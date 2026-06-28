Calciomercato, asse Roma-Bologna: Castro, Ferguson, Kumbulla e Ghilardi sul tavolo

Il mercato della Roma guarda oltre la scadenza del 30 giugno. La data resta importante per i conti e per il settlement agreement, ma non sembra cambiare la linea dei Friedkin: il club vuole costruire una squadra più solida, profonda e pronta a competere su più fronti.

L’obiettivo principale resta Mason Greenwood, nome centrale per rinforzare l’attacco. Ma la Roma non si muove soltanto sull’esterno del Marsiglia. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club giallorosso sta osservando con attenzione anche alcuni profili del Bologna. Il primo nome è quello di Santiago Castro. L’attaccante argentino piace alla Roma, ma su di lui è forte anche l’interesse del Nottingham Forest. Il Bologna potrebbe prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta importante, intorno ai 40 milioni di euro.

Non è l’unico profilo rossoblù finito nei radar giallorossi. La Roma avrebbe avuto contatti anche per Lewis Ferguson, centrocampista scozzese e capitano del Bologna. Reduce dall’eliminazione al Mondiale, Ferguson si è comunque confermato tra i giocatori più affidabili della sua nazionale. Sul centrocampista ci sono anche Rangers e Atalanta, ma il Bologna non intende fare sconti: per lasciarlo partire chiede almeno 20 milioni di euro più bonus. Una valutazione importante, ma coerente con il peso che Ferguson ha assunto negli ultimi anni dentro il progetto rossoblù.

Il discorso si allarga anche ad altri possibili incastri tra i due club. La Roma avrebbe comunicato al Bologna la disponibilità di Marash Kumbulla, rientrato dal prestito al Maiorca e ora sul mercato. Il difensore albanese può diventare una soluzione per i felsinei, soprattutto in caso di uscite nel reparto arretrato. Al Bologna interesserebbe anche Ghilardi, profilo seguito con attenzione soprattutto in vista dell’addio ormai imminente di Lucumì. Un intreccio che conferma come il dialogo tra le due società possa svilupparsi su più tavoli, non soltanto in entrata per la Roma ma anche attraverso possibili operazioni in uscita.

Più fredda, invece, la pista Remo Freuler. Lo svizzero sarà svincolato dal 1° luglio, ma la Roma non lo considererebbe un rinforzo di primo livello. Gasperini cerca esperienza e qualità, ma il club vuole scegliere con attenzione i profili da inserire nella rosa che dovrà affrontare anche la Champions League.

Fonte: Il Resto del Carlino