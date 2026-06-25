Koné, la Roma avvisa gli agenti: dopo il 1° luglio serviranno oltre 50 milioni

La Roma manda un messaggio chiaro all’entourage di Manu Koné: chi vorrà trattare il centrocampista francese dopo il 1° luglio dovrà presentarsi con offerte superiori ai 50 milioni di euro. Una presa di posizione netta, arrivata in una fase delicata del mercato giallorosso, con la scadenza del 30 giugno sempre più vicina e diversi club alla finestra.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club ha già fatto sapere agli agenti del giocatore quali saranno le condizioni per aprire una trattativa dopo la fine del mese. Una linea pensata per evitare ribassi e pressioni dell’ultimo momento, soprattutto da parte delle società interessate che stanno aspettando prima di formalizzare una proposta.

Koné, dal canto suo, punta in alto. Il centrocampista vorrebbe trasferirsi in Premier League oppure tornare in Francia per giocare nel Paris Saint-Germain. Al momento, però, i campioni d’Europa non si sono mai fatti vivi, lasciando il dossier fermo sul piano concreto. Più attive, almeno sul fronte dell’interesse, restano Arsenal e Chelsea. Entrambi i club inglesi seguono il francese, ma non hanno ancora affondato il colpo. La sensazione è che possano attendere ancora prima di presentare un’offerta, sperando di trovare la Roma in difficoltà davanti alla necessità di chiudere operazioni in uscita.

A Trigoria, però, la strategia sembra diversa: ascoltare, valutare, ma senza concedere sconti. Koné può essere uno dei nomi più importanti del mercato giallorosso, ma la Roma non intende trasformare l’urgenza delle plusvalenze in una cessione al ribasso. Il messaggio agli agenti serve proprio a fissare un confine. Fino al 30 giugno il mercato potrà ancora muoversi secondo determinate logiche, ma dal giorno successivo la valutazione cambierà: per prendere Koné servirà superare quota 50 milioni.

Fonte: Il Messaggero