il club giallorosso ha scelto di rinviare l’affondo definitivo a dopo il 30 giugno, quando sarà più chiaro il quadro legato alle uscite e agli equilibri economici.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, dopo settimane di trattative serrate con il calciatore e con il suo entourage, la Roma dovrà presentare l’offerta ufficiale al Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni di euro per lasciar partire Greenwood. A Trigoria la linea è stata tracciata: prima sistemare le questioni più urgenti legate al mercato in uscita, poi provare a chiudere il grande colpo in entrata.

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Il nome dell’inglese resta però al centro anche delle manovre del Fenerbahce. Il club turco continua il pressing sul giocatore e, come riferisce il Corriere della Sera, sarebbe pronto a formulare un’offerta al Marsiglia per provare a chiudere l’operazione entro la fine del mese. Al momento, però, la distanza con il club francese resta ampia e la Roma non sembra tagliata fuori.  Un po’ di apprensione, in ogni caso, esiste. Il rischio è che l’attesa possa favorire l’inserimento di altri club, soprattutto se il Marsiglia dovesse decidere di accelerare davanti a una proposta concreta. Per questo la Roma dovrà muoversi con precisione, evitando di perdere il vantaggio costruito nei contatti delle ultime settimane.

Greenwood rientra pienamente nelle linee guida indicate da Gian Piero Gasperini per il nuovo mercato. Il tecnico ha chiesto cinque acquisti: l’attacco è la priorità assoluta, con due ali da affiancare a Malen. A questi dovrebbero aggiungersi un esterno a tutta fascia per fare coppia con Wesley, un centrocampista in caso di partenza di Koné e un difensore mancino come alternativa a Hermoso. Il piano è chiaro, ma tutto passerà dalla gestione dei tempi. La Roma aspetta il primo luglio per tentare l’assalto a Greenwood, mentre il Fenerbahce prova a restare dentro la corsa.

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Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera

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14 Commenti

  1. siamo alla quarta caxxata della giornata e nn sono le 8,30

    la notte andate a dormire che vi fa’ male

  4. adesso che non regge più il discorso cessioni obbligate creano panico sugli acquisti??!!🤣 io mercato e le trattative si chiuderanno nel mese di luglio con il.prossimo bilancio

  5. Sui cinque acquisti indicati sono d’accordo, con un’unica precisazione: il centrocampista serve non per sostituire Konè, ma da affiancare a Konè nella linea mediana titolare.
    Svilar, Wesley, Mancini, X, NDicka, X, Konè, X, X, X, Malen
    mancano 5 titolari, i rincalzi non sono un problema.

  6. Se i turchi faranno una offerta decente entro il 30 giugno e per me la faranno al 100% visto che è l’unica possibilità che hanno, possiamo salutare il giocatore. Un dubbio: ma a Gasperini hanno detto che è tutto rimandato a luglio e lui se ne è andato felice e contento al mare?

  9. Fare soldi per poi essere presi per il collo per i giocatori che servono alla Roma, non sembra una buona strategia e sopratutto non bisogna rinforzare le dirette concorrenti… Anche se sembra che non abbia società amiche.

  13. Dobbiamo sbrigarci, l’Inter ha perso palestra dopo mesi di trattative, non é mai produttivo portare avanti per tanto tempo una trattativa.
    Sono convinto che Greenwood non andrà in turchia, anche perché vogliono pagare l’OM con i buoni pasto, ma più passa il tempo e piú squadre si interesseranno al giocatore

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