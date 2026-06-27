Konè aspetta la Premier, Roma irritata

Il rischio, a Trigoria, non è soltanto perdere Manu Koné. È perderlo alle condizioni degli altri. Per questo la Roma ha deciso di mandare un messaggio chiaro al giocatore, al suo entourage e ai club interessati: niente offerte al ribasso negli ultimi giorni utili per chiudere il settlement agreement.

Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, la situazione legata alle cessioni non si sblocca e Koné resta uno dei nomi principali in uscita. Il francese ha complicato i piani dei giallorossi rifiutando l’Atletico Madrid, che aveva messo sul piatto circa 45 milioni di euro. Il centrocampista, da tempo, avrebbe iniziato a considerare l’idea di cambiare aria. Sul finire del campionato qualcosa nel feeling con l’allenatore si sarebbe incrinato e il suo agente continua a coltivare la speranza di portarlo in Premier League.

Il problema, per la Roma, è che al momento la Premier non ha ancora affondato. Sullo sfondo restano Arsenal e Chelsea: i Gunners, dopo aver seguito Bouaddi, sembrano ora fare sul serio per Bruno Guimaraes, mentre i Blues potrebbero diventare una pista più concreta se Enzo Fernandez dovesse andare a Madrid: Mourinho sta spingendo per avere il centrocampista del Chelsea prima della fine del Mondiale. In quel caso Koné potrebbe diventare uno dei profili individuati dai Blues per sostituirlo.

D’Amico resta in attesa, ma a Trigoria non hanno gradito lo stallo. La sensazione è che chi segue Koné possa provare a presentarsi con una proposta al ribasso in queste ore, tentando di forzare la mano al club giallorosso. La linea della Roma è stata ribadita: non si svende. Anche a costo di andare incontro a una nuova multa UEFA. Il club non vuole farsi prendere per il collo e si aspetta offerte non inferiori ai 45 milioni. L’alternativa è trattenere Koné e alzare il prezzo dal 1° luglio. Se Arsenal o Chelsea vogliono davvero Koné, dovranno presentarsi con un’offerta vera, come accaduto per altri obiettivi pagati a peso d’oro sul mercato internazionale.

Fonti: Il Messaggero, Leggo