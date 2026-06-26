Konè, occhio al Chelsea. La Roma alza la voce: da luglio il prezzo sale a 60 milioni

Il tempo può diventare un alleato, non soltanto un problema. È questa la linea che la Roma sta provando a tenere sul dossier Manu Koné: ascoltare eventuali offerte entro fine mese, ma senza accettare ribassi dettati dalla necessità di chiudere il settlement agreement. Tradotto: il francese può partire, ma solo alle condizioni fissate da Trigoria.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Koné resta tra i giocatori in uscita, ma la sua posizione ha complicato i piani del club giallorosso. Il centrocampista ha infatti rifiutato l’Atletico Madrid, che avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 45 milioni di euro. Una cifra importante, ma non sufficiente a sbloccare l’operazione senza il via libera del giocatore. Sul fondo continuano a muoversi Arsenal e Chelsea. Attenzione soprattutto ai Blues, perché il quadro potrebbe cambiare nel caso in cui Enzo Fernandez dovesse trasferirsi a Madrid. Sempre secondo Il Messaggero, Mourinho starebbe spingendo per portarlo nella capitale spagnola prima della fine del Mondiale e, in quello scenario, Koné potrebbe diventare uno dei nomi per sostituirlo.

La Roma, però, non intende farsi trovare scoperta né tantomeno sotto pressione. D’Amico resta in attesa di mosse concrete, ma il messaggio agli agenti del centrocampista è già stato recapitato: dal 1° luglio per trattare Koné serviranno 55-60 milioni di euro, non più cifre comprese tra 45 e 50 milioni. La stessa linea viene confermata anche da Leggo, che sintetizza la posizione del club con una parola d’ordine precisa: non svendere. Anche a costo di andare incontro a una nuova multa UEFA, la Roma non vuole farsi prendere per il collo negli ultimi giorni utili per chiudere il settlement agreement.

Niente contropartite al ribasso, dunque. In quest’ottica va letta anche la decisione di rifiutare Disasi, proposto dal Chelsea come possibile pedina nell’operazione. La Roma vuole denaro, non formule comode per gli altri. Se Arsenal o Chelsea vogliono davvero Koné, dovranno presentarsi con un’offerta all’altezza. Il ragionamento vale anche per gli altri big. Il club ha già respinto una proposta dalla Premier League per Svilar, considerato incedibile come Wesley. Koné ha uno status diverso e può essere sacrificato, ma soltanto al prezzo stabilito dalla Roma. Il mercato inglese osserva, Trigoria aspetta: dal primo luglio, però, il listino potrebbe cambiare davvero.

Fonti: Il Messaggero, Leggo, Gasport, Il Romanista