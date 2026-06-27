Greenwood, Marsiglia nel mirino della DNCG: la Roma prova a limare il prezzo

Il prezzo di Mason Greenwood non lo farà solo il Marsiglia. A incidere sulla trattativa, ora, possono essere anche i conti dell’OM, finito dentro una nuova strettoia finanziaria che la Roma osserva con grande attenzione. Il club francese, dopo la sanzione UEFA da 10mila euro e il rischio di esclusione dalle competizioni europee nella stagione 2027/2028, è finito anche nel mirino della DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese.

La DNCG ha imposto al Marsiglia alcune limitazioni in vista della prossima sessione di mercato. L’OM sarà sottoposto a un “inquadramento della massa salariale” e non potrà quindi muoversi in piena libertà sul mercato. In sostanza, il club transalpino dovrà abbassare il monte ingaggi e, per comprare nuovi giocatori, sarà prima chiamato a cedere.

Il quadro economico non è dei più semplici. Secondo il rapporto della DNCG, le perdite del Marsiglia sono passate dai 12,6 milioni del 2022 ai 105 milioni del 2026. Entro lunedì il club francese dovrà presentare un piano di rientro, passaggio fondamentale per chiarire i margini di manovra dell’OM. Dentro questa situazione si inserisce la Roma. Greenwood resta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco e l’accordo con il calciatore è già stato trovato. Manca però ancora la prima offerta ufficiale al Marsiglia.

D’Amico vorrebbe provare a limare la richiesta dell’OM, che resta fissata intorno ai 50 milioni più 5 di bonus. Le difficoltà finanziarie del Marsiglia possono aiutare la Roma a costruire una trattativa meno rigida, anche se dall’altra parte c’è un club che non può permettersi di svendere i propri gioielli. La partita resta quindi delicata. Greenwood vuole la Roma, la Roma vuole Greenwood, ma ora bisogna capire quanto il Marsiglia sarà costretto ad aprire a formule e cifre più favorevoli. I conti dell’OM possono diventare un assist, ma non ancora una garanzia.

Fonte: Il Messaggero