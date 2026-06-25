Facebook RSS X

CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

7
217

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:50 – Inter alla finestra per Mancini

Gianluca Mancini (30) resta vicino al rinnovo con la Roma, ma la trattativa non è ancora chiusa. L’Inter osserva la situazione e attende eventuali sviluppi, anche perché il dialogo tra il difensore e il club giallorosso va avanti ormai da tempo senza essere ancora arrivato alla fumata bianca. (Matteo Moretto)

.

Ore 10:30 – Si apre la pista Ruggeri

Matteo Ruggeri (23) torna tra i nomi da seguire per la fascia sinistra della Roma. L’esterno è stato messo sul mercato dall’Atletico Madrid dopo l’acquisto di Grimaldo e può diventare un’occasione da monitorare nelle prossime settimane. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Salah-Eddine, lavori in corso col PSV

Anass Salah-Eddine (24) resta uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Il PSV sta provando a convincere il terzino e continua a trattare con i giallorossi per trovare un accordo sul trasferimento a titolo definitivo. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Romano a un passo dal Cagliari

Alessandro Romano (20) è sempre più vicino al Cagliari. Il club sardo ha superato la concorrenza di Palermo e Bologna e nelle prossime ore discuterà con la Roma la cifra dell’operazione. I giallorossi puntano a incassare circa 8 milioni, anche se potrebbero chiudere per una somma leggermente più bassa. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Reynolds vicino al Rennes, Roma alla finestra

Bryan Reynolds (25) si avvicina al Rennes e la Roma osserva con attenzione. I giallorossi vantano il 25% sulla futura rivendita del terzino e potrebbero incassare poco meno di un milione di euro dall’eventuale trasferimento. (La Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – Mati d’Arabia: super offerta dell’Al-Ahli a Soulè, la Roma è pronta a dire sì a 35 milioni

Ore 8:00 – Koné aspetta la Premier

Manu Koné (25) continua a prendere tempo sul proprio futuro. L’Atletico Madrid ha già messo sul tavolo un’offerta importante, ma il centrocampista francese preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Francia. Arsenal e Chelsea restano alla finestra, ma non hanno ancora presentato una proposta ufficiale alla Roma. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Soulé tra Germania e Arabia

Matias Soulé (23) resta uno dei principali candidati alla cessione. L’argentino piace in Germania a Borussia Dortmund, Stoccarda e Lipsia, mentre dall’Arabia Saudita si sono mossi Al-Ahli e Al-Hilal. Il giocatore preferirebbe restare in Europa, ma la Roma attende offerte concrete per avvicinarsi alla richiesta da circa 40 milioni. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoOlanda, Malen rischia la panchina. Koeman: “Sa che ha perso occasioni”

7 Commenti

    • Ruggeri fa ridere i polli, e li fa ridere ancora di piu quando per lui vengono chiesti 20-25 mln di euro.

    • scambio alla pari con dovbyk, tutti e 2 sui 25mln
      sostituto dell’ucraino a me non dispiacerebbe Ekhator del genoa pure mezzo italiano e magari un parametro zero più esperto

  2. Per chi sottovaluta Alajbegovic, andate a guardare che gol ha fatto ieri al mondiale. A 18 anni certi colpi non ce li hai per caso. Per me è un futuro fuoriclasse. Se non parte l’asta e resta accessibile, sarebbe un acquisto in prospettiva di altissimo livello.

    • Non è lui che ti fa vincere adesso. Sistemiamo la rosa dei titolari, poi si pensa alla prospettiva.

    • Ricorda anche contro chi giocava, per essere corretto, cioè il (S)Qatar. Contro il Canada si è visto per i tuffi più che per le giocate, con la Svizzera ha avuto visibilità (per così dire, perché non mi pare avesse fatto niente di memorabile) finché la partita è stata in equilibrio. Poi, entrati Vargas e Manzambi che gli hanno aperto la difesa, ciaone ad Alajbegovic.

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings