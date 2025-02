RANIERI: “Abbiamo ripreso il campionato. Soulè ha i colpi del campione. Io ancora in panchina? Non cambio idea”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Monza, gara valida per la 26esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

Tutti giocano alla grande, sono un valore aggiunto…

“E’ uno spogliatoio sano. C’era il giocatore che mi ha chiesto di andare a trovare il padre, io gli avevo detto di noi poi sono venuto Dybala e Paredes a chiedermi di lasciarlo andare, e se lo spogliatoio lo chiede…”

Classifica?

“Stiamo bene, ma io sto già pensando al Como, ci hanno battuto e stanno bene, in piena euforia. Fabregas tra qualche anno sarà un top manager”.

In cosa è cambiato il rendimento di Soulè e Shomurodov?

“La fiducia che do a loro. Ho sempre creduto in Soulè, si vede che è un ragazzo di talento, gli ho detto di non preoccuparsi che il futuro sarebbe stato suo. Doveva solo entrare piano piano, ha colpi del campione, deve solo trovare il ritmo della Roma e lo sta trovando”.

Qual è stata la cosa più importante?

“Aver riportato i tifosi ad essere orgogliosi dei ragazzi, ed è la cosa che più mi fa piacere. Ogni partita fa storia a sé, stimo tantissimo il Como, è una squadra dura e l’abbiamo toccato con le nostre mani. E’ un bel campionato, ora l’abbiamo ripreso…”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Soulè esterno a tutta fascia?

“Contro il Napoli aveva giocato bene in quella posizione, aiutando su Neres. Volevo vederlo di nuovo in quel ruolo…”

Ghisolfi ha detto che lo voleva convincere a restare…

“Evidentemente non ha capito la domanda…”

Lei dovrebbe cambiare idea…

“No, non cambio idea. Pensiamo a far bene, è la cosa che più mi preme”.

Cosa le piace di più di questa Roma?

“L’aiuto reciproco che si danno questi ragazzi”

L’abbraccio con Shomurodov? Sta diventando paradossalmente un problema, che è il titolare della Roma?

“Sì, per me onestamente e lo dico col cuore, non ho avuto pensieri negativi nel far giocare questi ragazzi. Se li vedeste in allenamento, vedreste come si allenano, come tutti vogliono giocare, e questo è molto importante per me. So che chi gioca mi darà sempre il 100%”.

Su cosa ha lavorato con Soulè?

“Lo stimo, è il futuro della Roma, sta prendendo il ritmo della squadra. Deve essere pratico, Paulo è fantastico per questo. Piano piano anche Matias ci sta arrivando, gli manca poco”.

