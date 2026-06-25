CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:50 – Inter alla finestra per Mancini

Gianluca Mancini (30) resta vicino al rinnovo con la Roma, ma la trattativa non è ancora chiusa. L’Inter osserva la situazione e attende eventuali sviluppi, anche perché il dialogo tra il difensore e il club giallorosso va avanti ormai da tempo senza essere ancora arrivato alla fumata bianca. (Matteo Moretto)

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Ore 10:30 – Si apre la pista Ruggeri

Matteo Ruggeri (23) torna tra i nomi da seguire per la fascia sinistra della Roma. L’esterno è stato messo sul mercato dall’Atletico Madrid dopo l’acquisto di Grimaldo e può diventare un’occasione da monitorare nelle prossime settimane. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Salah-Eddine, lavori in corso col PSV

Anass Salah-Eddine (24) resta uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Il PSV sta provando a convincere il terzino e continua a trattare con i giallorossi per trovare un accordo sul trasferimento a titolo definitivo. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Romano a un passo dal Cagliari

Alessandro Romano (20) è sempre più vicino al Cagliari. Il club sardo ha superato la concorrenza di Palermo e Bologna e nelle prossime ore discuterà con la Roma la cifra dell’operazione. I giallorossi puntano a incassare circa 8 milioni, anche se potrebbero chiudere per una somma leggermente più bassa. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Reynolds vicino al Rennes, Roma alla finestra

Bryan Reynolds (25) si avvicina al Rennes e la Roma osserva con attenzione. I giallorossi vantano il 25% sulla futura rivendita del terzino e potrebbero incassare poco meno di un milione di euro dall’eventuale trasferimento. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Koné aspetta la Premier

Manu Koné (25) continua a prendere tempo sul proprio futuro. L’Atletico Madrid ha già messo sul tavolo un’offerta importante, ma il centrocampista francese preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Francia. Arsenal e Chelsea restano alla finestra, ma non hanno ancora presentato una proposta ufficiale alla Roma. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Soulé tra Germania e Arabia

Matias Soulé (23) resta uno dei principali candidati alla cessione. L’argentino piace in Germania a Borussia Dortmund, Stoccarda e Lipsia, mentre dall’Arabia Saudita si sono mossi Al-Ahli e Al-Hilal. Il giocatore preferirebbe restare in Europa, ma la Roma attende offerte concrete per avvicinarsi alla richiesta da circa 40 milioni. (Il Tempo)

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