Malen: “A Roma è tutto magnifico, ho fatto la scelta giusta. Ora vogliamo vincere un trofeo”

Il Mondiale va avanti, il gol ancora no. Donyell Malen ha conquistato con l’Olanda il pass per i sedicesimi di finale, chiudendo il girone al primo posto, ma resta ancora a secco nella competizione. L’attaccante giallorosso spera di sbloccarsi già nel prossimo turno contro il Marocco di El Aynaoui, in una sfida che incrocia anche due pezzi del presente romanista. Intanto, però, i pensieri di Malen corrono anche alla Roma. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese ha parlato della scelta fatta a gennaio, del rapporto con Gasperini, dell’impatto con la città e dell’ambizione giallorossa in vista della prossima stagione.

Alla Roma non ci sono dubbi: il centravanti titolare era e resta Donyell Malen.

“Credo di sì (ride, ndr). Uno dei motivi che a gennaio mi hanno convinto a lasciare la Premier League per trasferirmi in Italia è stato la garanzia che avrei giocato al centro dell’attacco. Il colloquio con Gasperini ha orientato la mia decisione. Per me era un elemento molto importante.

Nessuno se ne è pentito, a quanto pare.

“lo sono più che convinto di aver fatto la scelta giusta. Per ora è tutto magnifico: l’accoglienza, l’integrazione, il rapporto con la gente. Roma è un posto fantastico dove stare. Siamo tutti molto felici, perché mi sono calato nella realtà velocemente”.

Si aspettava di segnare così tanto? Ha rischiato di vincere la classifica cannonieri pur avendo giocato mezzo campionato…

“Non saprei. Io sono arrivato pieno di entusiasmo e di motivazioni. Poi per fortuna è andato tutto bene. Ma è stato merito della Roma, non mio. Se non avessimo remato tutti dalla stessa parte, non avremmo raggiunto il nostro obiettivo. Ha fatto 14 gol in un girone, non era così prolifico dai tempi del Psv, cerco sempre di dare il massimo. A volte ci riesco, a volte meno”.

La Champions mancava da sette stagioni. Malen ha grandi meriti nell’averla riportata a Roma.

“È stato bellissimo. I tifosi erano tanto contenti: per un calciatore è emozionante. Adesso non vedo l’ora di giocare la Champions all’Olimpico. Immagino un’atmosfera fantastica, come e più del solito”.

A maggio avete ottenuto un grande piazzamento, l’anno prossimo puntate a qualcosa di più?

“Certamente. Noi vogliamo vincere qualcosa. È il nostro obiettivo”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport