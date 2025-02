UFFICIALE: Mannini rinnova fino al 2028, Romano fino al 2027 (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altri due rinnovi contrattuali in casa Roma, stavolta riguardanti la Primavera. Il club giallorosso ha comunicato di aver prolungamento gli accordi con Mattia Mannini e Alessandro Romano, rispettivamente fino a al 2028 e fino al 2027. Ecco la nota del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano. Entrambi classe 2006, i due giocatori rappresentano un valore importante per la Primavera giallorossa guidata da Gianluca Falsini e anche per il futuro dell’AS Roma. Inoltre, fanno parte stabilmente delle rappresentative Under 19 di Italia (Mannini) e Svizzera (Romano).

I due giovani giallorossi hanno già respirato l’ambiente della prima squadra: Mattia Mannini ha esordito nel match di Europa League 2023-24 contro lo Sheriff Tiraspol, allo Stadio Olimpico, mentre Alessandro Romano ha ottenuto la prima convocazione tra i grandi per il match esterno di questa stagione di campionato, Bologna-Roma. Mannini ha firmato un contratto che lo legherà all’AS Roma fino al 2028, Romano fino al 2027. Per entrambi i calciatori il Club potrà esercitare un’opzione di prolungamento di un anno. Congratulazioni, ragazzi!”