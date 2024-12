Gol, assist e un contratto da 70 mila euro a stagione: Pisilli corre verso il rinnovo

NOTIZIE AS ROMA – “La corsa verso la Curva Sud era una cosa che sognavo da sempre ed è un ricordo che porterò per sempre con me. È stato bellissimo”. Niccolò Pisilli racconta così l’emozione del gol segnato sabato sera contro il Lecce, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. Il suo terzo con la maglia della Roma e secondo stagionale. Una rete con dedica speciale: “Questo gol è tutto per Edoardo Bove. Spero che le cose possano andare per il meglio. È un ragazzo d’oro, mi ha aiutato tantissimo a inserirmi nella squadra. Penso sia stata la persona più importante che ho conosciuto nel mondo del calcio”.

Parole d’amore per l’ex talento del vivaio giallorosso ceduto questa estate alla Fiorentina. Pisilli è il nuovo che avanza. Trattenuto a forza da De Rossi dopo che la società giallorossa questa estate lo aveva ceduto in prestito secco al Lask Linz, in Austria. Adesso Ranieri vuole plasmare il diamante grezzo che si trova tra le mani. In attesa che il ds Ghisolfi blindi il contratto del calciatore. Pisilli attualmente guadagna 70 mila euro l’anno. Una cifra da giovane del vivaio, non più in linea con lo standing attuale del centrocampista.

A lavorare dietro le quinte c’è il suo agente Giorgio Ghirardi. Da mesi proseguono gli incontri con la dirigenza giallorossa per chiudere il nuovo accordo. La Roma è consapevole che il calciatore va blindato. Perché le attenzioni delle big italiane iniziano ad essere costanti. Il nome del classe 2004 è sui taccuini di tutti i direttori sportivi, dal Napoli di Manna in giù.

Fonte: La Repubblica

