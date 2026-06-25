CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 12:50 – Inter alla finestra per Mancini
Gianluca Mancini (30) resta vicino al rinnovo con la Roma, ma la trattativa non è ancora chiusa. L’Inter osserva la situazione e attende eventuali sviluppi, anche perché il dialogo tra il difensore e il club giallorosso va avanti ormai da tempo senza essere ancora arrivato alla fumata bianca. (Matteo Moretto)
.
Ore 10:30 – Si apre la pista Ruggeri
Matteo Ruggeri (23) torna tra i nomi da seguire per la fascia sinistra della Roma. L’esterno è stato messo sul mercato dall’Atletico Madrid dopo l’acquisto di Grimaldo e può diventare un’occasione da monitorare nelle prossime settimane. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 9:45 – Salah-Eddine, lavori in corso col PSV
Anass Salah-Eddine (24) resta uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Il PSV sta provando a convincere il terzino e continua a trattare con i giallorossi per trovare un accordo sul trasferimento a titolo definitivo. (Il Messaggero)
Ore 9:00 – Romano a un passo dal Cagliari
Alessandro Romano (20) è sempre più vicino al Cagliari. Il club sardo ha superato la concorrenza di Palermo e Bologna e nelle prossime ore discuterà con la Roma la cifra dell’operazione. I giallorossi puntano a incassare circa 8 milioni, anche se potrebbero chiudere per una somma leggermente più bassa. (Il Messaggero)
Ore 8:20 – Reynolds vicino al Rennes, Roma alla finestra
Bryan Reynolds (25) si avvicina al Rennes e la Roma osserva con attenzione. I giallorossi vantano il 25% sulla futura rivendita del terzino e potrebbero incassare poco meno di un milione di euro dall’eventuale trasferimento. (La Gazzetta dello Sport)
LEGGI ANCHE – Mati d’Arabia: super offerta dell’Al-Ahli a Soulè, la Roma è pronta a dire sì a 35 milioni
Ore 8:00 – Koné aspetta la Premier
Manu Koné (25) continua a prendere tempo sul proprio futuro. L’Atletico Madrid ha già messo sul tavolo un’offerta importante, ma il centrocampista francese preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Francia. Arsenal e Chelsea restano alla finestra, ma non hanno ancora presentato una proposta ufficiale alla Roma. (Il Messaggero)
Ore 7:30 – Soulé tra Germania e Arabia
Matias Soulé (23) resta uno dei principali candidati alla cessione. L’argentino piace in Germania a Borussia Dortmund, Stoccarda e Lipsia, mentre dall’Arabia Saudita si sono mossi Al-Ahli e Al-Hilal. Il giocatore preferirebbe restare in Europa, ma la Roma attende offerte concrete per avvicinarsi alla richiesta da circa 40 milioni. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Ruggeri è un ottimo innesto di quantità e qualità, oltretutto sa già cosa vuole GASP…
Ruggeri fa ridere i polli, e li fa ridere ancora di piu quando per lui vengono chiesti 20-25 mln di euro.
scambio alla pari con dovbyk, tutti e 2 sui 25mln
sostituto dell’ucraino a me non dispiacerebbe Ekhator del genoa pure mezzo italiano e magari un parametro zero più esperto
Per chi sottovaluta Alajbegovic, andate a guardare che gol ha fatto ieri al mondiale. A 18 anni certi colpi non ce li hai per caso. Per me è un futuro fuoriclasse. Se non parte l’asta e resta accessibile, sarebbe un acquisto in prospettiva di altissimo livello.
ma tipo col Qatar?
Non è lui che ti fa vincere adesso. Sistemiamo la rosa dei titolari, poi si pensa alla prospettiva.
Ricorda anche contro chi giocava, per essere corretto, cioè il (S)Qatar. Contro il Canada si è visto per i tuffi più che per le giocate, con la Svizzera ha avuto visibilità (per così dire, perché non mi pare avesse fatto niente di memorabile) finché la partita è stata in equilibrio. Poi, entrati Vargas e Manzambi che gli hanno aperto la difesa, ciaone ad Alajbegovic.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.