AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 11:00 – INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER LE FEE – Sembra essere più grave del previsto l’infortunio occorso a Enzo Le Fee nel corso del match tra il Sunderland e l’Hull City che lo ha costretto a lasciare il campo: problema al tendine del ginocchio e stop di 6 settimane…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:25 – MANNINI, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA – Nuovo stop per Mannini: l’esterno destro della Primavera era rientrato domenica scorsa da un problema muscolare che si stava trascinando da dicembre ma contro la Juventus è stato costretto ad abbandonare di nuovo il campo per un trauma distorsivo alla caviglia che verrà monitorato in questi giorni per comprendere meglio l’entità dell’infortunio. (ilromanista.eu)

Ore 9:30 – POLEMICHE PER LO STRISCIONE IN SUD – A guastare un po’ la serata di ieri c’è stato uno striscione esposto a inizio partita in Curva Sud (“Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!“) che riportava i versi della canzone “Er camerata” tratta dall’album “Quando c’era lui”, di chiara matrice fascista. (Leggo)

Ore 8:40 – MARESCA BOCCIATO DAI QUOTIDIANI – La direzione di Maresca, tornato ad arbitrare in Serie A dopo sei mesi, non raggiunge la sufficienza sui principali quotidiani sportivi: il fischietto napoletano riesce a perdersi almeno tre gialli chiari, e uno quasi rosso se non fosse stato per la prontezza di riflessi di Angelino.

Ore 8:00 – IN ARRIVO I RINNOVI DI SVILAR E PAREDES – Dopo quello di Pisilli sono in arrivo i rinnovi di Mile Svilar e Leandro Paredes. Lo ha annunciato tra le righe il ds Ghisolfi nelle dichiarazioni prepartita di ieri sera.

