Pisilli blindato dalla Roma: no al Como e ruolo chiave nelle liste UEFA

Niccolò Pisilli immaginava un’estate americana diversa. Sognava di vivere il Mondiale con l’Italia, invece si è dovuto accontentare, si fa per dire, di una vacanza a Miami con la fidanzata Anastasia Conti, a pochi passi dai compagni di reparto Koné ed El Aynaoui, protagonisti durante il torneo.

Il suo futuro, però, resta saldamente a Trigoria. Nei giorni scorsi il Como è tornato a bussare alla porta della Roma, ma ha trovato una risposta netta: no. Il club giallorosso ha deciso di blindare Pisilli e non intende privarsene. I motivi sono due. Il primo è tecnico. Gasperini considera il centrocampista una risorsa importante e ha intenzione di concedergli ancora più spazio rispetto alla scorsa stagione. In una rosa che dovrà affrontare anche la Champions League, Pisilli può diventare un elemento prezioso per intensità, duttilità e margini di crescita.

Il secondo motivo è regolamentare. Le liste UEFA per la prossima Champions impongono di inserire giocatori nati e cresciuti nel vivaio del club. Pisilli, da questo punto di vista, è una risorsa fondamentale. Non è soltanto un giovane da valorizzare: è anche un profilo utile per costruire correttamente la lista europea. La Roma ha già deciso di blindare Svilar e Wesley, considerati incedibili salvo offerte fuori scala. A questi due nomi va aggiunto proprio Pisilli. Un segnale importante, perché in un mercato condizionato dalle plusvalenze il club avrebbe potuto valutare anche il sacrificio di qualche giovane. Su di lui, invece, la porta resta chiusa.

Fonte: Il Messaggero