Facebook RSS X

FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

3
301

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Faty esalta Konè: “Ora vale 60/70 milioni”

Manu Koné ancora protagonista al Mondiale con la Francia, vittoriosa 4-1 contro la Norvegia. Su X sono arrivati anche i complimenti dell’ex centrocampista giallorosso Faty: “Ora vale 60/70 milioni. Grazie”. Le pretendenti sono avvisate. (X)

Ore 7:15 – Koné protagonista con la Francia: altra prova positiva al Mondiale

Manu Koné continua a mettersi in mostra con la Francia al Mondiale. Il centrocampista della Roma è partito titolare per la seconda gara consecutiva nel successo per 4-1 contro la Norvegia, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Una prestazione che conferma il suo momento positivo dopo l’esordio dal primo minuto contro l’Iraq. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Konè aspetta la Premier, Roma irritata

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFreuler e Kessié, la Roma cerca esperienza per la Champions
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

3 Commenti

  2. Capite la differenza quando un giocatore fa un grande mondiale ? La sua valutazione come evolve ? Lo dico a chi esultava perché Malen stava in panchina.

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings