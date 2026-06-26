FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 26 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:15 – Dybala aspetta il via libera: vuole solo la Roma

Resta alto l’ottimismo in casa Roma per il rinnovo di Paulo Dybala. Da circa due settimane la controproposta degli agenti dell’argentino è sul tavolo dei Friedkin e si attende il via libera definitivo per provare a chiudere l’accordo. La volontà del giocatore è chiara: non sta trattando con altri club e vuole restare in giallorosso. (Fabrizio Romano)

Ore 10:00 – Gasperini anticipa il raduno: controlli a Trigoria già prima del 13 luglio

Gian Piero Gasperini vuole una Roma pronta a correre fin dal primo giorno. Il tecnico sta valutando di convocare i giocatori a Trigoria circa una settimana prima del raduno ufficiale del 13 luglio per un primo monitoraggio delle condizioni fisiche. Peso, massa muscolare e stato di forma saranno controllati dallo staff per impostare subito programmi personalizzati. (Il Romanista)

Ore 8:45 – Estate Roma, definite le amichevoli prima dell’esordio con la Fiorentina

Prende forma il programma estivo della Roma in vista della nuova stagione. Prima del ritiro in Galles sono previsti tre test a Trigoria: uno con la Primavera, uno con il Roma City e la sfida al Trastevere. Poi le amichevoli contro Cardiff City, Newport County, Brighton e Borussia Dortmund, ultimo appuntamento prima dell’esordio in campionato del 24 agosto all’Olimpico contro la Fiorentina. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Roma, sale l’attesa per gli abbonamenti: novità in arrivo

Con il raduno sempre più vicino, cresce anche l’attesa dei tifosi per la nuova stagione della Roma. La prossima settimana dovrebbero arrivare novità sulla campagna abbonamenti, in un’annata particolarmente sentita tra il Centenario del club e il ritorno in Champions League. (Il Tempo)

Ore 7:30 – Roma, vacanze solo sulla carta: programmi individuali per i giocatori

La preparazione della Roma è già cominciata prima del raduno del 13 luglio. I calciatori giallorossi stanno seguendo programmi specifici di allenamento e alimentazione preparati dal club, con alcuni elementi seguiti anche da preparatori personali. Tra questi Svilar, Wesley, Dybala e Soulé, tutti al lavoro per presentarsi a Trigoria nelle migliori condizioni possibili. (Il Romanista)

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