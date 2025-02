POKER ROMA, L’EUROPA È LÌ

AS ROMA NEWS – La Roma torna ad annusare l’Europa. E non parliamo della sfida che andrà in scena tra meno di dieci giorni all’Olimpico contro il Bilbao, ma della possibilità di poter raggiungere un piazzamento in campionato che fino a qualche settimana fa era semplicemente impensabile.

Merito di un Ranieri d’annata, che sogna un’altra delle sue imprese. Ieri la sua Roma ha passeggiato sui resti di un Monza ridotto ai minimi termini. Una squadra in crisi totale e per di più priva di diversi titolari: la partita dell’Olimpico è stato poco più di un allenamento. I giallorossi dominano l’incontro nonostante i diversi cambi nell’undici titolare operato da Ranieri, specialmente dalla cintola in su. Si rivedono Hummels, Cristante, Soulè e Baldanzi, e tutti sfruttano a dovere l’occasione concessa. Così come Shomurodov, diventato ormai più di una semplice riserva di Dovbyk.

Il poker rifilato al Monza è un’iniezione di fiducia in un gruppo che ha guadagnato autostima, che crede nuovamente nei propri mezzi e che in campo si aiuta e si incoraggia l’uno con l’altro. Su tutti però spicca mister Ranieri, l’uomo che ha saputo trasmettere normalità dentro Trigoria: sagge e oculate le rotazioni del tecnico, che sta riuscendo a far sentire importanti un po’ tutti, in attesa che i nuovi acquisti dimostrino il loro effettivo valore. I 24 punti ottenuti nelle ultime 10 partite sono numeri da lotta scudetto.

Ora la classifica si fa molto interessante: Bologna e Milan, avanti ai giallorossi di un punto (ma con una partita da recuperare) appaiono in affanno, così come la Fiorentina di Palladino, addirittura a rischio esonero. Il sogno dei tifosi però sarebbe quello di riuscire a veder avverata la profezia di Hummels: riuscire a sorpassare la Lazio, distante ora sette punti, dopo quel trionfo nel derby dello scorso gennaio che ha lanciato la cavalcata romanista.

Ranieri, saggiamente, predica calma e chiede di pensare partita per partita. Testa al Como, prossima avversaria della Roma in campionato: proprio i lombardi sono stati gli ultimi in grado di battere i giallorossi in quel famoso 2 a 0 del Sinigaglia che fece infuriare il mister. Domenica prossima all’Olimpico la squadra ha la possibilità di sanare quella ferita, e proseguire la striscia vincente che sta riaccendendo sogni e speranze di una stagione ancora tutta da scrivere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini