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FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 25 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Friedkin, nuovo investimento negli USA: nel mirino una franchigia NHL

L’impero sportivo dei Friedkin può allargarsi anche all’hockey su ghiaccio. Dopo Roma, Everton e Cannes nel calcio, il gruppo texano valuta l’ingresso nella NHL con una nuova franchigia in Texas, tra Houston e Austin. Nei prossimi sei mesi verrà studiata la fattibilità dell’operazione, che richiederebbe un investimento da circa 3,5 miliardi di dollari tra tassa d’ingresso nella lega e nuova arena. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Wesley accelera: obiettivo raduno, Chelsea respinto

Wesley prosegue il percorso di recupero dopo l’infortunio all’adduttore che gli ha fatto saltare il Mondiale. L’obiettivo del brasiliano è presentarsi al 100% al raduno del 13 luglio: dopo il lavoro a Trigoria con i fisioterapisti Kaine Escobar e Claudio Patti, continuerà il programma tra piscina, palestra e campo a Mykonos. Gasperini lo aspetta e ha ribadito di non volerlo perdere: la Roma ha già respinto un’offerta da 50 milioni del Chelsea. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Roma, arrivano altri 20 milioni: sprint per sistemare i conti

Ore 7:00 – Marocco, El Aynaoui e Salah-Eddine titolari nella vittoria su Haiti

Il Marocco supera 4-2 Haiti e si qualifica come seconda alla fase finale del Mondiale. Tra i protagonisti anche Neil El Aynaoui, schierato titolare e rimasto in campo fino all’83’. Minuti importanti per il centrocampista della Roma, impiegato dal primo minuto così come Salah-Eddine.

IN AGGIORNAMENTO…

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