Olanda, Malen rischia la panchina. Koeman: “Sa che ha perso occasioni”

Donyell Malen potrebbe partire dalla panchina nella sfida che l’Olanda giocherà questa notte contro la Tunisia, in programma all’1. L’attaccante della Roma è rimasto a secco nelle prime due gare contro Giappone e Svezia e la sua posizione sembra ora meno solida.

Secondo quanto riportato da Nos.nl, nei giorni scorsi Malen ha avuto un lungo colloquio con Koeman. Il ct olandese, ieri in conferenza stampa, gli ha poi mandato un messaggio chiaro: “Malen sa che ha perso delle occasioni”. Subito dopo ha comunque ribadito la fiducia nel giocatore: “È un giocatore importante per noi che può giocare sia come punta centrale che a destra”.

Il problema, per Malen, è la concorrenza. A destra dovrebbe partire Summerville, già autore di due gol nelle prime due partite del Mondiale, mentre al centro dell’attacco dovrebbe esserci ancora Brobbey. Per questo il romanista rischia seriamente di restare fuori dall’undici iniziale. In caso di vittoria, l’Olanda affronterà ai sedicesimi il Marocco di El Aynaoui, che ieri ha battuto Haiti 4-2 e ha conquistato il passaggio del turno, classificandosi alle spalle del Brasile di Ancelotti.

Redazione Giallorossi.net