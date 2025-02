Mourinho, nuovo attacco agli arbitri turchi. Il Galatasaray lo denuncia: “Retorica disumana e razzista” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Sta succedendo di tutto in Turchia, con Josè Mourinho alla guida del Fenerbahce che continua ad attaccare gli arbitri, e con il Galatasaray che arriva addirittura ad avviare un procedimento penale nei confronti dell’ex allenatore della Roma per le sue dichiarazioni al termine della sfida tra i due club di ieri.

Al termine dell’attesissimo big match, terminato sullo 0-0, lo Special One è intervenuto in conferenza stampa e non ha risparmiato le solite frecciate dirette verso gli arbitri turchi. La sfida al vertice è stata infatti diretta dallo sloveno Vincic per evitare polemiche, e proprio su questa tema si è soffermato Mourinho: “Dopo la partita sono andato nella stanza dell’arbitro e gli ho detto: ‘Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita’. Era presente anche l’arbitro turco, mi sono girato verso di lui e gli ho detto: ‘Se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro“.

Ma a fare infuriare il Galatasaray è stato un altro commento al vetriolo dello Special One: “Devo ringraziare l’arbitro Vincic. In seguito al grande tuffo (riferendosi a una simulazione di un giocatore avversario, ndr) avvenuto nei minuti iniziali e con i componenti della panchina del Galatasaray che saltavano come scimmie, un arbitro turco avrebbe ammonito il mio calciatore al primo minuto e quindi l’avrei dovuto cambiare dopo 5…”.

Il Galatasaray non ha affatto gradito tali dichiarazioni, tanto da arrivare a emettere un comunicato in cui annuncia di aver avviato un procedimento penale nei confronti dell’allenatore portoghese. “Sin dall’inizio del suo incarico manageriale in Turchia, José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, ha continuato a rilasciare dichiarazioni sprezzanti nei confronti del popolo turco. Oggi il suo discorso è andato oltre i semplici commenti immorali e si è trasformato in una retorica inequivocabilmente disumana.

Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste di José Mourinho e di conseguenza presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe – un’istituzione che professa di sostenere ‘valori morali esemplari’ – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager”. Il messaggio è accompagnato dall’hashtag #SayNoToRacism.