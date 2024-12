Calciomercato Roma: Beto e Raspadori per l’attacco, Rensch e Delprato le idee per le fasce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il tema del mercato invernale è stato uno dei discorsi al centro della lunga chiacchierata londinese tra Ranieri e i Friedkin e di tante altre venute dopo con il ds Ghisolfi. La rassicurazione è stata netta: la Roma investirà a gennaio.

Nella lista c’è la casella del terzino destro. C’è un nome che è stato già cercato in estate e che potrebbe arrivare quasi a costo zero. Si tratta di Devyne Rensch, 21 anni e il contratto in scadenza a giugno con l’Ajax. In Italia il tecnico stima molto Gabriele Zappa, allenato a Cagliari lo scorso anno, anche lui in scadenza di contratto e con un prezzo quindi accessibile (circa 4 milioni) favorito dall’ottimo rapporto col presidente Giulini. Costa qualcosa in più Enrico Delprato, capitano e protagonista col Parma di Pecchia.

L’altra casella da spuntare è quella relativa all’attacco: in questi giorni, più o meno indirettamente, si è proposto Giacomo Raspadori del Napoli e l’ipotesi di un prestito non è da scartare considerato. Un altro nome circolato in queste settimane è quello di Beto dell’Everton. In bilico sono le situazioni di Zalewski (in scadenza) ed Hermoso attratto dalla corte del Real Madrid. Possibili cessioni in prestito anche per Dahl e lo stesso Shomurodov.

Fonte: Gazzetta.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!