ULTIME DA TRIGORIA – Hummels, nessuna lesione: può farcela per il Lecce. Ok anche Cristante

AS ROMA NEWS – Arrivano buone notizie da Trigoria sul fronte acciaccati: ieri sera sia Mats Hummels che Bryan Cristante sono stati costretti a lasciare il campo nel corso del secondo tempo del match perso per due a zero contro l’Atalanta.

Oggi i due calciatori hanno svolto i controlli clinici che lasciano ben sperare per Roma-Lecce di sabato. Gli esami di Hummels non hanno evidenziato lesioni muscolari: il calciatore verrà monitorato nelle prossime 48 ore, poi se tutto andrà bene potrà tornare ad allenarsi in gruppo.

Nessun problema serio nemmeno per Cristante, fermato da una distorsione alla caviglia: anche per lui i controlli non hanno messo in luce particolari traumi e per questo il centrocampista potrebbe farcela per la partita di sabato sera contro il Lecce.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

