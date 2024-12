Calciomercato Roma: Ranieri snobba Le Fee, il francese chiede la cessione a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Non avevo cambi a centrocampo, purtroppo Pisilli era squalificato…“. Con queste parole pronunciate ieri al termine della partita persa contro l’Atalanta Claudio Ranieri certifica la bocciatura di uno dei calciatori più pagati dello scorso mercato, il francese Enzo Le Fee.

L’ex giocatore del Rennes, acquistato la scorsa estate da Florent Ghisolfi per la cifra non indifferente di 23 milioni di euro, ieri sera è rimasto per tutta la partita in panchina nonostante la necessità di operare dei cambi in mezzo al campo. Con Ranieri il centrocampista francese sembra essere sparito dai radar: in tre partite ravvicinate contro Napoli, Tottenham e Atalanta, per Le Fee non c’è mai stato spazio, nemmeno subentrando dalla panchina.

“Su Enzo ci conto”, ha dichiarato Ranieri a precisa domanda dei giornalista nel corso della conferenza stampa post partita, “ma in partite di questo genere, soprattutto contro avversari con quella forza fisica, avevamo bisogno di giocatori capaci di rispondere colpo su colpo e di rilanciare l’azione“. La realtà dice che Le Fee con il nuovo allenatore ha totalizzato zero minuti, e questo nonostante le assenze di Pisilli, l’accantonamento momentaneo di Pellegrini e la scarsa forma di Cristante.

Il giocatore non sembra essere contento della sua avventura in Italia, e stando a quanto riferito questa mattina dall’emittente radiofonica Manà Manà Sport, Le Fee avrebbe già chiesto la cessione alla Roma fin dal prossimo mercato di gennaio. Difficile per Ghisolfi rientrare della spesa fatta in estate. Non è da escludere però una partenza in prestito per l’ex Rennes, nella speranza che possa rivalutarsi altrove.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!