Koné in vetrina, il prezzo cresce: dopo il Mondiale serviranno 60 milioni

Manu Koné è tornato a far parlare il campo proprio mentre il mercato aspetta una risposta. Dopo la panchina all’esordio del Mondiale contro il Senegal, il centrocampista francese si è preso la scena nelle gare con Iraq e Norvegia, diventando uno dei protagonisti della sua nazionale.

La sua crescita nel torneo può cambiare anche il mercato della Roma. Oggi Koné è valutato tra i 45 e i 50 milioni, ma la prospettiva è chiara: a fine Mondiale, e soprattutto da luglio in avanti, il prezzo può lievitare fino a sfiorare i 60 milioni. Per questo il club giallorosso non ha intenzione di accettare ribassi nelle ultime ore di giugno. La pista più concreta resta l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha presentato un’offerta, ma la destinazione non convince del tutto il centrocampista. Koné preferirebbe la Premier League o il Paris Saint-Germain, ma al momento quei desideri non si sono trasformati in proposte reali.

Arsenal e Chelsea sono stati accostati al francese, ma i rumors non hanno prodotto fatti concreti. La Roma, intanto, osserva e aspetta: una cessione di Koné sarebbe particolarmente utile dal punto di vista contabile, perché il suo valore residuo a bilancio consente di generare una plusvalenza pesante. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo piano operativo del club prevede la possibilità di finalizzare una cessione eccellente last minute, e Koné resta uno dei principali indiziati insieme a Ndicka. Ma l’operazione si può chiudere solo davanti a condizioni ritenute congrue dalla Roma e accettate dal giocatore.

Il Messaggero sottolinea invece che il francese potrebbe comunque partire più avanti, a luglio o ad agosto. In quel caso, però, cambierebbero i parametri: non più una cessione da chiudere sotto la pressione del 30 giugno, ma una trattativa con prezzo più alto, rafforzata anche dalle prestazioni al Mondiale. La Roma non chiude la porta. Ma non vuole farsi dettare i tempi dagli altri. Koné può partire, ma la sensazione è che più passano i giorni, più Trigoria sia pronta a spostare in alto l’asticella.

Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Il Tempo