Calciomercato Roma, accordo col Cagliari per Romano: affare da circa 6,5 milioni

Alessandro Romano si avvicina al Cagliari. Il centrocampista italo-svizzero è sempre più vicino al trasferimento in rossoblù, con la Roma che ha trovato l’intesa con il club sardo per la cessione a titolo definitivo.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di 6,5 milioni di euro. Il prossimo passaggio sarà ora quello di trovare l’intesa con il calciatore, reduce dall’ultima stagione disputata in prestito allo Spezia.
Per la Roma si tratterebbe di un’operazione importante soprattutto sul fronte delle plusvalenze. Con la scadenza del 30 giugno sempre più vicina, il club giallorosso è infatti chiamato ad accelerare sulle uscite per sistemare i conti e rispettare gli obiettivi fissati. La cessione di Romano non rappresenterebbe da sola la soluzione definitiva, ma garantirebbe comunque un incasso utile in una fase di mercato in cui ogni operazione può contribuire ad avvicinare la Roma al traguardo economico richiesto.
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Fonte: Sky Sport
mmmmhhh occhio a queste operazioni…. 6.5 mln per un ragazzino che è retrocesso dalla B alla C, giocando spezzoni di partite …
❤️🧡💛
fra parentesi: sto vedendo Germania-Ecuador e Nilson Angulo è proprio un bel giocatore. Ala sinistra, di piede destro, 23 anni, al Sunderland è andato maluccio ma secondo me vale e un pensiero ce lo farei. Mi sembra molto forte.
Ma non ne avevano rifiutati 7 l anno scorso dal Torino? Comunque bene cosi
Mi auguro che almeno la Roma abbia messo la possibilità di una recompra.
più che recompra io mi auguro ci sia una bella percentuale sulla futura rivendita
6.5 romano , 3,5 sangare ( comprato solo con un misero 1) saud 4,5 ( preso per 1,5) eddine 8 ( preso per poco più di 3) baldanzi a10 ( preso a 15 ben due stagioni fa ammortizzati completamente quindi tutt’a psulvalenza) più i ricavi diritti tv a 18, gli affari calafiori (6 mil) e bove (15) più i ricavi delle percentuali di vendita di reynolds (800 mila euro) … per essere sicuri basterebbe una vendita appropriata tipo soule a 35/40 milioni più i contratti non rinnovati dovremmo stare così
Deve essere il diretto di recompra nel Contratto, io credo tanto in questo ragazzo.
Ma i 100 milioni per il mercato, che fine hanno fatto?
Uaaaahhh 😆
E dove sarebbe l’affare?
Ao speriamo che c’è sta la Percentuale su la futura rivendita
Continuiamo a vendere i nostri giocatori, mi raccomando. Comunque aspetto sempre il 1 luglio, se anche D’Amico e Gasperini falliranno questo calciomercato estivo, la colpa sarà solo esclusivamente della Società. E’ per dire, una ipotesi, staremo a vedere.
ma noi compriamo VAZ a 20ml,sarà che so vecchio ma non capisco queste valutazioni dei giocatori . SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.