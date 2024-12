Calciomercato Roma: Beto conteso dal Torino, prossimi giorni decisivi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Beto Betuncal, attaccante portoghese dell’Everton, sembra destinato a lasciare la Premier League per fare ritorno in Serie A, campionato che gli aveva portato maggiore fortuna. Con la maglia dell’Udinese, il 26enne aveva messo a segno 21 gol prima di trasferirsi in Inghilterra, ma nell’Everton non ha ripetuto le stesse prestazioni.

Appena tre gol per Beto al primo anno in Premier, quest’anno solo una marcatura e tante panchine. Il suo ritorno in Italia appare molto probabile, con la Roma che potrebbe puntarci in prestito a gennaio per alternarlo a Dovbyk. Oltre ai giallorossi però c’è da registrare il forte interesse del Torino, a caccia di un sostituto di Zapata, infortunato.

Il fatto che i Friedkin siano diventato da poco i nuovi proprietari del club inglese però potrebbe aprire un canale privilegiato tra Everton e Roma, che taglierebbe fuori il Toro qualora Ranieri dovesse davvero richiedere Beto come rinforzo gradito a gennaio. Nelle prossime settimane si capirà quale sarà il futuro dell’ex attaccante dell’Udinese.

Fonte: La Stampa

