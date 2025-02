Casting allenatore Roma: Fabregas e Sarri oltre a Gasp

AS ROMA NEWS – Un’investitura. Claudio Ranieri nella conferenza stampa post Roma-Monza ha speso parole importanti nei confronti di Cesc Fabregas, allenatore del Como e prossimo avversario dei giallorossi in campionato: “Tra tre o quattro anni sarà uno dei top mondiali“. Lo spagnolo è però blindato da un contratto fino al 2028 con il club lombardo e non sarà facile portarlo via da una società che ha progetti ambiziosi per il futuro.

L’altra pista che sta prendendo piede in questi ultimi giorni è quella che porta a Gian Piero Gasperini, tecnico che dirà molto probabilmente addio all’Atalanta a fine stagione dopo quasi dieci anni di risultati entusiasmanti, culminati nella storica vittoria dell’Europa League dello scorsa stagione. La Roma ha già mosso i primi passi con Gasp per capire le sue intenzioni: Ranieri lo considera un grande allenatore, l’ideale per avviare un certo tipo di progetto che hanno in mente i Friedkin, considerate anche le difficoltà sul mercato per via del FPF.

Gasperini, pur essendo un allenatore molto preparato e i cui risultati del suo lavoro a Bergamo sono sotto gli occhi di tutti, è un tecnico piuttosto divisivo per il suo carattere spigoloso: il suo arrivo alla Roma non metterebbe tutti d’accordo. Lo farebbe di sicuro Max Allegri, che però al momento sembra non essere al centro dei pensieri del club capitolino.

Nella short list che i giallorossi stanno approntando c’è anche il nome di Maurizio Sarri, pronto a rimettersi in gioco qui in Italia dopo l’addio tormentato con Lotito e la Lazio. E Ranieri? Per ora il tecnico ha chiuso all’ipotesi di una permanenza sulla panchina giallorossa. “Non cambio idea“, ha tagliato corto dopo la bella vittoria sul Monza. Ma da qui a giugno non è detto che le cose possano cambiare.

