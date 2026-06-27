Freuler e Kessié, la Roma cerca esperienza per la Champions

Non tutti i rinforzi devono accendere il mercato. Alcuni servono semplicemente a far reggere una squadra quando il livello si alza. È con questa idea che la Roma guarda anche a centrocampisti esperti, fisici e abituati a giocare partite pesanti. Il club giallorosso cerca un centrocampista muscolare, con grandi letture tattiche, capace di aggiungere esperienza a un gruppo mediamente giovane e quasi interamente debuttante, con poche eccezioni, sul palcoscenico della Champions League.

Il profilo dovrà avere anche un’altra caratteristica: non costare troppo. Le risorse principali del mercato, infatti, saranno destinate quasi interamente al reparto offensivo. Per questo la Roma sta valutando occasioni in mediana, giocatori affidabili e già pronti, senza dover investire cifre pesanti sul cartellino. Seguendo questo identikit, il primo nome è quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero sta per chiudere la sua avventura con il Bologna alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Freuler è attualmente impegnato al Mondiale, ma avrebbe già avuto diversi contatti con Gasperini, pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza vissuta insieme a Bergamo. Il suo profilo piace proprio per questo: conoscenza del calcio di Gasperini, esperienza, equilibrio e possibilità di arrivare a condizioni economiche sostenibili. Non il nome da copertina, ma uno di quei giocatori che possono diventare preziosi quando la stagione si allunga e le partite iniziano a pesare davvero.

Occhi anche su Franck Kessié. L’ivoriano ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e correrebbe volentieri da lui dopo la ricca esperienza araba. L’ex Atalanta e Milan, protagonista di un grande Mondiale, ha guadagnato 14 milioni a stagione all’Al-Ahli, lo stesso club interessato a Soulé. Per tornare in Serie A, però, Kessié sarebbe pronto a un drastico taglio dello stipendio. Una condizione fondamentale per rendere l’operazione anche solo ipotizzabile per la Roma, che in mezzo al campo cerca esperienza ma non può appesantire troppo i conti.

Freuler e Kessié rappresentano due piste diverse ma con una logica comune: dare a Gasperini calciatori già formati, fisici, intelligenti tatticamente e capaci di aumentare subito il livello competitivo della rosa. Perché la Champions non si affronta soltanto con talento e prospettiva. Servono anche gambe, testa e memoria delle partite che contano.

Fonte: Corriere dello Sport