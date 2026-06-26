Konè, occhio al Chelsea. La Roma alza la voce: da luglio il prezzo sale a 60 milioni

Il tempo può diventare un alleato, non soltanto un problema. È questa la linea che la Roma sta provando a tenere sul dossier Manu Koné: ascoltare eventuali offerte entro fine mese, ma senza accettare ribassi dettati dalla necessità di chiudere il settlement agreement. Tradotto: il francese può partire, ma solo alle condizioni fissate da Trigoria.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Koné resta tra i giocatori in uscita, ma la sua posizione ha complicato i piani del club giallorosso. Il centrocampista ha infatti rifiutato l’Atletico Madrid, che avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 45 milioni di euro. Una cifra importante, ma non sufficiente a sbloccare l’operazione senza il via libera del giocatore. Sul fondo continuano a muoversi Arsenal e Chelsea. Attenzione soprattutto ai Blues, perché il quadro potrebbe cambiare nel caso in cui Enzo Fernandez dovesse trasferirsi a Madrid. Sempre secondo Il Messaggero, Mourinho starebbe spingendo per portarlo nella capitale spagnola prima della fine del Mondiale e, in quello scenario, Koné potrebbe diventare uno dei nomi per sostituirlo.
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La Roma, però, non intende farsi trovare scoperta né tantomeno sotto pressione. D’Amico resta in attesa di mosse concrete, ma il messaggio agli agenti del centrocampista è già stato recapitato: dal 1° luglio per trattare Koné serviranno 55-60 milioni di euro, non più cifre comprese tra 45 e 50 milioni. La stessa linea viene confermata anche da Leggo, che sintetizza la posizione del club con una parola d’ordine precisa: non svendere. Anche a costo di andare incontro a una nuova multa UEFA, la Roma non vuole farsi prendere per il collo negli ultimi giorni utili per chiudere il settlement agreement.
Niente contropartite al ribasso, dunque. In quest’ottica va letta anche la decisione di rifiutare Disasi, proposto dal Chelsea come possibile pedina nell’operazione. La Roma vuole denaro, non formule comode per gli altri. Se Arsenal o Chelsea vogliono davvero Koné, dovranno presentarsi con un’offerta all’altezza. Il ragionamento vale anche per gli altri big. Il club ha già respinto una proposta dalla Premier League per Svilar, considerato incedibile come Wesley. Koné ha uno status diverso e può essere sacrificato, ma soltanto al prezzo stabilito dalla Roma. Il mercato inglese osserva, Trigoria aspetta: dal primo luglio, però, il listino potrebbe cambiare davvero.
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Fonti: Il Messaggero, Leggo, Gasport, Il Romanista
A parte le solite “chiacchere giornaliere”, ma se dovessi dar retta a certi articol lo dico senza timori: Se cedono l’ossatura della squadra, senza prendere alcun sostituto alla loro altezza non mi faccio illusioni, sarà il solito anno “mediocre” se non peggiore
basara ogni tanto na cassata spara!!!
Anno mediocre quando siamo arrivati terzi dopo anni … non direi. Questa proprietà tra i tanti difetti, a oggi non ha mai venduto un big. Non è un’ opinione ma un fatto. Poi vediamo.
anche perché se fosse migliore si arriverebbe secondi, molto migliore si vincerebbe lo scudetto
Specifico: Se dovessi dar retta a certi articoli… Kansas, è’ vero che siamo arrivati terzi, ma si è visto come la mancanza di giocatori del calibro di El Aynaoui Konè, Soulè e Dybala si è fatta sentire o sbaglio? Non l’ho detto solo io ma è una lamentela riportata in molti commenti in diverse occasioni anche su questo sito
con “anno mediocre” intende che fai la fine del Bologna: ti qualifichi per la Champions, vendi Zirzé a 50mioni, ti sistemi le saccocce e devi ringraziare Ricardo Isekson dos Santos Orsolini se non finisci subito in zona salvezza
Io ‘sta cosa di vendere Kone proprio non la capisco. Significa privarsi di un giocatore molto forte per prenderne uno che costerà meno e sicuramente meno forte indebolendo in questo modo la squadra.
Concordo.
Ma si può commentare solo a cose fatte.
Capirei certe operazioni solo se servissero a chiudere una questo FFP giugulatorio, per poi non avere questa incombenze (e scuse….) nelle prossime sessioni di mercato.
Di certo anche quest’estate m’aspetto che se venisse venduto qualche big a giugno ne arrivino di più forti dopo, senza più paletti stringenti.
Dobbiamo affrontarte la Champions’ e poi è l’anno del centenario.
Finito giugno, cessioni eccellenti sarebbero ingiustificabili.
Questo dev’essere il messaggio ai furbi del quartierino siano esteri che nostrani.
Più tirate la corda sperando che si accorcia e più la corda si allunga:
Avviso ai naviganti: non fate i furbi con chi lo é più di voi.
dal primo di Luglio 2026, il prezzo del cartellino di ogni tesserato della Roma aumenta del 20%.
Per le strisciate il prezzo dei cartellini sarà aumentato del 100%.
E’ avanti il prossimo.
Ad ogni modo ragionavo su una cosa: ma è legale rendere pubblico un accordo come il settle agreement? E’ un po come l’insieme trading. Intendo dire che far sapere a tutto il mondo che devi vendere per forza altrimenti rischi sanzioni compromette le trattative, ti indebolisce notevolmente e falsa il mercato. Queste cose dovrebbero rimanere segregate a mio parere.
titolare al mondiale e con quella caratura, di meno non si può vendere
La Roma non ha impostato nessun prezzo.
Ma quali 60 milioni !
Quando uno è titolare della squadra che probabilmente vincerà il Campionato del Mondo, ed inoltre con le cifre che abbiamo visto spendere in Premier League, con Palestra a 60 milioni, la cifra giusta per un giocatore del livello di Koné si avvicina di molto ai 100 cucuzzoni…
ma come si può pensare di fare la Champions senza Kone’
La Roma non parla, quindi s’inventa. E’ inutile farsi pippe mentali, bisogna avere pazienza ed aspettare gli eventi. Confido in D’amico e Gasperini. Forza Roma.
la cessione di kone’ farebbe capire che siamo messi veramente male
In modo totalmente utopico terrei sia Soulè che Kone(soprattutto),ma realtà dice che dobbiamo vendere per fare un determinato tipo di acquisti che possano dare a Gasp una rosa totalmente adatta al suo modo di giocare.
In virtù di questo,penso che vendere Kone a 50 e comprare Anguissa a 18 + Kessie a 0 ci permetterebbe di sanare il pregresso lasciando spazio dopo a grandi acquisti offensivi senza indebolirti a centrocampo.
Poi via Soule(per gli stessi motivi),dentro Greenwood,Leweling e D.Muñoz.
Beh io sono tra quelli che pensano che kone sia fortissimo e che sarebbe mejo tenerlo, ma -se fosse vera la notizia- a 60 mioni ce dovresti quantomeno pensare. So tanto soldi e ci potresti comprare due giocatori forti. Il problema è che non é detto che ti riesca.
La Roma dovrebbe vendere Kone solo se vuole andare via, e se vende farlo dopo il mondiale a 60/65m.
Riguardo al FPF nnon credo a queste ricostruzioni giornalistiche.
Se fossimo con l’acqua alla gola avremmo gia’ venduto.
alla peggio ti fai 1 altro anno, che poi l’anno prox hai 60m del 3rzo posto e gli stipendi dei big tagliati di molto.
Evitare di svendere come abbiamo fatto con Salha, Alison, Cala, ecc deve essere il punto di partenza se si vuole rimanere nella parte alta della classifica
Questa buffonata del FPF andrebbe abolita perché di fatto serve a mantenere lo status quo dei club più ricchi, e soprattutto genera un danno alle altre società facendole di fatto diventare con le scadenze da osservare come un discount cui attingere, alterando i reali valori dei cartellini di tanti giocatori, ulteriore riprova che è solo una potenziale speculazione a vantaggio delle proprietà più danarose
Svilar
Mancini(Celik) Ndicka(Zio) Hermoso(Ghilardi)
Muñoz(Rensch) Wesley(Angelino)
El Aynaoui(Cristante) Anguissa(Pisilli/kessie)
Greenwood(Dybala)Leweling(Pelle/venturino)
Malen(Dovbik o chi per lui/Vaz)
Baldanzi8,5
Saud3,5
Romano7
Salah Eddine10
Kumbulla3
Vázquez2
Soulè40
Kone50
Pagano/reale/mannini6
circa 130ml di incassi
Greenwood50
Leweling40
D.Munoz22
Anguissa18
Kessie0
In realtà le plusvalenze sono molto meno e quindi il confronto incassi uscite non regge,ma hai anche i soldi della Champ
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.