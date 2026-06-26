Mondiali, Malen titolare ma ancora a secco: l’Olanda batte la Tunisia e chiude al primo posto

L’Olanda chiude il girone del Mondiale con una vittoria e si prende il primo posto nel proprio raggruppamento. Gli Oranje hanno battuto la Tunisia 3-1 nell’ultima partita della fase a gruppi, assicurandosi così il passaggio alle fasi finali da primi della classe.

A differenza di quanto sembrava alla vigilia, Koeman ha scelto di schierare Donyell Malen dal primo minuto. L’attaccante della Roma è stato confermato nel tridente, ma ancora una volta largo a destra, con Brian Brobbey titolare al centro dell’attacco. La partita si è messa subito in discesa per l’Olanda. Dopo appena tre minuti gli Oranje sono passati in vantaggio grazie a un autogol, poi al 7’ è arrivato il raddoppio firmato proprio da Brobbey, sempre più centrale nelle scelte di Koeman in questo Mondiale. La Tunisia ha provato a riaprire la gara nella ripresa, accorciando le distanze al 53’ con Mastaouri. Nel finale, però, l’Olanda ha chiuso definitivamente i conti con il gol del 3-1 realizzato da Van Ecke.

Per Malen una prestazione tra luci e ombre. Il giallorosso ha corso molto, ha creato spazi e si è mosso con continuità sulla corsia destra, ma ha confermato qualche difficoltà negli ultimi metri. Ha avuto un paio di occasioni, senza riuscire però a capitalizzarle, alternando buoni movimenti a conclusioni imprecise. Il feeling con il gol, ancora una volta, non è scattato. Malen è rimasto a secco anche contro la Tunisia e al 72’ la sua partita si è chiusa, con l’ingresso al suo posto di Summerville a risultato ormai indirizzato.

Redazione Giallorossi.net