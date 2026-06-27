FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Faty esalta Konè: “Ora vale 60/70 milioni”

Manu Koné ancora protagonista al Mondiale con la Francia, vittoriosa 4-1 contro la Norvegia. Su X sono arrivati anche i complimenti dell’ex centrocampista giallorosso Faty: “Ora vale 60/70 milioni. Grazie”. Le pretendenti sono avvisate. (X)

Ore 7:15 – Koné protagonista con la Francia: altra prova positiva al Mondiale

Manu Koné continua a mettersi in mostra con la Francia al Mondiale. Il centrocampista della Roma è partito titolare per la seconda gara consecutiva nel successo per 4-1 contro la Norvegia, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Una prestazione che conferma il suo momento positivo dopo l’esordio dal primo minuto contro l’Iraq. (Il Messaggero)

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