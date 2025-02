Pietralata rallenta: tempi più lunghi. E i costi adesso sforano il miliardo

NOTIZIE AS ROMA – Con Pietralata, i Friedkin vogliono invece vincere questa partita infinita dello stadio della Roma, una sfida che il compianto Dino Viola iniziò a giocare addirittura nel lontano 1987. Ma i Friedkin riusciranno davvero nell’impresa di portare a casa il grande sogno giallorosso?

Due giorni fa, scrive la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha spostato la data di un altro anno, parlando di ”ipotesi” inaugurazione dell’impianto nel 2028, un anno dopo il centenario del club, l’anno in cui tutti – club e Comune in primis – sognavano invece di giocare la prima partita nella nuova casa giallorossa. E quell’ipotesi è quasi passata inosservata, nel senso che – a conti fatti – anche inaugurare l’impianto nel 2028 sarebbe un successo, considerando la situazione attuale.

“Per il centenario del club nel 2027 non è possibile – le parole del sindaco di Roma a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1 – Stiamo lavorando all’ipotesi di finire lo stadio nel 2028. Dipende tutto dal progetto definitivo che verrà presentato“. Nel frattempo, però, i costi continuano a lievitare e oramai anche il muro del miliardo di euro sembra essere stato ampiamente abbattuto. Nella sua prima stima, quella effettuata ai tempi dello studio di fattibilità presentato oltre due anni fa (era il 3 ottobre 2022 quando il Ceo dell’epoca Pietro Berardi si presentò in Campidoglio con un voluminoso faldone color arancio) i costi erano di circa 570 milioni di euro. Poi la guerra in Ucraina e la situazione geopolitica a livello internazionale ha prodotto un aumento dei costi vivi, non solo delle materie prime.

Fonte: Gazzetta dello Sport