Greenwood, la Roma rimanda l’assalto. E ora il Fenerbahce preme

La Roma continua a tenere Mason Greenwood al centro del proprio mercato estivo. L’attaccante inglese resta l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo, ma il club giallorosso ha scelto di rinviare l’affondo definitivo a dopo il 30 giugno, quando sarà più chiaro il quadro legato alle uscite e agli equilibri economici.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, dopo settimane di trattative serrate con il calciatore e con il suo entourage, la Roma dovrà presentare l’offerta ufficiale al Marsiglia, che continua a chiedere oltre 50 milioni di euro per lasciar partire Greenwood. A Trigoria la linea è stata tracciata: prima sistemare le questioni più urgenti legate al mercato in uscita, poi provare a chiudere il grande colpo in entrata.

Il nome dell’inglese resta però al centro anche delle manovre del Fenerbahce. Il club turco continua il pressing sul giocatore e, come riferisce il Corriere della Sera, sarebbe pronto a formulare un’offerta al Marsiglia per provare a chiudere l’operazione entro la fine del mese. Al momento, però, la distanza con il club francese resta ampia e la Roma non sembra tagliata fuori. Un po’ di apprensione, in ogni caso, esiste. Il rischio è che l’attesa possa favorire l’inserimento di altri club, soprattutto se il Marsiglia dovesse decidere di accelerare davanti a una proposta concreta. Per questo la Roma dovrà muoversi con precisione, evitando di perdere il vantaggio costruito nei contatti delle ultime settimane.

Greenwood rientra pienamente nelle linee guida indicate da Gian Piero Gasperini per il nuovo mercato. Il tecnico ha chiesto cinque acquisti: l’attacco è la priorità assoluta, con due ali da affiancare a Malen. A questi dovrebbero aggiungersi un esterno a tutta fascia per fare coppia con Wesley, un centrocampista in caso di partenza di Koné e un difensore mancino come alternativa a Hermoso. Il piano è chiaro, ma tutto passerà dalla gestione dei tempi. La Roma aspetta il primo luglio per tentare l’assalto a Greenwood, mentre il Fenerbahce prova a restare dentro la corsa.

Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera