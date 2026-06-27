Freuler e Kessié, la Roma cerca esperienza per la Champions

Non tutti i rinforzi devono accendere il mercato. Alcuni servono semplicemente a far reggere una squadra quando il livello si alza. È con questa idea che la Roma guarda anche a centrocampisti esperti, fisici e abituati a giocare partite pesanti. Il club giallorosso cerca un centrocampista muscolare, con grandi letture tattiche, capace di aggiungere esperienza a un gruppo mediamente giovane e quasi interamente debuttante, con poche eccezioni, sul palcoscenico della Champions League.
Il profilo dovrà avere anche un’altra caratteristica: non costare troppo. Le risorse principali del mercato, infatti, saranno destinate quasi interamente al reparto offensivo. Per questo la Roma sta valutando occasioni in mediana, giocatori affidabili e già pronti, senza dover investire cifre pesanti sul cartellino. Seguendo questo identikit, il primo nome è quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero sta per chiudere la sua avventura con il Bologna alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Freuler è attualmente impegnato al Mondiale, ma avrebbe già avuto diversi contatti con Gasperini, pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza vissuta insieme a Bergamo. Il suo profilo piace proprio per questo: conoscenza del calcio di Gasperini, esperienza, equilibrio e possibilità di arrivare a condizioni economiche sostenibili. Non il nome da copertina, ma uno di quei giocatori che possono diventare preziosi quando la stagione si allunga e le partite iniziano a pesare davvero.
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Occhi anche su Franck Kessié. L’ivoriano ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e correrebbe volentieri da lui dopo la ricca esperienza araba. L’ex Atalanta e Milan, protagonista di un grande Mondiale, ha guadagnato 14 milioni a stagione all’Al-Ahli, lo stesso club interessato a Soulé. Per tornare in Serie A, però, Kessié sarebbe pronto a un drastico taglio dello stipendio. Una condizione fondamentale per rendere l’operazione anche solo ipotizzabile per la Roma, che in mezzo al campo cerca esperienza ma non può appesantire troppo i conti.
Freuler e Kessié rappresentano due piste diverse ma con una logica comune: dare a Gasperini calciatori già formati, fisici, intelligenti tatticamente e capaci di aumentare subito il livello competitivo della rosa. Perché la Champions non si affronta soltanto con talento e prospettiva. Servono anche gambe, testa e memoria delle partite che contano.
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Fonte: Corriere dello Sport
ma che ne sanno …
Un nonnetto di 34 anni che va bene per il Genova e il Bologna e un ex giocatore con la panza che probabilmente dovrebbero venire a sostituire il centrocampista della nazionale francese a zero euro perché la Roma è senza soldi
Ma questo è il contenuto di una nuova serie tv? Uno spin off che descrive una reartá arternativa? Su che piattaforma se trova che je do n’occhiata.
ma pensa te come stiamo messi
Ecco il mercato che farà la Roma se non riesce a vendere poi se lo dici sei laziale o uno che non vuole capire che non è colpa dei poveri Friedkin se c’è il Fair play finanziario
Kessie è davvero forte, strabordante. ma chi accetterebbe 2 , 3 mln di stipendio percependone al momento 14 ?
Non li percepisce più dalla prossima settimana.
magari kessie! se non chiedesse la luna di stipendio potrebbe essere un gran bell’ acquisto.
freuler ottimo per la panca
Per la serie basta che costano poco meglio ancora se a zero che figuracce
Kessie 10 volte meglio di Freuler perché a centrocampo abbiamo bisogno di qualcuno che qualche gol lo sappia fare.
Kessie + Anguissa (15/20ml la valutazione e pare anche che voglia cambiare aria) e possiamo anche salutare Kone a 50/60ml. Con quei soldi più quelli di Soulè, Dovbik e quelli della Champions faresti un attacco super.
3 giocatori in attacco e un terzino servono:
Greenwood,Nusa/Leweling/Tzolis, Zirkzee.
E poi il terzino che manca (a me piace Daniel Munoz).
Tzolis nun te l’appoggio. Per me un giocatore bravo ma nulla più.
Ottimi per la panchina, ma ad ingaggi ragionevoli!
Per la panchina posso capire kessie ma Freuler boh
kessié
Vedo che c’è gente che dopo 4236 smentite delle notizie che ogni giorno escono sulla Roma in sede di calciomercato riesce ancora a dare credito.
E’ commovente.
non rinnovi El Shaarawy e poi prendi Freuler che ha la stessa età ma il senso?
Kessie a 29 anni sarebbe un colpaccio! Freuler in panchina al posto di Pellegrini sarebbe meglio di lui ma… Alla fine mancano 3/4 giorni per questo f.p.f e la Roma si è già beccata una multa cumulativa di 6 mln… Di cui 4 perché abbiamo in Rosa gente come Pellegrini e Dybala che prosciugano le casse dei Friedkin per stare in infermeria e sotto lombra del Colosseo! A questo punto, punterei a sanare il bilancio il prossimo anno per non svendere i giocatori e liberarsi dei catenacci!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.