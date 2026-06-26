Calciomercato Roma: ritorno di fiamma per Ruggeri, servono 20 milioni

L’arrivo di Grimaldo può cambiare il futuro di Matteo Ruggeri. L’acquisto del terzino da parte dell’Atletico Madrid rischia infatti di ridurre sensibilmente lo spazio per l’esterno azzurro, che ora potrebbe tornare al centro delle valutazioni della Roma.
Secondo quanto riportato oggi da Leggo, in casa giallorossa va registrato un ritorno di fiamma per Ruggeri. Il club spagnolo sarebbe disposto a lasciarlo partire davanti a una proposta da circa 20 milioni di euro, cifra che rende la pista da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.
C’è poi un aspetto legato alla volontà del giocatore. Ruggeri, attualmente in vacanza a Ibiza, avrebbe già fatto capire di voler rientrare in Italia. Una prospettiva che diventerebbe ancora più interessante nel caso della Roma, dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini dopo gli anni vissuti insieme all’Atalanta. Il profilo dell’esterno piace anche per la possibilità di inserirsi in un contesto tecnico già conosciuto dal nuovo allenatore giallorosso. La situazione resta ancora in fase iniziale, ma le condizioni per riaprire il dossier ci sono.
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Fonte: Leggo
preferisco uno che spinge a sinistra, terrei wesley a sinistra che rientra con il piede e tira e prendi uno forte e che spinga a destra
forza Roma
Speriamo che sia una notizia falsa. Un giocatore normale per non dire mediocre che non aggiunge niente alla causa.
Per caratteristiche di adatterebbe molto di più Daniel Munoz della Colombia che costa uguale.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.