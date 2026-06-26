Mondiali, Malen titolare ma ancora a secco: l’Olanda batte la Tunisia e chiude al primo posto

L’Olanda chiude il girone del Mondiale con una vittoria e si prende il primo posto nel proprio raggruppamento. Gli Oranje hanno battuto la Tunisia 3-1 nell’ultima partita della fase a gruppi, assicurandosi così il passaggio alle fasi finali da primi della classe.
A differenza di quanto sembrava alla vigilia, Koeman ha scelto di schierare Donyell Malen dal primo minuto. L’attaccante della Roma è stato confermato nel tridente, ma ancora una volta largo a destra, con Brian Brobbey titolare al centro dell’attacco. La partita si è messa subito in discesa per l’Olanda. Dopo appena tre minuti gli Oranje sono passati in vantaggio grazie a un autogol, poi al 7’ è arrivato il raddoppio firmato proprio da Brobbey, sempre più centrale nelle scelte di Koeman in questo Mondiale. La Tunisia ha provato a riaprire la gara nella ripresa, accorciando le distanze al 53’ con Mastaouri. Nel finale, però, l’Olanda ha chiuso definitivamente i conti con il gol del 3-1 realizzato da Van Ecke.
Per Malen una prestazione tra luci e ombre. Il giallorosso ha corso molto, ha creato spazi e si è mosso con continuità sulla corsia destra, ma ha confermato qualche difficoltà negli ultimi metri. Ha avuto un paio di occasioni, senza riuscire però a capitalizzarle, alternando buoni movimenti a conclusioni imprecise. Il feeling con il gol, ancora una volta, non è scattato. Malen è rimasto a secco anche contro la Tunisia e al 72’ la sua partita si è chiusa, con l’ingresso al suo posto di Summerville a risultato ormai indirizzato.
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Redazione Giallorossi.net
Raga
sta storia che ogni volta bisogna stare a vedere se Malen fa gol oppure no é distorta e stucchevole pare che stiamo cercando di mettergli insicurezza
Tutti i centravanti hanno altri e.bassi addirittura Lewandowski mi pare solo a.fine carriera é riuscito a segnare il primo gol si mondiali ..quindi é na pippa? magari venisse lui a fare l’alternativa a Malena
e non venitemi a dire che in serie A é facile segnare perché non esiste proprio
Ciao Paolo, concordo pienamente! Malen è un giocatore straordinario, un campione che siamo stati bravi a chiudere a gennaio ad un prezzo stracciato rispetto al valore reale del calciatore! Ovviamente il mainstream filo strisciato punta a sostenere che Malen sia forte solo in serie A e ai tifosi delle altre piace pensare sia vero, ma la serie A, per gli attaccanti, resta il campionato più difficile! In premier la media goal di Malen era comunque di 0.6 goal ogni 90′.
tutto si può dire ma meno che Koemam e una pippa come allenatore. le ha viste tutte , finora, e in scioltezza. evidentemente in squadra ha elementi ancora più forti Malen. buon per lui
Che Koeman come allenatore è una pixxa è pacifico, a prescindere dal rendimento di malen
e invece le ha vinte solo per forza dei singoli, l’olanda gioca da schifo. appena incontrano una squadra strutturata , corsa e pressing, vedremo. Lo ha capito ieri sera la Germania.
far giocare malen sulla fascia è un insulto dopo che tutti hanno visto quello che può fare al centro, tra l’altro ho notato che gli chiede anche il cambio fascia…durante la partita ..terribile. però Malen è un signore, lo fa e zitto.
francamente l’olanda di Kooman é una delle più brutte (per gioco espresso ) che ho mai visto e quella olandese é una nazionale che indipendentemente da chi la ha allenata ha sempre espresso un calcio spettacolare abbinato a interpreti mostruosi ..Cruijj Rensembrink Van Basten Van Persi Robben Van Nisterroy …
Ora hanno degli ottimi interpreti con un gioco stentato ..
approfitto per dire che di questa nazionale olandese mi prenderei Gapko.. purtroppo credo sia incedibile …
non vi ossessionate se Malen segna o no, e non state a leggere i commenti dei rosiconi sui social, che scrivono è un sopravvalutato solo in Italia segna…comunque la faccia è quella di quando stava al Villa, gioca esterno. Vedrete appena torna a Roma sorriderà, giocherà punta e segnerà
Bravo tieniteli tutti per la Roma..
Bobby romanista fracico
Un sogno vederlo giocare con Greenwood daje !!
Viene impiegato in modo diverso da come gioca nella Roma
Da romanista olandese, devo dire che Donyell Malen mi fa riflettere parecchio. La differenza che può fare la fiducia in sé stessi è impressionante. Alla Roma tutti gli danno fiducia, gli affidano il pallone e perfino Dybala gli lascia calciare i rigori.
Con la maglia dell’Olanda, invece, Donyell gioca con la testa bassa. Sembra che il peso della Nazionale gli gravi troppo sulle spalle. Si vede che non è a suo agio.
temo che Brobbey, contro avversari di livello superiore, mostrera suoi limiti
Brobbey è un miracolato. Quest’anno 8 gol in 33 partite col Sunderland. Tredici partite con la nazionale, un gol. Poi arrivano due partite contro nazionali imbarazzanti, e centra 3 gol. E Malen viene di nuovo dirottato a destra, dove è un buon giocatore, ma nulla più… bocciato dopo la partita col Giappone, dove c’era una palese differenza di preparazione atletica. Ci manca solo che al centro dell’attacco giochi Depay, uno dei giocatori olandesi più sopravvalutati di sempre…
tanto quando torna a Roma ci riempirà di gol
Chi ha visto la partita avrà apprezzato un Malen duttile, dai movimenti intelligenti e propiziatore del primo gol degli Orange
(al pari del mio pupillo Martinelli che nei suoi ultimi 20′ di mondiale è stato schierato nel ruolo di Cristante, risultando piuttosto anonimo).
Se fossi Koeman penserei piuttosto a convocare un portiere munito di certificato d’idoneità psicomotoria.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.