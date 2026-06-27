Konè aspetta la Premier, Roma irritata

Il rischio, a Trigoria, non è soltanto perdere Manu Koné. È perderlo alle condizioni degli altri. Per questo la Roma ha deciso di mandare un messaggio chiaro al giocatore, al suo entourage e ai club interessati: niente offerte al ribasso negli ultimi giorni utili per chiudere il settlement agreement.
Secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, la situazione legata alle cessioni non si sblocca e Koné resta uno dei nomi principali in uscita. Il francese ha complicato i piani dei giallorossi rifiutando l’Atletico Madrid, che aveva messo sul piatto circa 45 milioni di euro. Il centrocampista, da tempo, avrebbe iniziato a considerare l’idea di cambiare aria. Sul finire del campionato qualcosa nel feeling con l’allenatore si sarebbe incrinato e il suo agente continua a coltivare la speranza di portarlo in Premier League.
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Il problema, per la Roma, è che al momento la Premier non ha ancora affondato. Sullo sfondo restano Arsenal e Chelsea: i Gunners, dopo aver seguito Bouaddi, sembrano ora fare sul serio per Bruno Guimaraes, mentre i Blues potrebbero diventare una pista più concreta se Enzo Fernandez dovesse andare a Madrid: Mourinho sta spingendo per avere il centrocampista del Chelsea prima della fine del Mondiale. In quel caso Koné potrebbe diventare uno dei profili individuati dai Blues per sostituirlo.
D’Amico resta in attesa, ma a Trigoria non hanno gradito lo stallo. La sensazione è che chi segue Koné possa provare a presentarsi con una proposta al ribasso in queste ore, tentando di forzare la mano al club giallorosso. La linea della Roma è stata ribadita: non si svende. Anche a costo di andare incontro a una nuova multa UEFA. Il club non vuole farsi prendere per il collo e si aspetta offerte non inferiori ai 45 milioni. L’alternativa è trattenere Koné e alzare il prezzo dal 1° luglio. Se Arsenal o Chelsea vogliono davvero Koné, dovranno presentarsi con un’offerta vera, come accaduto per altri obiettivi pagati a peso d’oro sul mercato internazionale.
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Fonti: Il Messaggero, Leggo
Chi ha visto la prestazione di Kone’ con la nazionale capisce che è un signor giocatore pensare di venderlo oltretutto sotto i 50 milioni è da poveri disperati
Più che altro è da poveri disperati credere a queste mazzate…
stanno tentando di rovinare i rapporti tra società e giocatore….. giornalai che nulla sanno ma attaccano il somaro dove vuole il padrone.
una società con l’ acqua la gola che sta lì a sperare che qualcuno si compra il suo centrocampista migliore una roba che abbiamo già visto con la precedente gestione
Una brutta immagine concordo
Caro Vox, a parte che la precedente gestione era sempre in CL, a parte che il Napoli col player trading ha vinto due scudetti in tre anni, e poi al momento in 6 anni di friedkin non è stato venduto nessun Big…e manco Cristante.
ammesso che sia vero cosa c’é scritto nell’articolo
il messaggio della Roma é
caro Kone e il tuo entourage se gai deciso di andartene noi non ti costringeremo a rimanere ma ti devi presentare con una offerta adeguata
acqua alla gola ? No!
speranza? lo hai detto tu
Ma basta con questo tiro al piccione, non è vero niente, ma quale irritazione, Anderson va al City per 135 milioni, Tonali non si muove pereno di 100, tutto centrocampisti centrali, ma come si fa a valutare Kone’ un terzo? Non te li danno, semplice te lo tieni, basta con questa favola del FFP, cominciate ad abbassare il Monte ingaggi non strapagando gente ridicola, poi vedrai come diventa tutto sostenibile, squadra forte e bilancio a posto.
ancora cercano di rinnovare a suon di milioni a giocatori che oascolano per il campo, sarebbero tt soldi guadagnati…invece li buttano con dei rinnovi assurdi
Ma non è umiliante tutto questo per la Roma e i tifosi romanisti?
lo dico da giorni kone vuole una top premier o il psg al massimo
inutile illuderci, vendiamolo bene almeno e prendiamo un bouaddi
daje Roma daje
Certo, vendiamo Konè a 50 milioni, regalandolo, e prendiamo al suo posto Bouaddi (un assist in tutto in stagione) a 60, così almeno la finiremo di sentire che il francese (2 reti e 4 assist in stagione) è sopravvalutato…
Il dramma è che qualcuno ci crede pure, alle mazzate del Menzognero. Per inciso, Anderson, che non è di certo superiore a Konè, è stato pagato 135 milioni dal City, un segone come Ramos 70 dal Milan e noi dovremmo cedere il francese a 45. Tutta da ridere.
Palestra venduto a 60 milioni, ma chi è Palestra?
Koné è il centrocampista titolare della squadra che probabilmente vincerà il Campionato del Mondo.
Allora io dico che la Roma se arriva un offerta dai 100 milioni in su può cominciare a ragionarci.
Non sto esagerando. Ieri poi ha anche centrato lo specchio della porta. 😂
Posso capire se ti arriva un’ offerta che fa tremare i polsi ma privarsi di Kone’ per 45/50 milioni è perché sei in una situazione disperata
Il Como tira fuori 60 milioni e si prende Nico Paz, il Milan in Europa League tira fuori 70 milioni e la povera Roma si irrita se non riesce a incassare appena 45 milioni per uno dei suoi migliori giocatori che pensa di rimpiazzare con giocatori a fine carriera o con semi sconosciuti buoni per la panchina
solo una nota:
Il Como pagherà in 4 anni,
quindi ne ha tirati fuori 15,
e il Real ha il diritto di opzione tra un anno:
Se Paz farà un altro grande anno,
il Como avrà tirato fuori 6 ML (perchè intanto il Real ne aveva pagati 9 il giorno prima
per riprendere il giocatore) per un prestito oneroso, fine.
Se invece Paz non farà un grande anno (ma non credo) non vorrei essere al posto del Como.
Però continuare a dire che il Como ha tirato fuori 60ml è infantile
ma solo a me non interessa troppo se questo ragazzo tutto contrasti ma piedi al contrario venga ceduto?
è una diga e su questo non ci piove, ma nel calcio di oggi contano soprattutto gli esterni di difesa e di attacco. il gioco di chiunque passa da lì. un muratore che picchi a centrocampo lo trovi se sei del mestiere. Kone non becca la porta nemmeno fosse grande quanto la muraglia cinese. certo non a svenderlo, ma non si perde Pizarro Strootman o il Ninja, eh…
se eravamo in Europa League invece che in Champions avrebbero smantellato la squadra ma l’ importante è lo stadio
Lo scorso anno eravamo in EL. Hanno smantellato? E 2 anni fa’? E 3?….
Non vi siete ancora accorti che Pallotta se ne è andato
Hai ragione, stanno smantellando la squadra, hanno ceduto pezzi da novanta come Buba Sangarè, Saud Abdulhamid e Romano, lasciato andare El Shaarawy, ora si potrebbe addirittura cedere Cherubini, tutti pezzi da novanta del calcio mondiale, e poi con chi giocheremo?
Ma non ci avevano raccontato che era stata la Roma a rifiutare 45 milioni dall’ Atletico? Mo è stato il giocatore cattivone che vuole la premier?
Il tiro al piccione verso la proprietà della Roma fatto anche dai giornali romani che dovrebbero essere amici continua
Film già visti con la gestione Pallotta il prossimo anno saranno gli stessi cambieranno solo gli interpreti al posto di Kone’ e Soule’ ci saranno Ndika e Svilar oppure Wesley
questi articoli sistematici non fanno altro che farci capire che sono totalmente ignari di ciò che succede alla Roma. e se dopo tutte queste chiacchiere kone rimane in squadra cosa scriveranno. ……..
tonali ottimo calciatore che ha fatto una buona annata con il newcastle e non è presente al mondiale è stato acquistato dal thottenham per 115 milioni e konè manco 50?dai sù ma se pò credere a questi articoli?se fosse vero sarebbe una follia….
Grande giocatore Kone’ una società forte se lo tiene
Un centrocampista non è deputato a segnare, ma a fare giocare bene la squadra, sia quando attacca che quando difende. Al di là dei gusti, continuare a criticare e sottovalutare questo calciatore perché segna poco, a mio avviso, è sintomo o di malafede o di profonda incompetenza calcistica. Spero rimanga a lungo con noi
Messaggero e Leggo, che accoppiata
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