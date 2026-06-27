CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 27 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:25 – Inter su Wesley, ma la Roma lo blinda

Wesley (22) piace all’Inter, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra dopo l’addio di Dumfries. Arrivare al brasiliano, però, si preannuncia molto complicato: la Roma ha già respinto una ricca offerta del Chelsea e Gasperini considera il laterale uno degli elementi meno sacrificabili della rosa, fondamentale per il suo gioco sulle fasce. (Gasport)

Ore 10:30 – Svilar blindato: servono 60 milioni

Mile Svilar (26) è considerato incedibile dalla Roma e da Gasperini. La Juventus ha effettuato un sondaggio ipotizzando un’offerta da 35 milioni, ma i giallorossi non intendono nemmeno sedersi al tavolo per cifre inferiori ai 60 milioni. (La Repubblica)

Ore 9:55 – Romano al Cagliari, oggi le visite

Alessandro Romano (20) è pronto a lasciare la Roma per trasferirsi al Cagliari. Il giovane centrocampista sosterrà oggi le visite mediche e poi firmerà con il club sardo: l’operazione garantirà ai giallorossi una plusvalenza di circa 4 milioni di euro. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Stoccarda su Soulé, la Roma chiede di più

Matias Soulé (23) resta nel mirino dello Stoccarda. L’opzione tedesca viene considerata valida dal giocatore e dal suo entourage, ma la distanza con la Roma resta da colmare: il club tedesco offre 30 milioni, mentre i giallorossi puntano a incassare una cifra più vicina ai 40. (La Repubblica)

Ore 8:30 – Koné prende tempo, Roma irritata

Manu Koné (25) continua a prendere tempo sul proprio futuro. Il centrocampista francese ha messo in stand-by l’Atletico Madrid, che era pronto a offrire 45 milioni, nella speranza di ricevere una proposta dalla Premier League. A Trigoria non hanno gradito l’attesa e dal 1° luglio la richiesta per il suo cartellino potrebbe aumentare. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Soulé dice no all’Arabia

Matias Soulé (23) non è convinto dalla pista araba. L’Al-Ahli gli avrebbe offerto 10 milioni di euro a stagione e alla Roma una proposta da 30 milioni più bonus, fino ad arrivare a 35, ma il fantasista argentino preferirebbe restare in un campionato più competitivo. (La Repubblica)

Ore 7:50 – Anche Kessie tra le idee per la mediana

Franck Kessie (29) è un profilo seguito dalla Roma per rinforzare il centrocampo. L’ivoriano ha già lavorato con Gasperini all’Atalanta e sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio pur di tornare in Serie A dopo l’esperienza in Arabia Saudita. (Corriere dello Sport)

Ore 7:40 – Freuler, contatti con Gasperini

Remo Freuler (34) resta un nome caldo per il centrocampo della Roma. Il mediano svizzero, in scadenza con il Bologna, ha già avuto diversi contatti con Gasperini, che sarebbe pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza comune all’Atalanta. (Corriere dello Sport)

Ore 7:20 – Mannini e Cherubini in uscita

La Roma lavora anche alle cessioni dei giovani Mattia Mannini (20) e Luigi Cherubini (22). Entrambi sono rientrati dai rispettivi prestiti e non rientrano nei piani immediati di Gasperini, con D’Amico impegnato a trovare soluzioni utili anche in chiave plusvalenze. (Il Tempo)

Ore 7:00 – Dovbyk e Ziolkowski, cessioni verso luglio

Artem Dovbyk (29) e Jan Ziolkowski (21) restano sul mercato, ma una cessione entro il 30 giugno appare complicata. Entrambi potrebbero salutare la Roma più avanti, con eventuali trattative destinate a svilupparsi nel mese di luglio. (Il Tempo)

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