“ON AIR!” – Pruzzo: “Su Greenwood spunterà qualche top club, si pensi a un piano B”, Piacentini: “Se fossi Soulè sarei arrabbiato con la Roma”, Pes: “D’Amico ha già dei nomi in lista per sostituire Konè”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ogni momento ora è buono per chiudere le cessioni, anche se nessuna trattativa mi sembra così avanzata da immaginare una chiusura immediata. Se fossi Soulè sarei arrabbiato con la Roma, quando lo ha preso gli era stato prospettato un percorso diverso, di essere il successore di Dybala, e invece a distanza di due anni ci troviamo al punto i cui la Roma rinnova Dybala e manda via Soulè. Se fossi in lui non sarei contentissimo. Se la Roma si aspettava di più da Soulè, allora non devi chiedere 40 milioni. Se tu chiedi 40 per il mio cartellino, per te sono un giocatore forte…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Malen l’ho visto abbastanza avvelenato all’uscita dal campo con l’Olanda, che poi la sua partita l’ha fatta, però se non fai gol… Se Soulè non dovesse accettare l’Arabia ci starebbe, però sarebbe un problemino per la Roma. Faresti qualche bel soldino con lui, ma se Soulè si mette di traverso, dopo devi andare a togliere da un’altra parte e apriresti un buco, specie se dovesse partire Konè. Soulè potrebbe anche decidere di restare, e giocarsi le sue chance magari anche a sinistra…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io non sono assolutamente preoccupato della storia del 30 giugno, sono convinto che abbiano completamente in mano la storia e sappiano come operare. Se è vero che ci sono dialoghi aperti con la Uefa, magari diranno: “Noi non riusciamo a rientrare subito di quella cifra, ma lo faremo da qui al prossimo anno. Siamo virtuosi, siamo tornati in Champions, stiamo per costruire lo stadio…non ci rompete le scatole…”. La Uefa fra l’altro non è che ti dice di vendere i giocatori, perchè si fa spesso questo errore…il problema sono i ricavi. La Uefa dice che non devi avere un certo disavanzo, e ti dice di aumentare i ricavi, ma non è che ti dice come farlo, controlla solo se lo fai in maniera regolare…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Malen a secco al Mondiale? Dipende dal gioco dell’Olanda, non si sposa con il calcio che fanno loro, per quel tipo di gioco funziona meglio Brobbey. A Roma è arrivato come il messia dopo aver visto Ferguson e Dovbyk, ma in Olanda c’è una squadra forte, e ci sono meccanismi diversi, è meno verticale rispetto alla Roma. Tra tutti i giocatori della Roma al Mondiale, il fiore all’occhiello è senza dubbio El Aynaoui. E fa ridere, perchè Malen è quello che ci ha portato in Champions, El Aynaoui no, però è il marocchino che sta diventando il più importante a livello nazionale. Questo è incredibile, solo il calcio può darci queste cose…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il 30 giugno ci sarà Olanda-Marocco ai sedicesimi di finale, peccato che si giocherà alle tre del mattino, ma questo significa che uno tra Malen e El Aynaoui tornerà a Roma… Il Mondiale non rispecchia i reali valori, ci sono campionati che consumano certi calciatori, non è il calcio visto durante tutto l’anno. E’ una competizione particolare. Greenwood? Anche la Lega francese sta mazzolando il Marsiglia per i conti, rischiano non solo in Europa ma anche in campionato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Su Saud la Roma ha ancora un controriscatto e in questo momento parliamo di un giocatore che è arrivato secondo nel campionato francese, ha vinto la coppa di Francia e sta giocando un mondiale e tutto questo da titolare: sarebbe assurdo riscattarlo a 4 milioni per poi provare a venderlo a una cifra nettamente più alta dei 3,5 milioni spesi dal Lens per trattenerlo? Secondo me ci potrebbe anche stare. Saud fra l’altro è ancora giovane, ha 27 anni, non sono un po’ pochi tre milioni e mezzo per lui? Penso che 7-8 milioni ce li puoi fare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha già dei nomi in lista per sostituire Konè. Si possono trovare anche calciatori che al momento non sono Konè, ma che lo possono diventare. Non parlo di giovani di belle speranze, Konè quando è arrivato qui non era quel tipo di acquisto, era di età già buona, spendendo una cifra giusta e di ingaggio proporzionato che era pronto per fare il titolare. Sono questi i colpi che devi fare… Il piano di Gasp è molto chiaro: prendere due titolari accanto a Malen, con Dybala e Pellegrini che potrebbero fare le alternative in attacco. Lui vuole rafforzare il reparto così. Poi un esterno titolare, con Wesley dall’altra parte. E poi se parte qualcuno, le relative sostituzioni…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Freuler a parametro zero? Mi sembrerebbe un ingaggio di uno che vuole costruire un instant team. A 34 anni non è di certo un colpo di prospettiva. Io come ingaggio lo capirei poco. Francamente è un giocatore che non prenderei, ma se dovesse far parte di un pacchetto di cinque centrocampisti, allora va bene. Freuler è diventato il giocatore che è grazie a Gasperini. Però se deve essere il giocatore che sostituisce Konè, mi piace poco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? La Roma deve cominciare a pensare a un piano B, succederà inevitabilmente che spunterà qualche squadra di livello interessata a questo calciatore. La Roma si sentiva molto sicura, ma andrà a finire che non lo sarà più. Conoscendo le dinamiche del mercato, il Marsiglia deve trovare il modo di mettere insieme una cifra che copra le aspettative, e ho dei dubbi che la cosa possa essere circoscritta alla Roma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mi sembra strano che Greenwood non abbia la fila di squadre dietro. Ma non per la qualità del giocatore. Io penso che la Roma abbia chiesto a De Zerbi com’è questo calciatore. Mi colpisce che non ci sia la fila per questo grande giocatore. Sulle qualità tecniche nessuno discute. Anche la Lazio c’aveva puntato, poi è andato al Marsiglia. E’ bravo, ma il fatto che non abbia la fila dietro mi preoccupa…”

La rubrica ON AIR si prende una settimana di vacanza, ma tornerà a farvi compagnia da lunedì 6 luglio!

Redazione Giallorossi.net