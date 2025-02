Le Fee, infortunio con il Sunderland: stop di 6 settimane per un problema al tendine del ginocchio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere più serio del previsto l’infortunio occorso a Enzo Le Fee nel corso della partita persa per 1 a 0 contro l’Hull City. Stando a quanto filtra da alcuni media inglesi, il centrocampista di proprietà della Roma ha accusato un problema al tendine del ginocchio che rischia di tenerlo fuori per sei settimane.

Una tegola pesante per il Sunderland, che sul calciatore francese ha puntato forte nel mercato invernale, arrivando a inserire un obbligo di riscatto di circa 24 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. In queste settimane Le Fee ha giocato titolare, e spesso è stato impiegato fuori posizione, risultando però quasi sempre tra i migliori in campo.

Ora però arriva questo nuovo stop per un problema al ginocchio. Purtroppo per l’ex Rennes non è una novità: anche alla Roma a inizio stagione ha accusato un problema all’articolazione che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Le sue condizioni restano da valutare, ma il rientro in campo difficilmente ci sarà prima della metà di aprile.