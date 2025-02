Calciomercato Roma, avviati i contatti con Gasperini per sondare la sua disponibilità

AS ROMA NEWS – La Roma continua la ricerca dell’allenatore per la prossima stagione e, tra i nomi più caldi c’è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto con l’Atalanta e che potrebbe lasciare la guida tecnica del club bergamasco a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista di tuttomercatoweb.com Marco Conterio, la dirigenza giallorossa avrebbe avviato i primi contatti con Gasperini per capire la sua disponibilità a realizzare un progetto tecnico con i giallorossi.