CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 26 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Freuler vicino alla Roma a parametro zero

Remo Freuler (34) è vicino alla Roma. Il centrocampista svizzero, in scadenza con il Bologna, avrebbe deciso di non prolungare il contratto con gli emiliani e potrebbe ritrovare Gasperini dopo l’esperienza all’Atalanta. Per lui sarebbe pronto un accordo da circa 2,5 milioni di euro a stagione, con la chiusura attesa dopo la fine del Mondiale della Svizzera. (Radio Manà Manà)

Ore 9:40 – Cherubini e Mannini sul mercato

La Roma valuta anche le uscite di Luigi Cherubini (22) e Mattia Mannini (20). I due giovani rientrano nella lista dei giocatori che possono lasciare Trigoria per contribuire alle operazioni in uscita e alleggerire il quadro economico del club. (Il Tempo)

Ore 9:15 – Salah-Eddine e Ziolkowski, D’Amico tratta le uscite

Tony D’Amico lavora anche sulle cessioni di Anass Salah-Eddine (24) e Jan Ziolkowski (21). Il terzino può tornare al PSV, mentre il difensore polacco resta nel mirino del Nottingham Forest. Insieme alla possibile partenza di Romano, queste operazioni potrebbero garantire ossigeno prezioso alle casse giallorosse. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – O’Riley può tornare d’attualità

Matt O’Riley (25) resta un nome da seguire per il centrocampo della Roma. Il giocatore del Brighton è un vecchio pallino di D’Amico e Gasperini e potrebbe diventare un obiettivo nel corso dell’estate, soprattutto se a centrocampo dovesse concretizzarsi una cessione importante. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Al-Ahli fa sul serio per Soulé

L’Al-Ahli spinge per Matias Soulé (23). La trattativa con il club saudita è avanzata e la Roma chiede 30 milioni di euro più bonus, cifra che garantirebbe una plusvalenza importante. Per il giocatore sarebbe pronta una proposta da 10 milioni di euro a stagione, ma l’argentino e il suo entourage stanno ancora riflettendo. (La Repubblica)

Ore 7:25 – Romano sempre più vicino al Cagliari

Alessandro Romano (20) si avvicina al Cagliari. Il club sardo è avanti rispetto a Palermo e Bologna e la Roma lavora per chiudere l’operazione in tempi rapidi sulla base di 6-7 milioni di euro. La cessione del centrocampista può aiutare i giallorossi nella corsa alle plusvalenze. (Il Tempo)

Ore 7:00 – Fenerbahce lontano da Greenwood

Il Fenerbahce resta interessato a Mason Greenwood (24), ma finora non si è avvicinato alle richieste del Marsiglia. La proposta più alta presentata dal club turco sarebbe stata di 35 milioni di euro, cifra giudicata troppo bassa anche perché il 40% dell’incasso dovrà essere girato al Manchester United. (Il Messaggero)

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