“ON AIR!” – TORRI: “Champions possibile se vinci le prossime quattro”, ROSSI: “Il mio terrore vero è la Roma che arriva quinta”, LO MONACO: “Lo striscione in Sud? Certe questioni si risolvano in curva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

David Rossi (Rete Sport): “Il mio terrore vero è arrivare quinti…l’anno scorso servivano cinque posti per andare in Champions e tu sei arrivato sesto, quest’anno arrivi quinto e in Champions ci andranno le prime quattro… Certo, se arrivassi quinto avresti fatto un capolavoro… Detto ciò, non voglio fare il pompiere, ma il Monza di ieri era una non-squadra. La Roma aveva sempre palla, il possesso era tipo del 75%…il Monza di ieri è una squadra da mezza classifica di Serie B, e questo non lo dico per sminuire quanto fatto dalla Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è rientrata in corsa, stai a sette punti dal quinto posto a 12 giornate dalla fine. Si possono riprendere, quindi la Roma sta dentro. Senza la coppa avrei detto che c’erano ottime possibilità di sorpassare tre squadre che ci precedono, ma la coppa potrebbe portarti via energie… La Roma ora deve vincere le prossime quattro, poi Roma-Juve del 6 aprile diventa una partita interessante…Alcune scelte ieri non le ho capite: mi aspettavo che mettesse dentro Nelsson e Gourna-Douath sul 2 a 0. Ma perchè far giocare Dybala?…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Contro il Como secondo me giocheranno tutti i migliori, anche Angelino. Il mio dubbio è su Hummels, non so se giocherà contro gli spagnoli… Dybala in campo ieri? Secondo me c’è una scelta di allenamento, Ranieri lo mette dentro per dare continuità a una condizione. Sta ridando continuità a quei 14-15 che saranno decisivi tra Como e Athletic Bilbao, e poi a Empoli prevedo un maxi turnover…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La Roma sta crescendo sul piano del gioco e sotto l’aspetto realizzativo, ma questo non fa che aumentare i rimpianti. Ranieri ci ha dimostrato ampiamente che la rosa non era scarsa, ma serviva solo gestirla con competenza e lungimiranza. Da un lato c’è l’entusiasmo, ma dall’altro si impreca per quello che è stato fatto in quei mesi bui… Saelemaekers? E’ un giocatore molto duttile, che può essere utilissimo alla causa, ma io non farei follie, perché i 30 milioni chiesti dal Milan sono fuori dal mondo, con quei soldi ci compri calciatori di livello superiore. Baldanzi e Soulè rappresentano il futuro, e con Dybala costituiranno l’ossatura dell’attacco del prossimo anno… Io ho il pallino di Baldanzi, è un ragazzo con doti tecniche assolute, fisicamente è piccolo, ma ha un carattere…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma vince e prosegue la sua rimonta, Ranieri da Champions, Monza asfaltato: queste sono tutte cose vere… Ora Soulè comincia a essere il nostro beniamino, ma secondo voi se Gasperini diventasse l’allenatore della Roma e sparasse contro Soulè, la gente con chi si schiererebbe? Secondo me con Soulè. Mentre io starei con chi sfonda i giocatori, perchè io ai calciatori ormai non credo più. E dico Soulè per dirne uno…Io a un calciatore potrei dire “poverino” se ci ha fatto vincere tre scudetti e poi ha una défaillance. Ma qua è una miseria, il nono posto è una miseria… Il Como? Bella squadretta, per carità, c’è Fabregas, ma è il Como…dai su…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Angelino è il calciatore che è cresciuto di più, ormai è una certezza… Cristante e la storia degli applausi? La risposta è banale a una domanda precisa, ma la sensazione che danno certi giocatori, soprattutto quelli più bersagliati, è che stanno lì pronti a dire: “Avete visto! Invece ce l’abbiamo fatta!“. Questo me lo puoi fare dopo che hai portato a casa qualcosa di cicciotto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il nome dell’allenatore del prossimo anno? Io penso che una lista di 3-4 nomi ci sia, e che dei contatti ci siano già stati. Non posso pensare che da novembre a oggi Ranieri non abbia fatto una chiacchierata con qualcuno. Adesso con tanti calciatori rilanciati, agli ottavi di Europa League, la situazione è completamente differente e la Roma è di nuovo appetibile. In questo 2025 la squadra ha dato risposte importanti, e quando vai da allenatori blasonati puoi avere argomenti differenti rispetto a metà novembre..”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha fatto il suo in maniera impeccabile, e le mie parole non vogliono essere una diminutio, ma faccio fatica a trovare risposte dalla partita di ieri sera… La Roma nelle ultime dieci partite ha fatto più punti che in tutto il girone di andata, sono numeri che qualcosa dicono… Tabella Champions? E’ possibile. Siamo a meno quattro dalla possibile sfida Champions…se la Roma vince tutte e quattro le prossime partite, secondo me può ambire…ricordo che la Juve, ora quarta a nove punti, deve venire a Roma. E se la batto sto a sei punti con sette partite da giocare…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Lo striscione in Sud? Il fascismo è un abomino da cui tutti devono guardarsi, così come ogni altra forma di dittatura di altro colore politico. Ci sono questioni che succedono in Curva che lasciamo che vengono sbrigate in Curva, perchè la Curva ha una sensibilità e un’anima, è composta da 10mila persone, non da 20 o 50, e molto spesso, nel 99% dei casi, il qualunquismo con cui vengono trattate certe questioni di curva ci fa più schifo delle questione stessa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quella di ieri è stato un allenamento da tre punti, scontati ma che fanno classifica. Nel momento in cui il Bologna e il Milan perde, è chiaro che rimonti e la vittoria ha un significato. La Roma con Ranieri è vicina a un posto in Europa, è lì, e quindi bene. Il test di ieri prosegue un percorso molto positivo…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “C’è sicuramente merito di Ranieri, la Roma è più forte della sua classifica. La Roma ha sbagliato a confermare De Rossi senza crederci fino in fondo, ma l’errore più grave è stato affidarsi a Juric. Ranieri ha rimesso i giocatori nel loro ruolo, ora sembra tutto facile, la sua presenza ha dato una tregua alla contestazione ed è stato molto bravo. Sono curioso di vedere non tanto come finirà questa stagione, aspetto l’estate per capire chi sarà il nuovo allenatore…aspetto il momento in cui Ranieri ci dirà che non ha trovato sostituiti migliori e che continuerà lui ad allenare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Di Claudio Ranieri in giro c’è solo Claudio Ranieri, e prima di cambiare allenatore bisogna pensarci bene. Credo che ci siano tutte le condizioni per risalire, nelle prossime 4 partite puoi fare 10 punti, questa è la mia previsione. Gli infortuni sono lo spauracchio di tutti gli allenatori, e anche sotto questo punto di vista la condizione della squadra è buona che le può consentire di continuare su questa strada…”

